РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Россия сорвала победу НАТО неявкой. Ждем новых санкций

(обновлено: 08:05 02.10.2018)
0105853
Владимир Корнилов
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастник голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Архивное фотоУчастник голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Владимир Корнилов

Евросоюз, руководство НАТО и Госдеп США подводят итоги референдума, состоявшегося в маленькой балканской стране Македонии.

Вернее, не состоявшегося.

Оппозиционеры в центре города Скопье в день референдума о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Избирком Македонии заявил о провале референдума о переименовании страны
Напомним: большинство граждан этой страны хочет в ЕС. Запад предлагает ЕС только в комплекте со вступлением в НАТО — и только если Македония переименуется по требованию Греции в Северную Македонию.

Поскольку репутация и самооценка НАТО и Евросоюза сейчас не в лучшем виде, обе структуры нуждаются в подтверждении своей востребованности. И обе (плюс, собственно, США) самым активным образом участвовали в агиткампании. Самые высшие чиновники прибывали в республику, агитировали за ее переименование и объясняли, что второго шанса не будет. В македонский референдум были брошены значительные ресурсы, как материальные, так и интеллектуальные. Виднейшие политологические институты вроде Atlantic Council работали над кампанией "за". Официальный специалист США по взаимодействию с Россией Курт Волкер накануне референдума призвал: "Не позвольте России добиться своего в Македонии". И заявил, что Москва "отчаянно желает", чтобы македонцы "снова погрузились в болото балканских этнических распрей", а это, по его мнению, обязательно должно произойти в случае провала референдума. Примерно о том же заявил накануне Майкл Карпентер, бывший советник министра обороны и вице-президента США. Он сказал, что в случае победы противников переименования Македонии "Россия будет рассматривать это как большую победу", а в регионе начнутся беспорядки.

Вопрос референдума был составлен так, чтобы большинство македонцев проголосовали "за" (поскольку в самом вопросе не содержалась идея переименования страны). Именно поэтому изначально противники вступления в НАТО строили свою кампанию на срыв явки. Для признания референдума легитимным необходимо было набрать 50% + один голос. Оппозиция убеждала людей "проголосовать ногами". Вроде бы правила игры всем понятны и приняты.

Митинг в поддержку референдума в Скопье. Архивное фото
© AP Photo / Boris Grdanoski
Аналитик оценил последствия провала референдума о переименовании Македонии
Но итоговая явка не дотянула и до 37%. Хотя те, кто пришел на участки, в подавляющем большинстве (91,5%), проголосовали за переименование.
Казалось бы, условия референдума не выполнены. Но, оправившись от первого шока, политики и эксперты вдруг начали кричать о необходимости "уважать волю народа".

Высокопоставленные македонские чиновники начали заявлять, что избирательный порог вообще не влияет на легитимность референдума. Министр обороны Радмила Шекеринска фактически прямо призвала игнорировать волю "проголосовавших ногами", заявив: "Нынешний результат означает четкое определение за европейскую Македонию. <…> Решают голоса тех, кто проголосовал".

"В ходе мирного и демократического голосования подавляющее большинство тех, кто осуществил свое право голоса, сказали "да" Преспанскому соглашению по вопросу о наименовании и европейскому пути", — заявили еврочиновники. По их мнению, итог референдума продемонстрировал "широкую поддержку" идею вступления Македонии в ЕС и НАТО, а не наоборот. А генсек НАТО Йенс Столтенберг даже приветствовал итог голосования и призвал политиков "использовать эту историческую возможность". Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт признал, что низкая явка на референдуме его расстроила. "Дорога вперед более осложнилась, но важно продолжать давление".

Дальше всех пошел Госдеп США, который приветствовал итоги референдума, трактовав их однозначно: "Граждане выразили свою поддержку НАТО и Европейского союза, приняв Преспанское соглашение между Македонией и Грецией". Соответственно, македонских политиков призвали уважить этот якобы сделанный народом "выбор". И ни слова о провале референдума. Как будто бы не голосовали люди ногами против соглашения.

Плакаты, призывающие голосовать на референдуме, на улице города Скопье в день референдума по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Их мало, но они за НАТО. Как прошел македонский референдум
Здесь в памяти всплывает множество примеров совершенно обратного подхода. Скажем, в 2016 году голландские граждане на референдуме отвергли идею соглашения Украина — ЕС, причем референдум состоялся (барьер явки в 30% был преодолен, а более 60% участников проголосовали "против"). Но политологи начали рассказывать о том, что против соглашения проголосовали меньше трети населения и, оказывается, надо уважать и выбор тех, кто не явился на участки. В итоге результат референдума был проигнорирован.

Но особо показательна реакция на гораздо более схожий референдум, состоявшийся в 2016 году в Венгрии по вопросу мигрантских квот, устанавливаемых Евросоюзом. Там, как и в Македонии, барьер для признания референдума легитимным составлял 50%. Сторонники ЕС строили кампанию на срыве явки. В итоге она несколько не дотянула до необходимого уровня, составив 44% (то есть была больше, чем сейчас в Македонии). И процент проголосовавших против европейских квот на мигрантов составил 98,4% (то есть еще больше, чем сейчас проголосовало в Македонии за переименование страны).

Если кто-то думает, что представители Запада тогда потребовали "уважать выбор венгерского народа", он ошибается.

Наоборот, все единодушно принялись рассказывать о провалившемся референдуме. Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас тогда заявил: "Если бы референдум был признан состоявшимся, мы бы признали его итоги. Но мы должны признать, что он провалился". Тогдашний президент Европарламента Мартин Шульц публично поблагодарил венгерский народ за свой выбор остаться дома и тем самым сорвать референдум.

Участник голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер Македонии назвал референдум о переименовании страны успешным
Как видите, никто не требовал от парламента Венгрии поддержать большинство активных избирателей и проголосовать против квот, якобы следуя итогам референдума. И 98% от 44% проголосовавших венгров — это ведь ничто на фоне 91% от 36,9% проголосовавших македонцев. Потому что тот референдум был "плохим", "неправильным", а нынешнее голосование на Балканах — "хорошее", даром что нелегитимное.

…Что мы забыли? А, да. Россию еще несколько раз обвинили во вмешательстве, а The Guardian по итогам референдума написала: "Результат македонского референдума — очередная победа России. Западные лидеры предложили более тесную интеграцию, но были обыграны Москвой".

Ждем санкций.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОппозиционеры в центре города Скопье в день референдума о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Оппозиционеры в центре города Скопье в день референдума о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена