"Мы попадем в рай, а они — просто сдохнут". Что Путин рассказал на "Валдае"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ядерное оружие, терроризм, санкции и "жуть от ответственности" — в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" принял участие Владимир Путин. Президент России ежегодно делится своим мнением с гостями клуба: дипломатами, экспертами и журналистами. Но на этот раз был особенно откровенен.

О героизме ложном и настоящем

"Только меня несколько смущает сегодняшний формат, — огляделся по сторонам Путин. На этот раз на сцене стояло всего два стула: один для него, второй для модератора пленарной сессии — Федора Лукьянова. Предыдущие годы к дискуссии приглашали гораздо больше участников. — Я готов, конечно, посолировать, но, надеюсь, это не будет в четыре-пять раз больше, чем обычно". "Не больше чем в два раза", — пообещал модератор. "Это я еще потяну", — пошутил Путин.

Разговор начали с трагедии, случившейся накануне в Керчи. На взгляд президента, произошедшее — это в том числе результат глобализации: "Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей".

"Они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода", — сказал Путин. В то же время настоящему героизму есть место в нашей жизни, уверен он. Это защита цивилизации от язв сегодняшнего дня, одна из которых — терроризм.

Президент напомнил о событиях конца 1990-х — начала 2000-х: "Мы очень быстро забываем плохое. Тогда на территории России просто шла гражданская война. Она не носила глобального, общенационального характера, но это прямое столкновение, прямая война. С использованием авиации, тяжелой техники и так далее". На тот вызов Россия ответила, но избавиться от терроризма в целом пока не удается — тут в одиночку не справиться, необходима слаженная работа всех стран.

Глава государства добавил, что именно для борьбы с терроризмом Россия начала активные военные операции в Сирии. И задачу он считает в целом выполненной. Хотя и недоработанной, в том числе и "нашими американскими партнерами". В качестве примера Путин привел захват заложников на левом берегу Евфрата — территории, находящейся под патронатом американцев, опирающихся на курдские вооруженные формирования: "Захватили там 130 семей, это почти 700 человек, в заложники. Позавчера расстреляли десять человек, казнили. Это просто ужас, катастрофа, на мой взгляд! Надо с этим что-то делать. Что же там наши коллеги отмалчиваются".

Крым не "схапали", он — наш

Американцам была посвящена значительная часть дискуссии. Модератор поделился ощущением, что встречи Путина и Дональда Трампа только ухудшают отношения двух стран. И спросил, как же снять напряжение. А Путин вспомнил "старую, с бородой" шутку: "Звучит она так. Вопрос: "Как вы расслабляетесь?" Ответ: "Я не напрягаюсь". То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем".

Встречи с Трампом, считает он, были скорее позитивными, чем негативными: "Лучше общаться и контактировать друг с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться". Российский президент не согласился с тем, что американец "слышит только себя": "Это неправда. Я не согласен с теми, кто говорит, что он (Трамп) токует как тетерев и не слышит никого".

Россия, по его словам, не боится никаких конфликтов в настоящее время. "Мы вообще ничего не боимся — страна с такой территорией, с такой системой обороны, с таким населением, готовым отстаивать свою независимость, свой суверенитет, — продолжил он. — Далеко не везде, не во всех странах есть такая предрасположенность граждан жизнь свою отдать за отечество — у нас есть". "С этим никто ничего не может поделать, и это вселяет в нас уверенность, что мы можем чувствовать себя спокойно", — подчеркнул Путин.

"Насчет того, что мы никуда не забираемся, с вами поспорят: а Крым?" — спросил ведущий. И получил ответ: "А Крым — это наше". И не потому, что "мы пришли и что-то схапали", а потому, что так решил народ в ходе референдума, напомнил президент, — все демократично.

Путин как националист

К слову, о демократии. Если на Западе пытаются блокировать российский телеканал RT — значит, Россия выигрывает борьбу за умы людей, считает Путин. "Что происходит в некоторых странах, где они работают? Их закрывают. Это значит — боятся конкуренции, — заявил глава государства. — А им создают условия, невозможные к осуществлению их прямых функций как СМИ, создают им проблемы". Путин подчеркнул, что в России нет глобальных СМИ, таких как BBC, Fox News, CNN. "У нас есть только одно средство массовой информации, но даже если оно вызывает такую изжогу и боязнь влияния на умы, значит, мы выигрываем такую конкуренцию", — добавил он.

Продолжая обсуждение, ведущий попросил Путина объяснить, что он имел в виду много лет назад, говоря о своем национализме. "Если мы будем выпячивать пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ. А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе в интересах русского народа, — объяснил Путин. — В этом смысле я и сказал, что самым правильным и самым настоящим националистом — и самым эффективным — являюсь я".

"Если вы один, то это мало. У вас есть единомышленники?" — спросил модератор. "Есть. Почти 146 миллионов человек", — ответил Путин.

Концепция ядерной войны

Пояснять Путину пришлось и свои слова о готовности применить ядерное оружие. Россия сделает это только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит удар. "Наша концепция — это ответ на встречный удар", — заявил он. Он пояснил: суть ядерной доктрины России — в том, что "агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен".

"А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", — сказал Путин. И добавил: "Потому что они даже раскаяться не успеют".

Ведущий поинтересовался, бывает ли Путину "жутко" от того, какая ответственность на нем лежит. Тот поначалу даже не понял вопроса. "Если взялся за какое-то дело, за какую-то работу, нужно заранее понять, с чем она связана. Если берешься, тогда ты должен действовать аккуратно, не бесшабашно, не безответственно, оценивая все риски, нужно действовать, но уже ты не должен думать о самосохранении личном", — рассудил президент. По его словам, это качество особенно важно для тех, на ком ответственность за судьбы миллионов сограждан.

А страх как способ управления он не признает: "Нет, это плохой метод управления, потому что очень ненадежный".

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Санкции не отменят, но отношения с Киевом могут улучшиться

Модератор, раз за разом напоминавший Путину его слова, сказанные в прошлом, наконец услышал шутливое: "Вот привязался!" И слово предоставили другим участникам клуба.

Китайский журналист просил совета: как защищать интересы, если против тебя вводятся санкции, японский — традиционно интересовался островами. Отец Тихон (Шевкунов) отметил, что агрессия и нетерпимость возрастают. Общественный деятель и благотворитель Нюта Федермессер напомнила о помощи хосписам. Фермер Олег Сирота благодарил за санкции — сыроварня у него растет на 300 процентов в год из-за политики протекционизма и низкой конкуренции. Все содрогнутся, пообещал он, от его выхода на экспорт. И переживал — а вдруг отменят санкции: "Хотелось бы спокойно спать еще несколько лет". Путин успокоил: по всем признакам, пока не отменят.

Завершилось общение президента с участниками клуба "Валдай" разговором про соседнюю Украину. Киев в свете грядущих выборов не собирается выполнять Минские соглашения, и в этих условиях важно избежать обострения в Донбассе, отметил российский президент. Организация терактов и убийств людей, которые выбраны населением для руководства этими регионами, со стороны спецслужб Украины — это самый плохой способ наладить отношения с этими территориями.

Но впереди президентские и парламентские выборы. И Путин признался, что рассчитывает выстроить отношения с новым руководством Украины. "Мы к этому готовы, мы этого хотим", — подчеркнул он.

А вот от ответа на вопрос, как за последние пятнадцать лет поменялось его самовосприятие, Путин уклонился. Потому что "давать оценку самому себе не очень прилично".