Lada рассекретила дизайн универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. АвтоВАЗ представил серийную версию универсала Lada Vesta SW и его вседорожную модификацию Vesta SW Cross. Автомобили получили новые элементы дизайна, а псевдокроссоверу дополнительно увеличили дорожный просвет для преодоления легкого бездорожья.

Универсал и версия Cross появятся в продаже во второй половине 2017 года. Оба автомобиля будут оснащаться наружной кнопкой открывания багажника, запираемым лючком бензобака, задними дисковыми тормозными механизмами в дорогих комплектациях, короткой рулевой рейкой (2,8 оборота руля от упора до упора) и рейлингами на крыше (на Lada Vesta SW Cross они будут серебристого цвета).

Универсал Vesta SW обладает теми же габаритами, что и седан, однако из-за рейлингов пятидверная версия стала на 15 миллиметров выше — 1512 миллиметров. Модификацию Vesta SW Cross подняли еще больше — до 1532 миллиметров, что обусловлено увеличенным с 178 до 203 миллиметров дорожным просветом. Из-за наличия защитных пластиковых накладок по периметру кузова и расширителей колесных арок Vesta SW Cross также стала шире и длиннее универсала и седана (1785 и 4424 миллиметров соответственно).

"Lada Vesta SW Cross станет уникальным предложением на рынке и призван задать тон в своем сегменте, ломая стереотипы и привлекая новых покупателей, традиционно пользовавшихся автомобилями с другими типами кузова, такими как хэтчбэк и кроссовер", — сказал директор подразделения Lada Design Стив Маттин.

Объем багажника, варианты моторов и другие технические характеристики автомобилей пока держатся в секрете. Если присмотреться к фотографиям, то можно заметить шильдик 1,8 на двери багажника универсалов, что свидетельствует о наличии 1,8-литрового мотора под капотом моделей.

Вероятнее всего, что им станет 122-сильный 16-клапанный агрегат седана Lada Vesta, который работает вместе с пятиступенчатой роботизированной трансмиссией с одним сцеплением. Будут ли универсалы оснащаться вторым мотором седана — 1,6-литровым мощностью 106 лошадиных сил — пока неизвестно.