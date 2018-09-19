"Второго шанса не будет": Македонию запугивают Москвой

Владимир Корнилов

Россию снова обвиняют. Министр обороны США Джеймс Мэттис "уличил" Москву в том, что она прямо вмешивается в грядущий референдум в Македонии, и тут же вмешался в него, призвав македонцев проголосовать так, как хочет Америка.

Напомним: 30 сентября в бывшей югославской республике состоится референдум, который в прессе обычно преподносится как "референдум по изменению названия страны". Но, поскольку большинство жителей выступает против изменения названия, то прямой вопрос непосредственно об этом выноситься на голосование не будет. Вместо этого жителей балканской страны попросят высказаться о своем отношении к вступлению в Евросоюз и НАТО, а вопрос будет звучать по-иезуитски: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

Все дело в том, что еще совсем недавно по различным опросам более 70% македонцев выступали категорически против переименования страны, чего постоянно требовала Греция. Но в то же время около 80% мечтали о вступлении в Евросоюз. В итоге власти Македонии, подписавшие с Афинами соглашение о переименовании своего государства в Северную Македонию, и пошли на смешную манипуляцию с вопросом. Чем вызвали гнев среди своих националистов, не желающих отказываться не только от названия страны, но и от названия народа (по данному соглашению из конституции должно пропасть даже упоминание о "македонском народе").

И началось. В Македонию потянулась череда европейских и мировых политиков разного уровня, открыто участвующих в агитации и прямо призывающих граждан страны отказаться от своего имени. Там уже отметились канцлер Германии Ангела Меркель, которая за долгие годы своего правления вообще ни разу не посещала эту страну, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, назвавший этот референдум "шансом, выпадающим раз в жизни", канцлер Австрии Себастьян Курц, различные чиновники Евросоюза во главе с шефом европейского внешнеполитического ведомства Федерикой Могерини. Побывал там и целый ряд американских политиков. Так, сенатор Рон Джонсон, выступая в Скопье, призвал македонцев "прийти и проголосовать", явно намекая на угрозу низкой явки, которая может сорвать референдум.

За все это время ни один российский политик не принял участие ни в какой политической акции "за" или "против". Наоборот, министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо заявил: "Мы всегда подчеркивали, что выступаем за нахождение договоренности по этой проблеме без вмешательства извне, без установления каких-то искусственно созданных условий, и говорили, что поддержим то решение, которое будет отвечать интересам Греции и Македонии и которое будет опираться на широкую общественную поддержку".

И тут в Македонии появляется Мэттис и прямо обвиняет Россию во вмешательстве: она платит деньги неким неназванным группам, ведущим кампанию "против". Это при том, что буквально накануне пресс-конференции министра обороны США премьер-министр Македонии Зоран Заев (а уж он-то должен быть в курсе) заявил : "У меня нет никаких доказательств того, что Россия как-то влияет. Российская Федерация — друг Македонии. Они не имеют ничего против интеграции Македонии в ЕС, но они против вступления в НАТО".

Но мы живем в эпоху "хайли лайкли", а значит, американским политикам для обвинений против России давно уже никакие доказательства не нужны. Судя по поведению западных политиков в отношении македонского референдума, они не видят ничего зазорного в прямой агитации со стороны любого иностранца. Но только при условии, если он будет агитировать за "правильный" ответ.

И этот подход не нов. Скажем, точно так же западный истеблишмент вел себя во время референдума в Нидерландах в отношении соглашения Украина — ЕС в 2016 году. Кто только из иностранцев не агитировал тогда за ратификацию этого соглашения. Сорос выделил на это немалую сумму денег, американское посольство в Гааге прямо приняло участие в кампании "за", устраивая туры тамошних журналистов на Украину, а уж о том, сколько украинских политиков всех уровней приезжало в Голландию, и говорить не приходится. Но никто не обвинил их во вмешательстве. А вот небольшая группа граждан той же Украины и даже, не поверите, граждан Нидерландов российско-украинского происхождения, принявшая участие в кампании "против", была обвинена американской прессой во "вмешательстве".

В итоге на примере Македонии мы наблюдаем дистиллированно яркий случай суетливого и крикливого западного невмешательства — на фоне никак себя не проявляющего, но враждебного и заведомо существующего российского вмешательства.

Есть основания полагать, что данный случай является прекрасным ответом на вопрос, существует ли вообще это самое Русское Вмешательство или оно — такой же хайп, как повсеместные инопланетяне в конце 1960-х.