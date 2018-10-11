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Россия страшно отомстила прибалтам: их главный товар уже ничего не стоит

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Виктор Мараховский
© AFP 2018 / Ilmars Znotins Предвыборный плакат лидера партии Сограсие Нила УшаковаПредвыборный плакат лидера партии Сограсие Нила Ушакова
© AFP 2018 / Ilmars Znotins

Виктор Мараховский

На днях западные СМИ встревожили своих читателей сообщением, что "на выборах в Латвии победила пророссийская партия". Рикошетом эта новость прилетела к нам — и даже породила немного победной поп-аналитики.

Однако спустя пару дней, разобравшись, агентство деловой информации Блумберг напомнило некоторые факты.

А именно.

Предвыборный плакат Эдгара Ринкевича
© Sputnik
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1) Так называемая прорусская партия "Согласие" получила худший результат за долгие годы. На позапрошлых выборах за нее проголосовали 28,4% избирателей, на прошлых 23%, а на нынешних — 19,8%.

2) Звать данную партию "пророссийской" неуместно. Она, во-первых, еще в прошлом году разорвала сотрудничество с "Единой Россией", предпочтя вступление в Европейскую cоцпартию. А во-вторых — постоянно заверяет, что "поддерживает политику ЕС в отношении России". Вместе с санкциями.

От себя добавим: за все время существования "русских" партий ни одна из них ни разу не попала в местное правительство. Причина банальна: национальная идея любой прибалтийской республики по умолчанию включает в себя героическое противостояние Восточному Мордору и его местным агентам влияния. Впрочем, даже если "Согласию", окончательно избавившемуся от печати русскости, удастся просочиться в коалицию — никакой разворот "балтийскому тигру" не грозит. На то существует многоуровневый контроль — местной элиты, НАТО и, наконец, Евросоюза, который в конечном счете кормит всю аборигенную элиту.

Флаг во время исторической реконструкции в день независимости Эстонии
© Depositphotos / LegasC
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На самом деле интереснее тут другое. На последних латвийских выборах пролетели вообще все партии предыдущего парламента: никто из них не набрал, все потеряли примерно половину голосов. Да и явка поставила антирекорд.

И это — хорошая иллюстрация того, куда пришли сегодня все "антироссии", вытянувшиеся цепочкой вдоль западных рубежей нашей страны.

© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкИзбиратель опускает бюллетень в урну во время парламентских выборов в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Избиратель опускает бюллетень в урну во время парламентских выборов в Латвии

Тут вот в чем вся штука. Изначально, лет двадцать назад, могучий тогда и единый Запад начал штамповать в Восточной Европе от Эстонии до Грузии политические режимы-близнецы, призванные стать антироссийским санитарным кордоном. Или плацдармом — как получится.

Процесс сборки антироссийских оплотов из постсоциалистических республик был примерно такой:

1) Бешеное спонсирование "титульных" этнических националистов с лозунгами "мы — древняя европейская нация с уникальной культурой, настрадавшаяся от многовекового азиатского гнета московской тирании".

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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2) Проталкивание во власть (где можно — через выборы, где не вышло — через майданы) специально обученных варягов, обещающих "бороться с коррупцией и московским влиянием".

3) Немедленное обустройство в покоренной республике двух главных институтов: службы по Борьбе с Коррупцией и института Национальной Памяти. Борцы с Коррупцией, контролируемые напрямую извне, тут же приступали к репрессиям против местных олигархов, подозреваемых в непослушании Западу. Институт Национальной Памяти зачищал публичное пространство, вводя обязательные ритуалы плача по Жертвам России и почитания Героических Борцов с Россией-СССР-Россией.

4) Вступление в максимально необратимую форму интеграции с ЕС и НАТО.

Вот, собственно, и все.

Учения Saber Strike 18 в Скрунде, Латвия
CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeima / Saber Strike 18
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Те, кто попал в первую волну данной "вестернизации Восточной Европы", в итоге получили больше всех бонусов и меньше всех требований. Какая-нибудь Польша ежегодно потребляет по 17 миллиардов долларов евроденег просто так — и при этом отказывается принимать мигрантов. Венгрия, получающая из еврофондов тоже по первому разряду, позволяет себе вести самостоятельную экономическую политику и даже подкалывает Старый ЕС на тему "запрещаете сотрудничать с Россией, а сами активно с ней торгуете".

Те, кто попал в последнюю очередь, — получили, наоборот, кучу требований и минимум бонусов. Их, образно говоря, Запад не взял даже в последний вагон, велев догонять сзади на дрезине: см. Украину или Молдову с их "евроассоциациями".

Прибалты в этой табели о рангах были где-то посередине, на одном уровне с условной Болгарией. То есть никакого суверенитета им, конечно, не оставили и трудоспособного населения, конечно, высосали сколько могли — но на финансирование, пусть и скромное, все же подсадили.

Люди с флагами Латвии, Эстонии и Литвы. Архивное фото
© AFP 2018 / Ilmars Znotins
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Кстати. Сколько существует этот расклад — столько существует и проект "еврорусских". То есть русскоязычных деятелей, пытающихся продать себя Западу как Правильных Русских, готовых вместе с Брюсселем в одном строю противостоять ядовитой кремлевской пропаганде и азиатчине. Но Запад данный актив не покупает — у него эмигрантов, готовых за недорого биться с Путиным, и так сотни тысяч.

В общем, к чему я это все.

На сегодня второсортные "антироссии" оказались зафиксированы в грустной позе. С одной стороны — дернуться в сторону сотрудничества с Мордором их элиты не могут. За такое их просто снесут — уголовное дело о коррупции, майдан, суд, конфискация имущества, потеря всего. С другой стороны, все отчетливее маячит концептуальный апокалипсис: население удирает, стареет и вымирает, внутренние резервы для экономического рывка отсутствуют, а на внешние вливания у западных спонсоров самих денег нет. С третьей стороны — эти самые западные спонсоры довольно жестко пресекают попытки местных заработать мимо папы: порка, устроенная недавно "отмывочным" прибалтийским банкам по распоряжению Вашингтона, это показала весьма ярко.

Города мира. Таллин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Эстония и Латвия намерены взыскать ущерб за "советскую оккупацию"
В итоге налицо парадокс. В нынешней ситуации, когда Германия, строго-настрого запретившая некогда Болгарии "Южный поток", ударно строит себе уже второй "Северный", а не сумевшая (хоть и очень старавшаяся) впрыгнуть в последний вагон на Запад Молдавия, пожав плечами, развивает отношения с Россией — те, кто был у Запада отличниками "натовского и европейского прогресса", оказываются просто отключены от будущего. Ведь их лояльность уже продана и перешла в полную собственность белых господ — а больше торговать нечем.

Это не значит, разумеется, что завтра, через полгода или в абстрактном 2022-м балтийские, балканские или еще какие-нибудь постсоциалистические тигры возьмут и прекратят свое существование. Этого не произойдет, потому что никому не нужно. Как доказано республикой Косово, в XXI веке для существования государства вообще не нужно ни экономики, ни населения. Если в государстве есть МИД с правильной позицией и база НАТО — о коллапсе собственно страны-отличника никто даже не узнает.

Кроме разве что местных аборигенов. Но их судьба, скажем прямо, хозяев интересует меньше всего.

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