В ПАСЕ упрекнули депутата Рады за выступление в резиновых перчатках

Выступление народного депутата Украины Алексея Гончаренко в резиновых перчатках на заседании ПАСЕ. 9 октября 2018

Выступление народного депутата Украины Алексея Гончаренко в резиновых перчатках на заседании ПАСЕ. 9 октября 2018

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В ПАСЕ упрекнули депутата Рады Алексея Геращенко за неуместный внешний вид на заседании ассамблеи, пишет Newsone.



Во время выступления народный избранник надел зеленые резиновые перчатки. Таким образом Гончаренко планировал "защититься от возможной химической атаки" со стороны России. В свою очередь, ведущая заседания заявила, что в ПАСЕ "не стоит одеваться, как на театральной сцене".

Новый образ политика не оставил пользователей социальных сетей равнодушными.

"Прибыл в ПАСЕ туалеты драить! Надо было под цвет галстука подобрать", — дал совет Гончаренко @Wlastka.

"А вантуз где? Непорядок…" — упрекнул депутата @iamsimplytroll.

"И без кастрюли?" — поинтересовались в комментариях.

"А что он в ПАСЕ делает? Кто туда приглашает клоунов?" — написал один из пользователей твиттера.

"Вышиванку бы надел, дурень, она же как оберег — от всего спасет", — посоветовал @evg_dmn.

"Позорище", — заключил @Roma_Who.