Поехали! В России впервые за два года растут продажи автомобилей

МОСКВА, 11 апреля — РИА Новости, Сергей Белоусов. После практически непрерывного двухлетнего падения продаж новых автомобилей российский рынок снова набирает обороты. В марте россияне купили почти 138 тысяч машин, что на 11,9 тысячи штук, или на 9,4%, больше, чем за первый весенний месяц прошлого года, сообщили РИА Новости в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Последний раз рост был зафиксирован в декабре 2014 года, что было обусловлено начавшимся постепенным ростом цен на новые машины, большими скидками на модели уходящего года и желанием россиян "отоварить" деньги при пикирующем курсе рубля. С 2015 года автомобильный рынок резко покатился вниз.

В некоторые особо неблагополучные месяцы дилеры не могли продать и половины от того количества машин, что им удавалось реализовать годом ранее.

Падение продолжалось долгие 26 месяцев, и лишь в ноябре 2016 года продавцы смогли сделать едва ощутимый (+0,6%) шаг вперед. Однако и после, вплоть до марта 2017 года, динамика была отрицательной.

Мартовский скачок оказался выгодным для всех трех месяцев прошедшего года: он обеспечил рост продаж за весь квартал. Успех, конечно, получился не слишком впечатляющий (+3372 автомобиля по сравнению с первым кварталом 2016-го), но автопроизводителями оцененный. "Наконец тренд продаж на российском авторынке движется в правильном направлении. Более 9% рост год к году в марте оказался достаточным, чтобы компенсировать потери меньшего масштаба в январе и феврале, превращая суммарный результат продаж в первом квартале в небольшой плюс", — отметил Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

"Корейцы" vs "россияне"

Среди автомобильных брендов безоговорочным лидером остается отечественная Lada. В марте 2017 года с заводов "АвтоВАЗа" к клиентам отправились более 25 тысяч новых машин, а за весь первый квартал — более 61 тысячи. Своим успехом российская компания обязана прежде всего моделям Granta и Vesta.

Ближайшим иностранным конкурентам — Kia и Hyundai (занимают второе и третье место рейтинга соответственно) — до Lada еще далеко. Совокупные продажи обоих корейских брендов недотянули до 29 тысяч штук в марте, а за весь первый квартал было продано около 68 тысяч машин. Однако продажи Kia растут быстрее, а Hyundai, вооружившись обновленным бестселлером Solaris, в марте умудрилась увеличить продажи на 29%.

Продажи автомобилей в России

В завершившемся квартале лучше всех чувствовал себя бренд Datsun, увеличивший продажи в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Отличные результаты показали Volvo, Peugeot и Infiniti, а премиальная марка Jaguar продала всего 627 автомобилей, но это втрое больше, чем в 2016 году. Бурными темпами продолжают расти продажи компактных городских хэтчбеков Smart, а на фоне всех этих счастливцев один-единственный Chrysler, проданный за весь 2017 год, смотрится удручающе. Chrysler можно списать со счетов — в России эти машины почти не продаются, а вот некоторым еще есть что терять. Так, наибольшими потерями в нынешнем году отличились SsangYong и Suzuki, холодеют россияне и к Audi, а успех бренда Porsche, который в разгар кризиса показывал рост, сменился на существенное падение. Китайские компании живут своей жизнью: некоторые несут ощутимые потери, некоторые показывают прибыли, исчисляемые тысячами процентов, что обусловлено выходом на рынок либо новой модели, либо целой компании.

Кто в автосалоне всех милее?

Самой популярной моделью марта стала Kia Rio. За первый весенний месяц седаны и хэтчбеки выбрали более восьми тысяч клиентов, а за весь квартал их облюбовало почти втрое больше. Второе место у Lada Granta — как за месяц, так и за первый квартал 2017 года. Но скоро "Гранту" может "раздавить" седан Lada Vesta, который в нынешнем году смог стать третьим в абсолютном зачете самых популярных моделей за весь первый квартал и довольно прочно там укрепился. В ближайшие месяцы подоспеет еще одна модификация Vesta — универсал, так что российский автомобиль имеет все шансы на улучшение своих позиций.

Третье же место по результатам первого весеннего месяца досталось Hyundai Solaris. Эта корейская машина махнула туда сразу с седьмой строчки чарта, которую она занимала в конце зимы, улучшив свои показатели более чем в два раза. Причиной успеха послужил дебют нового поколения Solaris, который состоялся в начале февраля этого года. Через пару недель после премьеры объявили цены, а в марте новая модель уже вовсю продавалась дилерами.

Как отмечают в Комитете автопроизводителей АЕБ, модели, занимающие первые десять строчек рейтинга, полностью или частично (методом крупноузловой сборки) произведены в России. Это позволяет автопроизводителям удержать цену собранных в России машин на конкурентоспособном уровне.

Среди кроссоверов (один из самых популярных классов автомобилей во всем мире) лидерство прочно укрепилось за компактным Hyundai Creta. В марте эту модель купили в количестве 4725 экземпляров. Один из ближайших конкурентов — Renault Duster — занял лишь третье место, а на втором разместился более дорогой "паркетник" классом выше — Toyota RAV4. Как отмечают в Комитете автопроизводителей АЕБ, почти десятипроцентный мартовский рост продаж оказал положительное влияние на отрасль, однако делать прогнозы на перспективу еще рано. "Это хорошая новость для нашего рынка, который не видел позитивного результата за квартал более четырех лет. Однако, как говорится, одна ласточка весны не делает. Нужно иметь больше месяцев с положительным результатом, прежде чем мы сможем назвать это прочным трендом", — резюмировал Йорг Шрайбер.