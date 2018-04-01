В Германии признали неспособность самолетов Tornado выполнять задачи НАТО

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Немецкие самолеты Tornado не соответствуют техническим требованиям НАТО, передает Der Spiegel со ссылкой на секретный доклад Минобороны Германии.

Как сообщает издание, все 93 боевые машины нуждаются в масштабной модернизации, на которую потребуются многомиллионные расходы. В нынешнем состоянии Tornado "не могут участвовать ни в одной операции НАТО".

Немецкое Минобороны обращает внимание на ряд недостатков истребителей. Так, военные самолеты не защищены от прослушивания. У Tornado отсутствует зашифрованная система передачи данных, обязательная при выполнении миссий альянса. Техника не располагает и системой радиолокационного опознавания "свой-чужой". Кроме того, электроника Tornado считается сильно устаревшей.

В таком состоянии выполнение боевых задач становится "рискованным", отмечают в ведомстве. Как подчеркивает Минобороны, из-за устаревших истребителей "Германия больше не может выполнять свои обязательства перед НАТО".

Устранить недостатки Tornado не получится до 2019 года, утверждает источник в бундесвере. При этом остается неясным, осуществима ли необходимая модернизация с технической точки зрения.

Боевые самолеты Tornado были разработаны в 1970-х годах и стали поступать на вооружение в ряд государств с начала 1980-х. Сегодня Tornado принимают участие в миссии международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.

Ранее глава немецкого Минобороны Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Германия планирует использовать Tornado вплоть до 2035 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.