Министр обороны Македонии прокомментировала итоги референдума о названии

СКОПЬЕ, 1 окт – РИА Новости. Решение о переименовании Македонии и будущем страны приняли те граждане, кто проголосовал на референдуме о переименовании страны по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС, заявила на пресс-конференции в правительстве в понедельник министр обороны Радмила Шекеринска.
"Нынешний результат означает четкое определение за европейскую Македонию. Политическая идея нашего отечества о европейском будущем получила больше голосов "за", чем любой победитель всех парламентских выборов с момента получения независимости нашего государства (1991 год) до сегодняшнего дня", — заявила Шекеринска.
Шекеринска указала, что решение граждан должно стать четким сигналом для депутатов всех партий Собрания (парламента) Македонии, которым теперь необходимо собрать большинство в две трети голосов (80 из 120), для того, чтобы утвердить изменения в конституции по договору Скопье и Афин.
Председатель ГИК Оливер Деркоски в воскресенье заявил РИА Новости, что требование законодательства о преодолении барьера явки обязательно для успешности консультативного референдума. По его словам проголосовать должны были половина зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек, из которых 50% и 1 должны были выступить "За", чтобы результат волеизъявления был позитивным.