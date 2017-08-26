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Авто

Суперпикап, белорусский электрокар, кроссоверы в броне и еще 10 новинок

08:0026.08.2017
(обновлено: 08:12 26.08.2017)
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© Фото : Jaguar XFАвтомобиль Jaguar XFАвтомобиль Jaguar XF
© Фото : Jaguar XF

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Пару лет назад российский автомобильный рынок нес сплошные потери: автопроизводители сокращали модельный ряд, а то и вовсе прекращали продажи. Однако последние четыре месяца покупательская активность растет, продажи пошли в гору, что вынуждает иностранные компании возвращать в нашу страну все больше моделей. Тем временем в Белоруссии разработали собственный электромобиль, за основу для которого взяли китайский седан. Эти и другие автомобильные новости — в дайджесте РИА Новости.

Белорус с китайскими корнями

Правительство Белоруссии представило первый национальный электромобиль, созданный совместно с китайскими партнерами из Geely. За основу был взят седан SC 7 китайского производства, который оснастили электромотором мощностью около 80 л.с. и литий-ионными батареями. По предварительным данным, запас хода электрокара составит 100-150 километров, а заряжать аккумуляторы можно будет от домашней электросети или специальной быстрой зарядки.

© Фото : Совет министров Республики БеларусьПрезентация первого белорусского электромобиля в Минске
© Фото : Совет министров Республики Беларусь
Презентация первого белорусского электромобиля в Минске

Серийное производство планируется наладить на совместном китайско-белорусском предприятии "БелДжи". Разработчики обещают улучшить характеристики машины, а белорусское правительство — наладить производство суперконденсаторов на территории республики.

Броня и мощность

Кроссовер Renault Kaptur обзавелся полностью светодиодными фарами Pure Vision, которые вошли в список оснащения лимитированной серии Extreme. Продажи модели стартуют в сентябре 2017 года по цене от 1 124 990 рублей, в список опций войдут 17-дюймовые легкосплавные диски, кожаная отделка салона, навигация с семидюймовым тачскрином, двухзонный климат-контроль, дистанционный запуск двигателя и другое оборудование.

© Фото : RenaultАвтомобиль Renault Kaptur Extreme
© Фото : Renault
Автомобиль Renault Kaptur Extreme

Николя Мор, генеральный директор АвтоВАЗа, озвучил примерную стоимость вседорожного универсала Lada Vesta Cross — за него придется выложить более 800 тысяч рублей. Правда, речь идет о самой богатой комплектации с роботизированной коробкой передач и 1,8-литровым мотором.

© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"Перейти в фотобанкНовый универсал Lada Vesta SW Cross автоконцерна ПАО "АВТОВАЗ"
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"
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Новый универсал Lada Vesta SW Cross автоконцерна ПАО "АВТОВАЗ"

В октябре Ульяновский автомобильный завод начнет продажи экстремальной версии внедорожника "Патриот". Автомобиль оснастили лебедкой "Спрут-9000 Спорт" и аккумулятором увеличенной мощности, а рулевые тяги защитили трехмиллиметровым стальным листом. Стоимость внедорожного пакета составит 45 тысяч рублей.

© Фото : УАЗЮбилейная версия автомобиля УАЗ Хантер
© Фото : УАЗ
Юбилейная версия автомобиля УАЗ Хантер

Еще одной новинкой УАЗа стала юбилейная версия внедорожника "Хантер", которую показали в рамках выставки Moscow Off-road Show 2017. Модель, выпущенная в честь 45-летия УАЗ-469, поступит в продажу в сентябре, а ее стоимость составит 700 тысяч рублей. От других "Хантеров" новинка отличается откидным бортом вместо двери багажника, сиденьями из практичной ткани с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой и неразрезными мостами "Спайсер", которые усиливают прочность конструкции автомобиля и обеспечивают повышенную проходимость. Всего будет выпущено 469 машин, каждая из которых будет отмечена шильдиком с порядковым номером.

© Фото : Группа "ГАЗ"Пикап "Вепрь NEXT"
© Фото : Группа "ГАЗ"
Пикап "Вепрь NEXT"

На выставке "Армия-2017" в подмосковной Кубинке группа ГАЗ показала прототип шеститонного пикапа для экстремальных путешествий "Вепрь NEXT". Концепт создан на базе армейского грузовика ГАЗ-33088 (преемник знаменитой "Шишиги"), оснащен 149-сильным турбодизелем ЯМЗ-534. Дорожный просвет модели составляет впечатляющие 31,5 см, грузоподъемность — 2,5 тонны, она может преодолевать водные преграды глубиною почти метр.

© Фото : RenaultАвтомобиль Renault Duster на Международном форуме "Армия-2017"
© Фото : Renault
Автомобиль Renault Duster на Международном форуме "Армия-2017"

Там же, на "Армии-2017", компания Renault показала два прототипа кроссовера Duster: автомобиль скорой медицинской помощи и бронированный автомобиль. "Скорая" разработана совместно с ООО "НИАЗ" и предназначена для перевозки личного состава, оснащена приемным устройством под носилки, тележкой-каталкой, шкафом по левому борту, леером с держателем капельниц и аптечкой. Бронированный кроссовер дорабатывали в ТД "Техника", где его оснастили панелями на дверях, полу и спинке заднего сиденья, обеспечивающими защиту от осколков гранат типа РГО и дифференцированную защиту по классу Бр. 1 ГОСТ Р 50963-96. По желанию заказчиков уровень защиты можно поднять до класса Бр. 3-4, но для этого придется усиливать петли дверей и подвески.

© Фото : VolkswagenАвтомобиль Volkswagen T-Roc
© Фото : Volkswagen
Автомобиль Volkswagen T-Roc

Состоялась долгожданная премьера самого маленького кроссовера компании Volkswagen — T-Roc. Эта модель позиционируется классом ниже VW Tiguan, новинка должна составить конкуренцию Nissan Juke, Mitsubishi ASX и им подобным. Для T-Roc подготовлено шесть дизельных и бензиновых двигателей мощностью от 115 до 190 л.с. Кроссовер будет выпускаться с передним и полным приводами, с механической или роботизированной (DSG) трансмиссиями. В список оснащения в зависимости от комплектации войдут светодиодные фары, 11,7-дюймовая графическая приборная панель, мультимедийная система с навигацией и восьмидюймовым сенсорным экраном, беспроводная зарядка для смартфонов, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль и другое оборудование.

© Фото : JaguarАвтомобиль Jaguar XE
© Фото : Jaguar
Автомобиль Jaguar XE

Jaguar XE начали оснащать 2,0-литровыми турбированными бензиновыми двигателями семейства Ingenium. Отныне в зависимости от мощности модели обозначаются индексами 20t (200 л.с.), 25t (250 л.с) и 30t (300 л.с.). Все моторы сочетаются с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Седаны получили систему изменения настроек шасси Configurable Dynamics и цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, а также возможность открыть крышку багажника, проведя ногой под задним бампером. Те же моторы и опции достались обновленному Jaguar XF.

© Фото : FerrariКабриолет Ferrari Portofino
© Фото : Ferrari
Кабриолет Ferrari Portofino

Самой дешевой моделью Ferrari отныне станет родстер Portofino с жесткой крышей. Спорткар оснастили 3,9-литровым мотором V8 от снятой с конвейера California. Его мощность увеличилась до 600 л.с., а крутящий момент — до 760 Нм. С нуля до 100 км/ч Portofino ускоряется за 3,5 секунды, а максимальная скорость составила 320 км/ч. В отличие от "Калифорнии", новинка оснащена задним дифференциалом с электронной блокировкой, электроусилителем руля и новыми амортизаторами с магнитореологической жидкостью.

© Фото : BMWАвтомобиль BMW M5
© Фото : BMW
Автомобиль BMW M5

Любителям дорогих и скоростных автомобилей также адресован новый седан BMW M5. С места до сотни он ускоряется чуть быстрее Ferrari Portofino — за 3,4 секунды, а под капотом спрятан 4,4-литровый мотор мощностью 600 л.с. и 750 Нм. Впервые для спорткара M5 предлагается система отключаемого полного привода. Водитель сможет самостоятельно отключать подачу тяги на переднюю ось, но для этого придется выключить систему стабилизации.

Внимание, мошенники!

Впервые в истории страховых компаний России накладные расходы от действий автоюристов превысили выплаты за ущерб транспорту. В первом полугодии 2017 года страховщики потратили на суды 8,7 миллиарда рублей, что составило 55% от общего объема выплат. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), эти деньги были потрачены на штрафы по закону о защите прав потребителей, оплату экспертиз и пени. При этом объем страховых выплат по суду в первом полугодии составил 7,9 миллиарда рублей, нестраховых — 8,7 миллиарда рублей. К примеру, в 2011 году доля нестраховых выплат составляла всего 15%. По данным РСА, криминальные юристы зарабатывают деньги при помощи фальсификации договоров и экспертиз, подставных ДТП, поддельных бланков полисов и других махинаций.

"Возвращенцы"

Компания Hyundai возвращает на российский рынок седан Sonata. Прием заказов на модель начнется в конце сентября этого года. Машина получит полностью светодиодные фары, динамическую подсветку поворотов, систему мониторинга слепых зон c функцией предупреждения о перекрестном движении при выезде с парковки задним ходом, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводное зарядное устройство для смартфонов. Информация о двигателях пока не раскрывается.

© Фото : HyundaiАвтомобиль Hyundai Sonata
© Фото : Hyundai
Автомобиль Hyundai Sonata

В Россию также вернется большой семиместный кроссовер Mazda CX-9: продажи модели начнутся в октябре 2017 года. Автомобиль будет оснащаться единственным бензиновым турбированным мотором SKYACTIV-G 2.5T мощностью 231 л.с. и шестиступенчатым "автоматом". Минимальная стоимость составит 2,89 миллиона рублей.

© Фото : Mazda Автомобиль Mazda CX-9
© Фото : Mazda
Автомобиль Mazda CX-9

На открытии дилерского центра в Нижнем Новгороде представители General Motors в России пообещали до конца 2017 года привезти в Россию представительский седан Cadillac CT6. В США эта модель оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 265 л.с., 3,6-литровым атмосферным V6 мощностью 335 л.с. и 3,0-литровым агрегатом с двойным турбонаддувом мощностью 404 л.с. Для топовых версий предлагаются полный привод и полноуправляемое шасси (задние колеса могут поворачиваться на небольшой градус).

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