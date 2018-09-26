Правозащитник объяснил, почему украинцы угрожали представителям Крыма в ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Российский правозащитник Сергей Пинчук заявил, что затронул болезненную для Украины тему на 39-й сессии Совета по правам человека ООН, в связи с чем украинская делегация прибегла к угрозам в его адрес, не сдержав эмоций.

Российский правозащитник Александр Молохов выступил на площадке ООН во вторник с докладом, в котором уделил внимание крымским санкциям со стороны США, ЕС и Украины, а его коллега Сергей Пинчук призвал страны-участницы ООН оказать серьезное давление на Украину, где происходит ущемление прав крымских татар. После выступления к Пинчуку в кулуарах подошел один из участников украинской делегации и, пригрозив пальцем, пообещал его "достать".

"В своем выступлении я постарался затронуть весьма болезненную для украинской стороны тему глубокого нарушения прав крымских татар, которые компактно проживают на территории Украины. Тем самым мы вышибаем табуретку из-под удобного места, на котором прочно сидят проплаченные западные пропагандисты и наши украинские оппоненты, которые любят спекулировать на тему псевдонарушения прав крымских татар в Крыму", — сказал Пинчук в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Вместе с тем правозащитник назвал угрозы в свой адрес со стороны украинской делегации "эмоциональной реакцией".

"Видимо, они не рассчитывали, что в комфортной атмосфере, которая складывалась в зале заседания Совета по правам человека ООН для украинской делегации, кто-то осмелится нарушить заведенный порядок, не будет петь в унисон и рассказывать о бесконечных псевдотерзаниях, которые испытывают крымские татары в Крыму, а, наоборот, попытается упрекнуть украинскую сторону в явном несоблюдении гуманитарных прав человека", — сказал Пинчук.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".