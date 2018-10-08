МИД вручил ноту послу Нидерландов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Сегодня в российский МИД вызвали посла Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос, дипломату вручили ноту в связи с выдвижением обвинений в адрес ряда россиян в подготовке кибератак.

"В ней подчеркивается, что российская сторона расценивает инцидент с задержанием и выдворением российских граждан как провокацию в связи с линией Российской Федерации в ОЗХО, направленной против политизации деятельности этой авторитетной международной структуры ", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Джонс-Бос, в свою очередь, заявила журналистам, что "Нидерланды несут ответственность за международные организации на своей территории".

По ее словам, она сообщит о результатах встречи в МИД в Гаагу.

Обвинения в подготовке кибератак

В начале октября Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую пытались провести четверо россиян. Подозреваемых выдворили с территории Нидерландов 13 апреля.

Российский МИД назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям.

Также с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты.

"Рутинная командировка"

Комментируя обвинения Нидерландов, на Смоленской площади подчеркнули, что повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Министерство обороны. К этой работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры, добавили в ведомстве.

Ничего тайного в поездке группы российских технических специалистов не было, речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке, пояснили в МИД.

"Изъятые у российских представителей технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольств в интересах анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения", — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как заявили в МИД, Нидерланды умалчивают, "что в ходе задержания никаких официальных претензий российским специалистам предъявлено не было".

"Им не задали никаких вопросов. У них просто изъяли аппаратуру, в том числе мобильные телефоны, лишив их тем самым возможности оперативно связаться с посольством", — заключили во внешнеполитическом ведомстве.