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В Совфеде назвали возвращение России в ПАСЕ нецелесообразным

(обновлено: 18:53 08.10.2018)
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© Фото : официальный сайт ПАСЕЗдание ПАСЕ в Страсбурге. Архивное фотоЗдание ПАСЕ в Страсбурге. Архивное фото
© Фото : официальный сайт ПАСЕ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Поправки в устав ПАСЕ не защищают права национальных делегаций, на этих условиях РФ возвращаться к полномасштабному участию в работе Ассамблеи вряд ли целесообразно, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Как ожидается, в ходе предстоящей на этой неделе сессии ПАСЕ парламентарии обсудят проект доклада бельгийского депутата Петры де Суттер по усовершенствованию процесса принятия решений по полномочиям делегаций и голосования в ПАСЕ. В нем, в частности, предлагается немного усложнить процесс оспаривания полномочий делегаций. В поступившем в распоряжение РИА Новости тексте проекта доклада указывается, что запрос на оспаривание полномочий должен быть внесён "депутатами Ассамблеи, принадлежащим по меньшей мере пяти национальным делегациям, как минимум за неделю до открытия сессии".

"Думаю, дело вовсе не в деталях резолюции. Она не решает главного, а именно исключения из правил ПАСЕ возможности лишать делегацию страны, члена Совета Европы, права голоса. Резолюция лишь несколько усложняет эту процедуру", — сказал Морозов.

И при небольших усилиях, по его словам, этот инструмент легко включается вновь. "Нельзя "наказывать" парламентариев за их позицию или принадлежность к стране, которая по каким-либо причинам не нравится большинству. Кстати, большинству условному, так как решение о лишении России права голоса в ПАСЕ принималось большинством от присутствующих, а не от списочного состава членов делегаций ассамблеи", — подчеркнул сенатор.

Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Он отметил, что голосование по поправкам в устав — это неплохо. "Но проблему не решает. На этих условиях нам возвращаться к полномасштабному участию вряд ли целесообразно", — заключил Морозов.

С 2014 года представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы. В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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