ЕС призвал Македонию "действовать в рамках конституционных обязанностей"

Участок для голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Архивное фото

Участок для голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. ЕС после референдума в Македонии призывает всех политических и институциональных игроков в стране действовать в рамках их конституционных обязанностей для реализации соглашения по переименованию, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"В ходе мирного и демократического голосования подавляющее большинство тех, кто осуществил свое право голоса, сказали "да" Преспанскому соглашению по вопросу о наименовании и европейскому пути", — говорится в совместном заявлении Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения Йоханнеса Хана.

"Теперь парламенту предстоит предпринять следующие шаги по осуществлению соглашения о наименовании путем принятия решения о конституционных изменениях", — говорится в сообщении.

"Это историческая возможность не только для примирения в регионе, но и для решительного продвижения страны по европейскому пути. Теперь все политические и институциональные субъекты должны действовать в рамках своих конституционных обязанностей за пределами партийных линий", — указывается в заявлении.

"Европейский Союз будет и впредь оказывать всестороннюю поддержку стране, ее институтам и всем ее гражданам", — отмечается в нем.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор о ее переименовании в Республику Северная Македония. По данным обработки данных с 98,61% избирательных участков, более 90% проголосовавших на консультативном референдуме о переименовании страны поддержали соответствующее соглашение с Грецией и вступление страны в НАТО и ЕС, теперь этот вопрос будет рассматривать парламент. При этом явка на референдуме составила 36,87% при минимальном пороге в 50% плюс один. Хотя соглашение о переименовании решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, оно вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Многие политические партии в Скопье объявили бойкот.