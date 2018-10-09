МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Представители украинской делегации на полях сессии ПАСЕ отказались от общения с российской съемочной группой в конструктивном ключе.

Во вторник ПАСЕ приняла решение не обсуждать один из центральных докладов сессии — проект документа по полномочиям делегаций в ассамблее — и вернуть его в профильную комиссию. Проект этой резолюции мог бы определить, вернется ли российская делегация в ассамблею.

Перед началом голосования глава украинской делегации Владимир Арьев пожаловался, что "только что был оскорблен физически" представителем российского телевидения, которая якобы схватила его за рукав и попыталась помешать пройти.

Однако на кадрах, которые были показаны эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", видно лишь, как Арьев закрывает перед Скабеевой дверь.

"Если вы думаете, что можете аннексировать территорию Украины, то вы не можете сюда войти", — сказал депутат.

Кроме того, окружившие Скабееву киевские делегаты игнорировали вопросы журналистки, выкрикивая различные лозунги. При этом некоторые из них, в числе которых Арьев, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко и другие депутаты, поют гимн Украины. На кадрах также видно, что Геращенко вскидывает руку в воздух, растопырив три пальца в виде трезубца.

Другой украинский парламентарий Борислав Береза отказался от общения с российской съемочной группой, бросив микрофон в камеру.

Скабеева также спросила у депутата Олега Ляшко, как именно, по его мнению, Россия планирует вмешиваться в украинские выборы.

"Если непонятно, на русском скажу: мы не даем интервью фейковым ньюс", — ответил парламентарий, отказавшись от дальнейшего общения.

Депутат Алексей Гончаренко появился в зеленых резиновых перчатках и посетовал на то, что с российскими журналистами надо общаться в костюме химзащиты. По его мнению, "Россия превратилась в страну-хулигана". Украинский парламентарий отпрянул, когда Скабеева в шутку попыталась к нему прикоснуться. При этом Гончаренко выступал в зеленых перчатках и во время заседания ПАСЕ, за что получил замечание за неподобающий внешний вид.

В программе "60 минут" РИА Новости рассказали, что Скабеева выполняла свою работу, пыталась поговорить с украинским депутатом.

"С каких пор репортерская работа приравнивается к нападению?" — задались вопросом на телеканале.

Это не первый подобный случай, когда украинские делегаты устраивают провокации против россиян на международных площадках. Так, в конце сентября киевские делегаты угрожали российскому правозащитнику Сергею Пинчуку на полях ООН из-за выступления на тему ущемления прав крымских татар.

Кроме того, в середине сентября украинская делегация пыталась помешать крымскому представителю выступить на совещании ОБСЕ по правам человека.

Также в начале этого года случился казус с украинским депутатом в Страсбурге, которая во время завтрака подошла к российским законодателям и громко сказала "Слава Украине!", на что якобы, как писали украинские СМИ, получила ответ "Героям слава!". Как объяснил сенатор Константин Косачев, российские делегаты приняли ее за обслуживающий персонал и крикнули следом "Героям — сало".

"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг запрещенной в России Украинской повстанческой армии*. Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

