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В мире

Косово — не Сербия? Какая сделка готовится ради вступления в ЕС

(обновлено: 08:11 07.09.2018)
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© AFP 2018 / Andrej IsakovicДемонстрант во время протеста против соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово в БелградеДемонстрант во время протеста против соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово в Белграде
© AFP 2018 / Andrej Isakovic

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В пятницу в Брюсселе состоится очередной раунд переговоров между Сербией и Косово. Стороны не могут согласовать границу уже восемь лет. Белград считает косовские территории своими, Приштина настаивает на суверенитете. Но от нынешней встречи ожидают прорыва — все готово к территориальной сделке. На Западе опасаются очередного передела балканских земель.

На пути в Европу

Нежелание идти на компромиссы по вопросу границ создавало проблемы обеим сторонам — и Сербия, и Косово не могли вступить в ЕС. Белград подал заявку в 2006 году, Приштина добивается членства в ЕС с момента провозглашения независимости. Однако европейские лидеры требовали сначала нормализовать отношения.

Диалог начался только в 2011-м — под давлением ЕС. Найти точки соприкосновения удалось через два года, когда подписали "Брюссельское соглашение". Документ определял права и полномочия сербов, проживающих на севере Косово. В 2015-м заключили еще одно соглашение — о Сообществе сербских общин. По нему косовские сербы должны были получить места в органах местного самоуправления. Документ так и не ратифицировали, что затормозило переговорный процесс. Возобновить его удалось только в начале этого года, но обе стороны продолжали стоять на своем.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дачич не знает, чего ожидать от встречи президента Сербии и главы Косово

В мае Брюссель выдвинул Сербии и Косово условие. Если к началу следующего года им удастся разрешить спор о границах, то к 2025-му они могут рассчитывать на членство в союзе. При этом европейские дипломаты пояснили, что сербам необязательно признавать независимость Косово. Достаточно не возражать против участия Приштины в международных организациях.

Сделка для Косово — Нобель для Могерини

Понимая, что проблема Косово — главный тормоз на пути Белграда в ЕС, сербский президент Александр Вучич еще в прошлом году предложил референдум о том, следует ли вести переговоры о разделении Косово на сербскую и албанскую части или продолжать настаивать на своем несогласии с обособлением этой территории. Первый вариант означал фактическое признание сербами независимости Приштины. Второй надолго оставлял Белград за бортом ЕС. Тему с референдумом замяли, но в результате возникла идея об обмене территориями.

Первым ее озвучил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Он заявил, что населенные сербами районы Косово к северу от реки Ибар могли бы перейти Белграду. Взамен сербские власти передали бы Приштине территории на юге Прешево и Буяновац, где преобладают албанцы. Вучич это предложение поддержал. "Пришла пора определить реальные границы, а не обманывать себя наличием давно не существующих", — сформулировал он свою точку зрения гражданам Сербии и западным партнерам.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сербия и Косово могут заключить глобальное соглашение, заявила Могерини

"Коррекцию границ" неожиданно одобрил и президент Косово Хашим Тачи. Он аргументировал это тем, что косовские сербы рано или поздно заговорят об автономии, как это произошло в Боснии и Герцеговине с Республикой Сербской. Политик даже выразил готовность изменить конституцию, чтобы окончательно решить проблему границ. Однако через несколько дней под давлением оппозиционных партий Косово Тачи отказался обсуждать обмен.

Непостоянство косовских политиков умерило энтузиазм сербских властей. "Прийти к компромиссу будет очень трудно. Все складывается в пользу тех, кто ничего не требует и радуется, что получит одно большое "ничего", — прокомментировал президент Вучич новости из Приштины.

Тем не менее переговоры не были отменены. Более того, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, выступающая посредником, рассчитывает на заключение сторонами юридически обязывающего соглашения. "У Вучича и Тачи есть реальный шанс нормализовать ситуацию", — подчеркнула она.

Если Сербия и Косово действительно договорятся сегодня об обмене территориями, то Брюссель выдвинет Могерини на Нобелевскую премию мира.

