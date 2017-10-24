"Москвичи едят крыс": кто в Европе сочиняет фальшивые новости про Россию

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Москвичи настолько изголодались ввиду санкционной войны с Европой, что вынуждены перейти на мясо крыс. Скажете, бред? Правильно скажете. Но дело в том, что подобный бред о России периодически печатается в ведущих газетах Нидерландов — страны, которую часто представляют как одного из лидеров в мировых рейтингах свободы печати. С завидной регулярностью голландские СМИ генерируют пропагандистские страшилки о России, пугающие больше своей примитивностью и однобокостью.

История о "голодающих" москвичах, вынужденных есть крысятину, была опубликована не в какой-то желтой газете, а на страницах одного из ведущих изданий голландского истеблишмента — De Volkskrant.

Огромная статья была посвящена, казалось бы, совершенно безобидному поводу: в Москве открылся ресторан южнорусской кухни, в котором подавалось немало деликатесов, включая мясо нутрии. Все бы ничего, но газета вынесла на первую полосу громкий заголовок: "Россия переходит на крыс" (да-да, это нутрию крысой назвали). И постоянно подводила к мысли о том, что после того как Россия в ответ на "крымские санкции" ответила Западу продуктовыми контрсанкциями, московский средний класс стал испытывать жуткую нужду в мясе. Вот и давится теперь, бедный, "крысятиной".

"Ну и как, много вы видели на улицах москвичей, гоняющихся за крысами с целью подкрепиться?" — спрашиваю я голландского журналиста Эрика ван де Бека. Тот в ответ смеется: "Нет, я и не ожидал увидеть москвичей, ловящих крыс на улицах, потому что я хорошо ознакомлен с ситуацией благодаря моим голландским друзьям, которые живут здесь. Они рассказывали мне, что ситуация здесь совершенно отлична от того, как это представляется в наших СМИ".

Ван де Бек считает эти рейтинги, мягко говоря, не совсем отражающими действительность. "Это нечестное представление реальности", — заявляет голландский журналист. Отвечая же на вопрос, в чем причина такой ситуации, мой собеседник говорит: "Следуйте за деньгами. Посмотрите, кто платит этим организациям, составляющим рейтинги, — и вы получите ответ".

Не секрет, что львиную долю бюджета скандально известной организации Freedom House составляют поступления от правительства США. Однако она уверяет, что не получает правительственных субсидий на составление рейтинга свободы СМИ. И это, прямо скажем, не совсем соответствует действительности. Нет, правительства напрямую не выделяют денег именно на данный проект, но одним из основных его доноров является, например, неправительственная организация Free Press Unlimited, которая финансируется — какой сюрприз! — Министерством иностранных дел Нидерландов . Правда же, удивительно, что данная страна занимает столь высокое место в этом "независимом" рейтинге?

Еще одним из основных спонсоров Free Press Unlimited является Шведское международное агентство развития и кооперации, известное миру под аббревиатурой SIDA. Это вообще полностью правительственная структура, осваивающая деньги шведского бюджета, которые официально выделяются на помощь развивающимся странам. Правда же, удивительно, что Швеция делит с Нидерландами 2-ю строчку в том же рейтинге? Вот вам и "независимость"!

Если же мы посмотрим на список доноров "Репортеров без границ", то там — и масса правительственных учреждений Франции, и Еврокомиссия, и Совет Европы, и та же шведская SIDA, и американский Национальный фонд демократии (NED), который напрямую финансируется конгрессом США.

Таким образом, совет голландского журналиста "следовать за деньгами" приводит нас к однозначному выводу: "независимые" рейтинги свободы прессы очень даже зависимы от позиции различных государств.

Демонизация России

В принципе, понятно, зачем правительству, скажем, Нидерландов вытягивать за уши рейтинг уровня свободы слова в своей стране. Но зачем ставить СМИ России по уровню демократизма ниже ОАЭ или той же Украины, где после Майдана начисто забыли о любых свободах? В чем здесь смысл для той же Голландии?

Ван де Бек отмечает, что в последние годы в его стране и в целом на Западе происходит явная "демонизация России", которую он сравнивает по уровню с аналогичной пропагандистской кампанией по дискредитации Ирака и Ливии накануне военных операций против тех. Нет, голландец не думает, что Запад готовится к вторжению в Россию.

