Новое оружие России
Танк Т-14 Армата. Архивное фото

"НАТО есть о чем беспокоиться": Stern рассказал о достоинствах "Арматы"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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16:5215.06.2018
(обновлено: 17:25 15.06.2018)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Новейший российский танк Т-14 "Армата" превосходит все существующие военные проекты НАТО, заявил в интервью журналу Stern британский эксперт Николас Драммонд.

По его словам, Россия может похвастать "долгой историей производства превосходных танков". 

"Сегодня Т-14 "Армата" — это очередной новаторский проект", — цитирует издание эксперта.

Танк Т-14 Армата. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Как отметил Драммонд, на Западе "Армату" считают передовой разработкой, производство которой уже находится на развитой стадии. По словам британца, российский Т-14 "превосходит все существующие проекты" Североатлантического альянса.

"Мы уже должны беспокоиться. Особенно если танки будут производиться в больших количествах", — считает Драммонд.

Военный эксперт обратил внимание на преимущества "Арматы". Он отметил изолированную бронекапсулу, которая защищает экипаж танка, а также дистанционно управляемую необитаемую башню, где находятся основные боеприпасы. Такая конструкция значительно снижает вес танка, повышает шансы экипажа на выживание и увеличивает мобильность машины. Драммонд также подчеркнул наличие у "Арматы" 152-миллиметровой пушки.

"Новая 152-миллиметровая пушка заменит нынешнюю 125-миллиметровую. Когда это произойдет, Т-14 сможет побороть все танки НАТО, включая немецкий "Леопард-2", без попадания в диапазон их действия. В этом случае наши танки будут безнадежно уступать российским", — заявил эксперт.

Танк Армата на форуме Армия-2017
© Фото : Министерство обороны РФ
Военный эксперт: с "Арматой" в мире сравнивать нечего

По его мнению, в будущем Германия сможет превзойти российскую "Армату". Однако для этого бундесверу необходимо создать совершенно новую версию "Леопарда" с учетом всех современных требований и технологий.

Ранее немецкие СМИ не раз писали о проблемах бундесвера. Так, таблоид Bild обвинил министра обороны Урсулу фон дер Ляйен в сокрытии неисправностей военной техники и приукрашивании статистики. Журналисты обратили внимание на то, что у немецких военных кораблей отсутствуют управляемые ракеты, а для подводных лодок не хватает экипажей. Кроме того, значительная часть немецкой техники непригодна для эксплуатации. Der Spiegel также сообщал о том, что большая часть истребителей Eurofighter неспособна участвовать в военных операциях, а самолеты Tornado не соответствуют стандартам НАТО и нуждаются в масштабной модернизации.

НЕ БРАТЬ!!! Танк Т-14 «Армата»
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Танк Т-14 "Армата"
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© МИА Россия Сегодня 2018
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