МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бундесвер находится в плачевном состоянии, пишет таблоид Bild со ссылкой на доклад Федеральной счетной палаты Германии.

Издание сообщает, что ведомство обвинило министра обороны Урсулу фон дер Ляйен в сокрытии неисправностей военной техники и "приукрашивании статистики". Согласно документу, заявления министра о "боеготовности" кораблей и самолетов зачастую не соответствовали действительности.

"Официальная статистика по боевой готовности бундесвера и без того выглядела хуже некуда. И теперь выясняется, что это далеко не все", — отмечает издание.

Так, пишет Bild, в прошлом году ни одна немецкая подлодка не была пригодна для эксплуатации, задействовать можно было меньше половины фрегатов и танков и лишь каждый третий боевой вертолет.

Кроме того, корветы, о "боеготовности" которых заявляла фон дер Ляйен, не имеют вооружений, у кораблей отсутствуют управляемые ракеты, а для подвижных лодок на сегодняшний день не хватает членов экипажа, сообщило издание.