"Конечно, они должны подумать дважды перед тем, как вторгаться в Россию, — говорит Ван де Бек, — потому что Россия это вам не Ирак. Просто это выгодно для роста торговли оружием. Это выгодно для НАТО. Потому что они нуждаются в наличии врага, а Россия — самый удобный кандидат для этого".

Мой собеседник указал, в частности, на тот факт, что в основополагающем документе газеты NRC (еще одна из ведущих голландских газет, в чьих статьях постоянно муссируется тема "российской угрозы") прямо указано, что она поддерживает НАТО, причем делает это "не из идеологических соображений, а ради соблюдения мира и безопасности в Европе". Как указывает Ван де Бек, эта миссия сформулирована редакцией газеты еще с момента ее основания в 1970 году и со времен холодной войны не менялась.

Соответственно, по мнению голландца, раз газеты вынуждены поддерживать НАТО, а сам альянс называет Россию "своим главным противником", журналисты этих изданий не имеют особого выбора. Но читатели, поглощающие откровенно антироссийский нарратив голландской прессы, порой даже и не догадываются о наличии этих идеологических ограничений для журналистов.

Голландское правительство в последние годы особенно активно развивает антироссийское направление своей деятельности. Оно выделило 294 тысячи евро (более 19,8 миллиона рублей) на создание ярко выраженного антироссийского сайта на голландском языке "Окно в Россию" (Raam op Rusland).

В 2013 году посольство Нидерландов на Украине стало главным спонсором украинского телевидения Hromadske TV, ставшего одним из рупоров киевского Евромайдана и переворота 2014 года. Позже вскрылся факт финансирования Нидерландами российской "Новой газеты". Все это делается на деньги голландских налогоплательщиков!

Любовницы как главная движущая сила "революции"

А вот представьте, что началось бы в тех же Нидерландах, если бы Россия начала финансировать какую-нибудь тамошнюю газету, критично настроенную к властям своей страны? Когда я предложил Ван де Беку на минуту представить это, тот был явно шокирован самой идеей. "Да, это хороший вопрос, — после некоторого замешательства ответил он. — Мне кажется, голландское правительство не сможет обвинить Россию в том, что оно само делает в России. Конечно, в таком случае в Нидерландах начнется сумасшествие по этому поводу, но тогда хотя бы голландская общественность узнает, что их правительство делает с так называемыми "независимыми" СМИ в России".

Разбирая различные безумные заметки голландской прессы о России, мы с собеседником не могли не вспомнить о российском собкоре газеты De Telegraaf (самая тиражная газета страны) Питере Ватердринкере, который с периодичностью раз в неделю генерирует невероятные истории о жизни в Москве и Петербурге. Причем практически всегда данные истории снабжаются диалогами с анонимными знакомыми журналиста.

Судя по ним, вся Россия только и живет стремлением устроить "революцию". А одну из таких "историй" Ватердринкер даже снабдил пояснением: мол, главной движущей силой грядущей "революции" в России являются… любовницы московских бизнесменов. Мол, последним отныне не хватает денег на содержание девушек на стороне (автор даже посчитал, что для этого "бедолагам" приходится тратить до 10 тысяч евро в месяц). Вот такими "репортажами" из России Ватердринкер регулярно потчует голландских читателей.

Ватердринкер — в первую очередь романист. Он пишет художественную литературу. И он просто смешал ее с журналистикой". Да, но ведь эту "романистику" под видом "репортажей" печатает самая тиражная газета страны. И почему-то она не позволяет себе подобного же из других частей мира.

Буквально несколько дней назад упомянутую выше газету NRC потряс серьезный скандал. Выяснилось, что ее собкор в Китае Оскар Харсхахен попросту выдумывал интервью, собеседников и цитаты, выдавая все это за "репортажи". Ну а почему же такое можно только из России, в самом деле? Однако его тайну раскрыл китайский переводчик, опубликовавший подробный анализ фейковых новостей от опытного голландского "журналиста". В итоге газета была вынуждена распрощаться со своим собкором и извиниться перед читателями.

Показательная история. Она действительно свидетельствует о небывалой "свободе" голландских СМИ — те могут печатать под видом "журналистики" любой роман или любую сказку.

Ван де Бек же считает, что этот скандал, как и наличие антироссийских фейковых историй, свидетельствует о серьезном кризисе голландской журналистики. А вот свобода писательского творчества российского собкора De Telegraaf Ватердринкера — это доказательство как раз иного: "Он — хороший пример свободы печати в современной России, потому что со всеми его историями он все еще работает здесь".