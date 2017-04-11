США
11.0411 апреля21:40МСК
USD56.96-0.43
EUR60.30-0.44
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Поехали! В России впервые за два года растут продажи автомобилей

21:0911.04.2017
(обновлено: 21:10 11.04.2017)
01660
Покупка автомобиля. Архивное фото
© Fotolia/ Arestov Andrew

МОСКВА, 11 апреля — РИА Новости, Сергей Белоусов. После практически непрерывного двухлетнего падения продаж новых автомобилей российский рынок снова набирает обороты. В марте россияне купили почти 138 тысяч машин, что на 11,9 тысячи штук, или на 9,4%, больше, чем за первый весенний месяц прошлого года, сообщили РИА Новости в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Последний раз рост был зафиксирован в декабре 2014 года, что было обусловлено начавшимся постепенным ростом цен на новые машины, большими скидками на модели уходящего года и желанием россиян "отоварить" деньги при пикирующем курсе рубля. С 2015 года автомобильный рынок резко покатился вниз.

В некоторые особо неблагополучные месяцы дилеры не могли продать и половины от того количества машин, что им удавалось реализовать годом ранее.

Падение продолжалось долгие 26 месяцев, и лишь в ноябре 2016 года продавцы смогли сделать едва ощутимый (+0,6%) шаг вперед. Однако и после, вплоть до марта 2017 года, динамика была отрицательной.

Посетитель автосалона. Архив
© РИА Новости. Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Президент РОАД: продажи автомобилей в 2017 г могут вырасти на 5%

Мартовский скачок оказался выгодным для всех трех месяцев прошедшего года: он обеспечил рост продаж за весь квартал. Успех, конечно, получился не слишком впечатляющий (+3372 автомобиля по сравнению с первым кварталом 2016-го), но автопроизводителями оцененный. "Наконец тренд продаж на российском авторынке движется в правильном направлении. Более 9% рост год к году в марте оказался достаточным, чтобы компенсировать потери меньшего масштаба в январе и феврале, превращая суммарный результат продаж в первом квартале в небольшой плюс", — отметил Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

"Корейцы" vs "россияне"

Среди автомобильных брендов безоговорочным лидером остается отечественная Lada. В марте 2017 года с заводов "АвтоВАЗа" к клиентам отправились более 25 тысяч новых машин, а за весь первый квартал — более 61 тысячи. Своим успехом российская компания обязана прежде всего моделям Granta и Vesta.

Ближайшим иностранным конкурентам — Kia и Hyundai (занимают второе и третье место рейтинга соответственно) — до Lada еще далеко. Совокупные продажи обоих корейских брендов недотянули до 29 тысяч штук в марте, а за весь первый квартал было продано около 68 тысяч машин. Однако продажи Kia растут быстрее, а Hyundai, вооружившись обновленным бестселлером Solaris, в марте умудрилась увеличить продажи на 29%.

Продажи автомобилей в России

В завершившемся квартале лучше всех чувствовал себя бренд Datsun, увеличивший продажи в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Отличные результаты показали Volvo, Peugeot и Infiniti, а премиальная марка Jaguar продала всего 627 автомобилей, но это втрое больше, чем в 2016 году. Бурными темпами продолжают расти продажи компактных городских хэтчбеков Smart, а на фоне всех этих счастливцев один-единственный Chrysler, проданный за весь 2017 год, смотрится удручающе. Chrysler можно списать со счетов — в России эти машины почти не продаются, а вот некоторым еще есть что терять. Так, наибольшими потерями в нынешнем году отличились SsangYong и Suzuki, холодеют россияне и к Audi, а успех бренда Porsche, который в разгар кризиса показывал рост, сменился на существенное падение. Китайские компании живут своей жизнью: некоторые несут ощутимые потери, некоторые показывают прибыли, исчисляемые тысячами процентов, что обусловлено выходом на рынок либо новой модели, либо целой компании.

Кто в автосалоне всех милее?

Самой популярной моделью марта стала Kia Rio. За первый весенний месяц седаны и хэтчбеки выбрали более восьми тысяч клиентов, а за весь квартал их облюбовало почти втрое больше. Второе место у Lada Granta — как за месяц, так и за первый квартал 2017 года. Но скоро "Гранту" может "раздавить" седан Lada Vesta, который в нынешнем году смог стать третьим в абсолютном зачете самых популярных моделей за весь первый квартал и довольно прочно там укрепился. В ближайшие месяцы подоспеет еще одна модификация Vesta — универсал, так что российский автомобиль имеет все шансы на улучшение своих позиций.

Покупка нового автомобиля в автосалоне
© Fotolia/ Igor Mojzes
На низких скоростях: почему падают продажи новых автомобилей

Третье же место по результатам первого весеннего месяца досталось Hyundai Solaris. Эта корейская машина махнула туда сразу с седьмой строчки чарта, которую она занимала в конце зимы, улучшив свои показатели более чем в два раза. Причиной успеха послужил дебют нового поколения Solaris, который состоялся в начале февраля этого года. Через пару недель после премьеры объявили цены, а в марте новая модель уже вовсю продавалась дилерами.

Как отмечают в Комитете автопроизводителей АЕБ, модели, занимающие первые десять строчек рейтинга, полностью или частично (методом крупноузловой сборки) произведены в России. Это позволяет автопроизводителям удержать цену собранных в России машин на конкурентоспособном уровне.

 

Среди кроссоверов (один из самых популярных классов автомобилей во всем мире) лидерство прочно укрепилось за компактным Hyundai Creta. В марте эту модель купили в количестве 4725 экземпляров. Один из ближайших конкурентов — Renault Duster — занял лишь третье место, а на втором разместился более дорогой "паркетник" классом выше — Toyota RAV4. Как отмечают в Комитете автопроизводителей АЕБ, почти десятипроцентный мартовский рост продаж оказал положительное влияние на отрасль, однако делать прогнозы на перспективу еще рано. "Это хорошая новость для нашего рынка, который не видел позитивного результата за квартал более четырех лет. Однако, как говорится, одна ласточка весны не делает. Нужно иметь больше месяцев с положительным результатом, прежде чем мы сможем назвать это прочным трендом", — резюмировал Йорг Шрайбер.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена