МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ядерное оружие, терроризм, санкции и "жуть от ответственности" — в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" принял участие Владимир Путин. Президент России ежегодно делится своим мнением с гостями клуба: дипломатами, экспертами и журналистами. Но на этот раз был особенно откровенен.
О героизме ложном и настоящем
"Только меня несколько смущает сегодняшний формат, — огляделся по сторонам Путин. На этот раз на сцене стояло всего два стула: один для него, второй для модератора пленарной сессии — Федора Лукьянова. Предыдущие годы к дискуссии приглашали гораздо больше участников. — Я готов, конечно, посолировать, но, надеюсь, это не будет в четыре-пять раз больше, чем обычно". "Не больше чем в два раза", — пообещал модератор. "Это я еще потяну", — пошутил Путин.
Разговор начали с трагедии, случившейся накануне в Керчи. На взгляд президента, произошедшее — это в том числе результат глобализации: "Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей".
Президент напомнил о событиях конца 1990-х — начала 2000-х: "Мы очень быстро забываем плохое. Тогда на территории России просто шла гражданская война. Она не носила глобального, общенационального характера, но это прямое столкновение, прямая война. С использованием авиации, тяжелой техники и так далее". На тот вызов Россия ответила, но избавиться от терроризма в целом пока не удается — тут в одиночку не справиться, необходима слаженная работа всех стран.
Глава государства добавил, что именно для борьбы с терроризмом Россия начала активные военные операции в Сирии. И задачу он считает в целом выполненной. Хотя и недоработанной, в том числе и "нашими американскими партнерами". В качестве примера Путин привел захват заложников на левом берегу Евфрата — территории, находящейся под патронатом американцев, опирающихся на курдские вооруженные формирования: "Захватили там 130 семей, это почти 700 человек, в заложники. Позавчера расстреляли десять человек, казнили. Это просто ужас, катастрофа, на мой взгляд! Надо с этим что-то делать. Что же там наши коллеги отмалчиваются".
Крым не "схапали", он — наш
Американцам была посвящена значительная часть дискуссии. Модератор поделился ощущением, что встречи Путина и Дональда Трампа только ухудшают отношения двух стран. И спросил, как же снять напряжение. А Путин вспомнил "старую, с бородой" шутку: "Звучит она так. Вопрос: "Как вы расслабляетесь?" Ответ: "Я не напрягаюсь". То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем".
Россия, по его словам, не боится никаких конфликтов в настоящее время. "Мы вообще ничего не боимся — страна с такой территорией, с такой системой обороны, с таким населением, готовым отстаивать свою независимость, свой суверенитет, — продолжил он. — Далеко не везде, не во всех странах есть такая предрасположенность граждан жизнь свою отдать за отечество — у нас есть". "С этим никто ничего не может поделать, и это вселяет в нас уверенность, что мы можем чувствовать себя спокойно", — подчеркнул Путин.
"Насчет того, что мы никуда не забираемся, с вами поспорят: а Крым?" — спросил ведущий. И получил ответ: "А Крым — это наше". И не потому, что "мы пришли и что-то схапали", а потому, что так решил народ в ходе референдума, напомнил президент, — все демократично.
Путин как националист
К слову, о демократии. Если на Западе пытаются блокировать российский телеканал RT — значит, Россия выигрывает борьбу за умы людей, считает Путин. "Что происходит в некоторых странах, где они работают? Их закрывают. Это значит — боятся конкуренции, — заявил глава государства. — А им создают условия, невозможные к осуществлению их прямых функций как СМИ, создают им проблемы". Путин подчеркнул, что в России нет глобальных СМИ, таких как BBC, Fox News, CNN. "У нас есть только одно средство массовой информации, но даже если оно вызывает такую изжогу и боязнь влияния на умы, значит, мы выигрываем такую конкуренцию", — добавил он.
"Если вы один, то это мало. У вас есть единомышленники?" — спросил модератор. "Есть. Почти 146 миллионов человек", — ответил Путин.
Концепция ядерной войны
Пояснять Путину пришлось и свои слова о готовности применить ядерное оружие. Россия сделает это только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит удар. "Наша концепция — это ответ на встречный удар", — заявил он. Он пояснил: суть ядерной доктрины России — в том, что "агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен".
Ведущий поинтересовался, бывает ли Путину "жутко" от того, какая ответственность на нем лежит. Тот поначалу даже не понял вопроса. "Если взялся за какое-то дело, за какую-то работу, нужно заранее понять, с чем она связана. Если берешься, тогда ты должен действовать аккуратно, не бесшабашно, не безответственно, оценивая все риски, нужно действовать, но уже ты не должен думать о самосохранении личном", — рассудил президент. По его словам, это качество особенно важно для тех, на ком ответственность за судьбы миллионов сограждан.
А страх как способ управления он не признает: "Нет, это плохой метод управления, потому что очень ненадежный".
Санкции не отменят, но отношения с Киевом могут улучшиться
Модератор, раз за разом напоминавший Путину его слова, сказанные в прошлом, наконец услышал шутливое: "Вот привязался!" И слово предоставили другим участникам клуба.
Китайский журналист просил совета: как защищать интересы, если против тебя вводятся санкции, японский — традиционно интересовался островами. Отец Тихон (Шевкунов) отметил, что агрессия и нетерпимость возрастают. Общественный деятель и благотворитель Нюта Федермессер напомнила о помощи хосписам. Фермер Олег Сирота благодарил за санкции — сыроварня у него растет на 300 процентов в год из-за политики протекционизма и низкой конкуренции. Все содрогнутся, пообещал он, от его выхода на экспорт. И переживал — а вдруг отменят санкции: "Хотелось бы спокойно спать еще несколько лет". Путин успокоил: по всем признакам, пока не отменят.
Но впереди президентские и парламентские выборы. И Путин признался, что рассчитывает выстроить отношения с новым руководством Украины. "Мы к этому готовы, мы этого хотим", — подчеркнул он.
А вот от ответа на вопрос, как за последние пятнадцать лет поменялось его самовосприятие, Путин уклонился. Потому что "давать оценку самому себе не очень прилично".