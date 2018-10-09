МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В ПАСЕ упрекнули депутата Рады Алексея Геращенко за неуместный внешний вид на заседании ассамблеи, пишет Newsone.
Новый образ политика не оставил пользователей социальных сетей равнодушными.
"Прибыл в ПАСЕ туалеты драить! Надо было под цвет галстука подобрать", — дал совет Гончаренко @Wlastka.
"А вантуз где? Непорядок…" — упрекнул депутата @iamsimplytroll.поинтересовались в комментариях.
"А что он в ПАСЕ делает? Кто туда приглашает клоунов?" — написал один из пользователей твиттера.
"Вышиванку бы надел, дурень, она же как оберег — от всего спасет", — посоветовал @evg_dmn.
"Позорище", — заключил @Roma_Who.