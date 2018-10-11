Украина защитила ПАСЕ от руки Москвы — и от ее денег

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Украина празднует очередную "историческую победу" над Россией. Жуткие взрывы снарядов на складе в Ичне, история с томосом от Константинопольского патриарха, повышение цен на газ для украинского населения — все это отошло на задний план на фоне бравурных реляций киевских телеканалов из Страсбурга. Российские граждане этого, наверное, и не заметили, а между тем Россия якобы повержена в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Суть дела: европейские парламентарии попытались изменить процедуру принятия решений по полномочиям делегаций, что давало бы теоретическую возможность возобновления полноценной работы России в ПАСЕ.

Напомним: в 2014 году российская делегация, вопреки самой сути Парламентской ассамблеи, была поражена в правах в отместку за позицию Москвы по Крыму и Украине. Протесты России игнорировались до тех пор, пока в прошлом году Москва не заявила о частичном прекращении выплаты взносов в бюджет Совета Европы — до восстановления прав делегации в ПАСЕ. Это тут же подействовало. Во всяком случае, еврочиновники сразу бросились искать пути возвращения России. Оказалось, что без ее взносов жить им довольно тяжко.

Киев поднял протестующий шум. Регулярные твиты членов украинской делегации "с фронта" представляли эту борьбу эпохальным, судьбоносным сражением против России. Складывалось впечатление, что Страсбург в эти дни стал последней линией обороны.

В легендарной борьбе Киев выбрал тактику мелких пакостников. Чего стоит хотя бы радостный пост в фейсбуке Ирины Геращенко из Страсбурга: "Украинской делегации таки удалось вывести из себя генсека СЕ Янгланда". Заметим, это пишет не рядовой депутат, а первый вице-спикер Верховной рады, второе лицо в иерархии процесса принятия законодательных решений на Украине. То есть она радостно сообщает о достижении успеха: удалось вывести из себя высокопоставленного еврочиновника.

Той же цели достиг и депутат из Одессы Алексей Гончаренко, выступавший перед европейскими парламентариями в резиновых перчатках типичного украинского сантехника. Гончаренко объяснил перчатки своими страхами: мол, Россия может предпринять персонально против него "химическую атаку". Если его целью было вывести из себя европейцев, ему это тоже удалось — спикер заседания попросила его не устраивать спектакль.

© Фото : аккаунт Iryna Gerashchenko в Facebook Выступление народного депутата Украины Алексея Гончаренко в резиновых перчатках на заседании ПАСЕ. 9 октября 2018 © Фото : аккаунт Iryna Gerashchenko в Facebook Выступление народного депутата Украины Алексея Гончаренко в резиновых перчатках на заседании ПАСЕ. 9 октября 2018

Затем украинские делегаты дружно набросились на российскую телеведущую Ольгу Скабееву, толпой окружив ее, оскорбляя, ломая микрофон и выкрикивая бандеровские лозунги. Та же Геращенко, никого не стесняясь, начала открыто "зиговать" прямо в здании Совета Европы (разве что пока пару пальцев еще загибала, изображая трезубец). А затем радостно делилась со своими читателями рассказами о том, как она "троллила Путин-ТВ".

В России, как обычно, великого поражения особо не заметили. На самом деле Москва даже не была уверена в том, что после косметических поправок в регламенте ПАСЕ вернется к полноценной работе там . Позиция России осталась неизменной: возобновление денежных взносов в Совет Европы последует после полного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ. А иначе каков смысл присутствия там?

Сейчас на российских телеканалах активно ведется дискуссия о том, стоит ли вообще России участвовать в Совете Европы, ПАСЕ, ЕСПЧ и иных связанных с ними структурах даже в случае восстановления полномочий российской делегации. Особенно учитывая тот факт, что Москва довольно эффективно развивает "ПАСЕ-замещающий" проект под названием Совещание спикеров парламентов стран Евразии, собравшее в эти дни 25 руководителей парламентов континента.

Как бы то ни было, опыт взаимоотношений с ПАСЕ наглядно продемонстрировал эффективность финансового рычага — никто бы в Страсбурге и не дернулся, если бы Россия не перекрыла денежный вентиль. Возникает вполне закономерный вопрос о том, почему бы этот опыт не использовать во взаимоотношениях и с другими международными структурами, которые в последние годы прибегли к политике незаконного поражения России в правах.

Например, одна из таких структур — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), с 2014 года в нарушение собственного устава прекративший инвестиции в Россию. Это притом что она является одним из крупнейших акционеров банка и еще недавно обеспечивала более половины банковского дохода. Самое поразительное, что и сейчас, после незаконных действий ЕБРР против нас, российские предприятия продолжают оставаться самыми примерными кредиторами, поддерживая один из крупнейших инвестиционных пакетов банка (до недавнего времени он превышал десять процентов кредитного портфеля ЕБРР).

А ведь одного решения регулирующего органа или даже какого-нибудь районного суда хватило бы, чтобы приостановить эти выплаты до возобновления прав России в ЕБРР, — поверьте, тут же его руководители начали бы попытки в этом направлении. Вкупе с уже осуществляемым "ЕБРР-замещением" это был бы эффективный способ защиты интересов российского бизнеса во взаимоотношениях с иностранными кредиторами.