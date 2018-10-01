Министр обороны Македонии прокомментировала итоги референдума о названии

Участник голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Архивное фото

Участник голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Архивное фото

СКОПЬЕ, 1 окт – РИА Новости. Решение о переименовании Македонии и будущем страны приняли те граждане, кто проголосовал на референдуме о переименовании страны по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС, заявила на пресс-конференции в правительстве в понедельник министр обороны Радмила Шекеринска.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В воскресенье в Македонии прошел консультативный референдум с вопросом "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

"Нынешний результат означает четкое определение за европейскую Македонию. Политическая идея нашего отечества о европейском будущем получила больше голосов "за", чем любой победитель всех парламентских выборов с момента получения независимости нашего государства (1991 год) до сегодняшнего дня", — заявила Шекеринска.

"Решают голоса тех, кто проголосовал. Это сообщение, которые мы посылали гражданам в ходе всей кампании. Те, кто решил проголосовать, с огромным большинством поддержали идею европейской Македонии", — подчеркнула глава Минобороны.

Шекеринска указала, что решение граждан должно стать четким сигналом для депутатов всех партий Собрания (парламента) Македонии, которым теперь необходимо собрать большинство в две трети голосов (80 из 120), для того, чтобы утвердить изменения в конституции по договору Скопье и Афин.

По данным Государственной избирательной комиссии в голосовании приняли участие более 661 тысячи человек — 36,87% от общего числа избирателей. Из них 91,48% проголосовали за переименование и 5,64% выступили против.

Председатель ГИК Оливер Деркоски в воскресенье заявил РИА Новости, что требование законодательства о преодолении барьера явки обязательно для успешности консультативного референдума. По его словам проголосовать должны были половина зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек, из которых 50% и 1 должны были выступить "За", чтобы результат волеизъявления был позитивным.