© REUTERS / Marko DjuricaКосовские сербы проводят мирные протесты на административной границе Сербии и Косово
© REUTERS / Marko Djurica
Косовские сербы проводят мирные протесты на административной границе Сербии и Косово

Сербы и косовары против

Опрошенные РИА Новости эксперты не исключают, что на переговорах в Брюсселе стороны лишь обсудят шаги по улучшению отношений. Заключить сделку будет нелегко.

"Против обмена территориями выступают большинство граждан Сербии, а также сербская православная церковь. Нет консенсуса и в Косово. Но общественное мнение вряд ли помешает Вучичу и Тачи реализовать давно согласованный друг с другом план перекройки границ", — объяснил РИА Новости Стеван Гайич, доктор политических наук Института европейских исследований в Белграде.

Эксперт обратил внимание на то, что три года назад бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр стал советником сербского президента. "Блэр был сторонником силового решения косовской проблемы. Сербы считают его одним из главных виновников бомбардировок Белграда в 1999 году. Но сегодня именно он советует Вучичу, как поделить земли с Косово", — говорит Гайич. Он полагает, что Вучич решился на обмен территориями под влиянием бывшего британского премьера.

Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вучич призвал дать сербам и албанцам самим решить вопрос Косово

Основной аргумент противников сделки состоит в том, что косовские сербы проживают к югу от реки Ибар и при любом раскладе коммуникация с центром будет для них затруднительна. Кроме того, передача южных провинций косовским албанцам может лишить Белград стратегически важной автомагистрали "Коридор 10", которая проходит через эти территории и соединяет столицу Сербии с Македонией и Грецией.

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова призывает не делать поспешных выводов. Она отмечает, что пока речь не идет о разделе территорий: "Стороны лишь обсуждают возможные варианты решения косовской проблемы. О каком-то конкретном плане говорить рано".

Принцип домино

Примечательна позиция внешних сил по возможной территориальной сделке. Перспектива нормализации отношений Сербии и Косово смягчила Запад. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан заявил, что ЕС поддержит тот результат переговоров, который устроит обе стороны. Госдепартамент США также призвал Белград и Приштину самим определиться с приемлемыми условиями, но предостерег от использования прецедента в урегулировании других приграничных споров.

© AFP 2018 / Armend NimaniРебенок в Приштине в годовщину независимости Косово
© AFP 2018 / Armend Nimani
Ребенок в Приштине в годовщину независимости Косово

Россия, традиционно выступающая на стороне Сербии и не признающая независимость Косово, заняла нейтральную позицию. "Это вопрос к Сербии и сербам, а не к России", — прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Уличный музыкант в Белграде
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Ваше место — в прихожей". Почему Европа не будет тратить деньги на Балканы

Против сделки резко выступила Германия. "Территориальная целостность балканских стран неприкосновенна. Я буду постоянно это повторять, чтобы свести на нет разговоры о перекройке границ", — заявила Ангела Меркель. Опасения выразили также Великобритания и Финляндия.

Сделка способна послужить примером для других балканских стран. На этот прецедент сможет ссылаться Босния и Герцеговина, где соседствуют боснийцы, хорваты и сербы. Об автономии мечтает и албанское меньшинство в Македонии. В результате Балканы поделятся между этнически однородными группами, и Западу придется признать провал своей политики сближения и добрососедства разных этносов.

"Передел границ — это угроза не только для Балкан. Во многих странах Западной Европы сохраняются признаки сепаратизма. Яркий пример — недавние события в испанской Каталонии", — предостерегает Гайич.

Об этом говорят и другие собеседники РИА Новости. "Возможно, стороны придут к компромиссу, взяв за основу Дэйтонские соглашения 1995 года. В таком случае речь пойдет не об обмене, а об обособлении территорий, как это было в Боснии и Герцеговине", — отмечает Гуськова.

Но в одном политики и эксперты сходятся — переговоры в Брюсселе будут очень непростыми.

 

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