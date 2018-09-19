"Второго шанса не будет": Македонию запугивают Москвой

Владимир Корнилов
Россию снова обвиняют. Министр обороны США Джеймс Мэттис "уличил" Москву в том, что она прямо вмешивается в грядущий референдум в Македонии, и тут же вмешался в него, призвав македонцев проголосовать так, как хочет Америка.
Все дело в том, что еще совсем недавно по различным опросам более 70% македонцев выступали категорически против переименования страны, чего постоянно требовала Греция. Но в то же время около 80% мечтали о вступлении в Евросоюз. В итоге власти Македонии, подписавшие с Афинами соглашение о переименовании своего государства в Северную Македонию, и пошли на смешную манипуляцию с вопросом. Чем вызвали гнев среди своих националистов, не желающих отказываться не только от названия страны, но и от названия народа (по данному соглашению из конституции должно пропасть даже упоминание о "македонском народе").призвал македонцев "прийти и проголосовать", явно намекая на угрозу низкой явки, которая может сорвать референдум.
За все это время ни один российский политик не принял участие ни в какой политической акции "за" или "против". Наоборот, министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо заявил: "Мы всегда подчеркивали, что выступаем за нахождение договоренности по этой проблеме без вмешательства извне, без установления каких-то искусственно созданных условий, и говорили, что поддержим то решение, которое будет отвечать интересам Греции и Македонии и которое будет опираться на широкую общественную поддержку".
Но мы живем в эпоху "хайли лайкли", а значит, американским политикам для обвинений против России давно уже никакие доказательства не нужны. Судя по поведению западных политиков в отношении македонского референдума, они не видят ничего зазорного в прямой агитации со стороны любого иностранца. Но только при условии, если он будет агитировать за "правильный" ответ.
И этот подход не нов. Скажем, точно так же западный истеблишмент вел себя во время референдума в Нидерландах в отношении соглашения Украина — ЕС в 2016 году. Кто только из иностранцев не агитировал тогда за ратификацию этого соглашения. Сорос выделил на это немалую сумму денег, американское посольство в Гааге прямо приняло участие в кампании "за", устраивая туры тамошних журналистов на Украину, а уж о том, сколько украинских политиков всех уровней приезжало в Голландию, и говорить не приходится. Но никто не обвинил их во вмешательстве. А вот небольшая группа граждан той же Украины и даже, не поверите, граждан Нидерландов российско-украинского происхождения, принявшая участие в кампании "против", была обвинена американской прессой во "вмешательстве".
Есть основания полагать, что данный случай является прекрасным ответом на вопрос, существует ли вообще это самое Русское Вмешательство или оно — такой же хайп, как повсеместные инопланетяне в конце 1960-х.