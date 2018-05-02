СМИ сообщили о непригодности большинства немецких истребителей

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Большая часть из 128 истребителей Eurofighter, которые стоят на вооружении ВВС Германии, непригодна для участия в военных операциях, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, причина этого кроется в том, что у самолетов есть некоторые проблемы с расположенными на крыльях специальными контейнерами с сенсорами, которые позволяют определять приближение вражеских самолетов. Однако система охлаждения этих приборов, отмечает Der Spiegel, имеет серьезные неисправности, которые выводят из строя сенсоры, что делает истребители "слепыми" и снижает эффективность их применения.

Другой проблемой, о которой рассказали собеседники издания, является нехватка боеприпасов. По информации издания, сейчас в боевых операциях могут участвовать лишь четыре истребителя Eurofighter из-за нехватки ракет.

Eurofighter Typhoon — многоцелевой истребитель четвертого поколения. Самолет производится фирмой Eurofighter GmbH и состоит на вооружении Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. Истребитель поступил в эксплуатацию в 2003 году.

Ранее немецкие СМИ сообщили о несоответствии стандартам НАТО самолетов Tornado. Отмечалось, что все 93 боевые машины нуждаются в масштабной модернизации. При этом глава Министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что эти самолеты будут использоваться вплоть до 2035 года.