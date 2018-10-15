Английский барон испугался русификации Европы

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Европа гибнет на глазах, и Запад ничего с этим не может поделать. Во всяком случае, так считает известный политик, бывший министр иностранных дел Британии Уильям Хейг. При этом, по его мнению, развал Европы вызван "русификацией". Его статья, вышедшая на минувшей неделе в The Daily Telegraph, так и называется: "Мы не в состоянии остановить медленную, зловещую русификацию Европы".

Хейг возглавлял Форин-офис с 2010-го по 2014 год и запомнился на этом посту разве что откровенной ложью в британском парламенте, когда призывал начать наземную военную операцию в Сирии. В 2013 году он уверял, что против Асада борется лишь "умеренная оппозиция", а не радикальные исламисты. Правда, так и не смог назвать ни одного "демократического" представителя этой "оппозиции".

Затем Хейг вышел в тираж, получил титул барона Ричмондского и последние годы в основном занимается более полезным делом — спасением африканских слонов.

И вот вдруг этот почтенный неудачник озаботился проблемой "русификации Европы". Нет, под "русификацией" он подразумевает не распространение русского языка. Это все то же старое доброе Русское Вмешательство: "Путинский режим полон решимости саботировать границы и сеять нестабильность".

В качестве доказательства он приводит провал голландской спецслужбы, которая безуспешно пыталась поймать на "шпионаже" наших специалистов по кибербезопасности, приехавших настроить сеть российского посольства в Нидерландах. Само собой, Хейг не упоминает о провале голландцев, а пишет о скандале как о доказанном факте российской подрывной деятельности. Его не смутил тот факт, что Нидерланды даже не сподобились возбудить уголовное дело против "шпионов", так как не обнаружили в их действиях состава преступления. Баронам до таких подробностей опускаться негоже.

В число доказательств "русификации Европы" он включает и успешную операцию, которую Россия якобы провела во время референдума в Македонии "для подавления явки в стране".

Еще одним примером Хейг считает "победу пророссийской партии" в Латвии. Хотя и партию эту назвать "пророссийской" нельзя, и "победа" ее является поражением, учитывая, что она потеряла голоса по сравнению с прошлыми выборами. Но бывший глава Форин-офиса явно этого не знает, ему главное повторять "хайли лайкли".

Ну а самым главным доказательством "русификации" является гипотетический обмен территориями между Сербией и Косово. Вот тут Хейг просто-таки бьет в колокола, считая, что таким образом Россия готовит настоящую бомбу под границы в Европе и после успешной сделки между сербами и косоварами непременно начнет "корректировать" границы повсюду.

Откуда он взял этот тезис, науке неизвестно. Если уж кто и высказывался в поддержку обмена территориями между Сербией и Косово, так это представители Евросоюза. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини уже даже озаботилась Нобелевской премией мира по этому поводу . Россия же устами Марии Захаровой четко ответила: "Это вопрос к Сербии и сербам, а не к России". А некоторые российские политики даже раскритиковали эту идею, посчитав ее соглашательством с непризнанным Москвой Косово.

Кстати, Хейг, рассуждая о "беспрецедентности" обмена территориями в современной Европе, тем самым вновь продемонстрировал некомпетентность. Случаев корректировки границ между странами континента достаточно много. Последний такой обмен произошел между Нидерландами и Бельгией в 2016 году. Просто Хейг тогда уже был занят африканскими слонами и пропустил данную новость.

…Какой из этого вывод? А вот какой. Этот человек руководил внешней политикой ядерной страны несколько лет. То есть нынешний цирк с конями, известный нам как британское руководство, — некоторым образом уже традиция.