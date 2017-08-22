ГАЗ создал пикап на базе армейского грузовика ГАЗ-33088

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" группа ГАЗ представила прототип пикапа под названием "Вепрь NEXT". Автомобиль создан на базе армейского грузовика ГАЗ-33088 "Садко" и предназначен для работы в лесных и охотничьих хозяйствах, нефтяной и газовой отрасли, а также для автономных путешествий.

В конструкции "Вепрь NEXT" используется жестко подключаемый передний мост, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мостах, понижающая передача, пневмоподкачка и пневморегулировка колес. Пикап обладает высоким дорожным просветом — 315 мм, большими углами въезда и съезда, оснащен 18-дюймовыми колесными дисками с вездеходной резиной и мощной механической лебедкой.

Кабина прототипа укомплектована подрессоренным водительским сиденьем с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором, что обеспечивает высокий уровень эргономики и комфорта.

Длина "Вепрь NEXT" составила 6430 мм, ширина — 2268 мм, глубина преодолеваемого брода — 950 мм. Прототип оснащен дизельным мотором ЯМЗ-534 мощностью 149 л.с. и 490 Нм. Масса пикапа составила 6,85 тонны, а в кузове может перевозиться до 2,5 тонны груза, что во многом превосходит характеристики исходной модели ГАЗ-33088 "Садко".