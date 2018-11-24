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Европейские фермеры умоляют вернуть им Россию и идут на криминал

(обновлено: 08:05 24.11.2018)
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Владимир Корнилов
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© РИА Новости / Филип Климашевский
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Владимир Корнилов

Всегда любопытно читать в западных СМИ о страданиях несчастных россиян, тоскующих по европейским продуктам, которые перестали поступать в результате контрсанкций.

Здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Как Россия может умно и больно ответить на санкции
К примеру, весной этого года норвежская газета VG сообщила, что россияне просто-таки изнывают без чудесного норвежского кофе, — ну, вы же наверняка слышали что-то о норвежских кофейных плантациях. А до этого одна из крупнейших газет Нидерландов De Volkskrant рассказывала, что москвичи, которым теперь жутко не хватает европейского мяса, вынуждены переходить на мясо крыс.

Сейчас эта же газета продолжила свои традиции, опубликовав большую статью, из которой следует, что самое популярное блюдо у россиян — груши. "Русские едят груши весь день: с утреннего кофе в качестве десерта или же когда они принимают гостей дома". Это же всем известный факт: мы ведь и день не начинаем, не намазав грушу на бутерброд.

Это поразительное наблюдение голландские журналисты обнародовали в рамках довольно большого и подробного расследования путей поставок голландских и бельгийских груш в Россию в обход контрсанкций. Причем речь идет о груше сорта "Конференция". Почему-то авторы решили, что этот сорт в России не растет (даром что он один из самых популярных у наших дачников). По мнению De Volkskrant, "зимы Восточной Европы слишком холодны" для этого сорта, а вот юг Бельгии для него идеален. Поэтому само наличие знакомого голландскому журналисту сорта груш на прилавках российских супермаркетов служит доказательством поставок из Бенилюкса. Видимо, он всерьез полагает, что зимы Краснодарского края намного суровее климата Бельгии, омываемой Северным морем.

Флаг США во время акции протеста у Бранденбургских ворот в Берлине. Архивное фото
© AFP 2018 / John MacDougall
Даже Германия не выдержала антироссийских санкций
Но какие бы ляпы ни допускали авторы статьи, расследование кажется очень полезным. В первую очередь для самих европейцев. Оно подтверждает очевидную истину: как бы ЕС ни пыжился, заменить Россию другими рынками сбыта европейские фермеры не могли и в 2014 году, не могут и сейчас. Несмотря на все бравурные отчеты европейских чиновников о том, как они якобы компенсируют фермерам потерю огромного рынка, бельгийские производители груш прямо говорят: "Ни одна страна не заменит Россию". Куда ни пытались они посылать свои фрукты, это оборачивается потерями из-за удаленности других рынков или их перенасыщенности. Как видите, фермеры Европы это понимают. Европейские чиновники — нет.

До конца маршрута осталось…
© Виталий Подвицкий
До конца маршрута осталось…

Но, конечно, наиболее полезно для европейцев раскрытие самой схемы обхода санкций и контрсанкций (давайте называть вещи своими именами: речь идет об элементарной контрабанде). Мы-то с вами давно уже не удивляемся белорусским устрицам или белорусским мандаринам. Вот и голландцы вскрыли схему, в которой задействованы недобросовестные европейские фермеры, идущие на мошенничество, а также литовские, белорусские и африканские чиновники, подделывающие сертификаты происхождения тех или иных фруктов.

Итальянский флаг. Архивное фото
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Италия взяла Европу в заложники и требует немедленно снять санкции с России
Кстати, кого в этой схеме нет, так это каких-нибудь российских чиновников или надзорных органов. И это тоже довольно важный показатель. То есть расследование голландской газеты De Volkskrant (на которое, к слову, последовала весьма живая реакция в прессе других европейских государств) вскрыло еще один поучительный факт: режим санкций, введенный Западом в 2014-м и с тех пор постоянно расширяемый, способствует развитию коррупции внутри самой Европы. Западные фермеры, доселе не помышлявшие о взятках или откатах, теперь в отчаянии готовы идти на различные коррупционные схемы. Они готовы нести также дополнительные затраты, чтобы "хоть чучелом, хоть тушкой" попасть на российский рынок.

Причем, по подсчетам De Volkskrant, затраты немаленькие: в этом году поддельные сертификаты обошлись примерно в 25 миллионов евро. Оказывается, взятки за левые бумаги из Либерии, штампующиеся в Литве, все равно окупаются прибылью, получаемой из России.

Какой же вывод следует сделать из приведенных фактов? Европейские фермеры, с тоской наблюдающие за тем, как рынок России постепенно, но неуклонно заполняется их конкурентами, прямо призывают: "Политики, верните нам Россию!" Но голландские авторы расследования такой вывод делать не рискуют. Иначе ведь разойдутся с "генеральной линией".

Шеф, все пропало!
© Виталий Подвицкий
Шеф, все пропало!

Еврочиновники признают, что поставки агропродуктов в Россию упали с 11,8 миллиарда евро в 2013-м до шести миллиардов в 2017-м. Но бодро отчитываются, что помогают фермерам, регулярно выдавая "компенсацию" за недополученную прибыль. С момента введения контрсанкций России Еврокомиссия выделила производителям фруктов и овощей до 500 миллионов евро. Это за четыре с лишним года! Притом что, по прикидкам De Volkskrant, только голландско-бельгийских груш контрабандным способом поставили в Россию на сумму 240 миллионов евро. Можете себе представить, насколько помощь Еврокомиссии покрывает общие потери фермеров ЕС.

Кормоуборочный комбайн DON 680M. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
"Россия завоевывает наши рынки": Запад об итогах санкций
Пока европейские операторы агрорынка призывают чиновников любой ценой отменить санкции или хотя бы начать договариваться с Россией об их ослаблении, российские фермеры все чаще призывают российскую власть сохранить их любой ценой. Еще в ноябре 2016-го Владимир Путин "шепнул на ушко" калининградскому фермеру, умоляющему подольше не отменять контрсанкции: "Будем тянуть как можно дольше". Недавно в рамках клуба "Валдай" президент примерно так же откликнулся на аналогичную просьбу российского сыровара Олега Сироты.

Вывод очевиден: санкционная война, инициированная Западом, вредит европейским производителям больше, чем российским. Она вынуждает также европейских фермеров идти на мошенничество и развивает коррупцию в Европе. Казалось бы, остановитесь и задумайтесь: а стоит ли оно того? Однако "ежики кололись, плакали, но продолжали".

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Oleg Derjagin
Пускай всё везут на Украину,в проевропийскую страну. Что не съедят,дак понадкусают.
09:13
24.11.2018
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Алексей Ирзин
Глобализация это производительность труда * стоимость труда (человеко часа). Если они высоки, то страна начинает жить в долг, накапливать долги и разбазаривание ресурсы.
08:36
24.11.2018
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