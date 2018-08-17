Смотрите, кто вернулся. Борис Джонсон готовит нам сюрпризы

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Комментируя феномен Джонсона, Пол Гудман, редактор сайта ConservativeHome, практически являющегося идеологической онлайн-платформой тори, на страницах газеты The Times заявил: "Если неделя — это долгий срок в политике, то месяц — это эпоха". Да, еще месяц назад возрождение консерватора, провалившего британскую внешнюю политику и оскандалившегося на весь мир в деле Скрипалей, казалось многим невозможным. Опрос, проведенный тогда фирмой YouGov, показал, что Джонсон, некогда самый популярный в глазах сторонников Консервативной партии, проигрывал по популярности почти всем потенциальным кандидатам на пост лидера. Опрос на упомянутом выше сайте ConservativeHome, где постоянно голосует актив тори, выявил в начале июля, что министр-неудачник получил бы всего восемь процентов голосов в борьбе за лидерство, уступив трем ведущим кандидатам, включая двух действующих членов правительства.
И вот прошла та самая "эпоха длиною в месяц" — и новый опрос ConsevativeHome выявил, что Джонсон является абсолютным лидером во внутрипартийной гонке за популярностью. Теперь его поддерживает почти треть сторонников Консервативной партии и он солидно опережает ближайших конкурентов.
И вот Джонсон возвращается домой и предстает перед прессой с еще более распущенными волосами (а он так делает обычно в период предвыборных кампаний). И тут же в газете The Daily Telegraph появляется колонка экс-министра, вызвавшая необычайный скандал и обвинения в исламофобии. Самое поразительное, что колонка была посвящена критике решения правительства Дании о запрете в стране паранджи, никаба и иных предметов одежды, полностью закрывающих лицо. То есть британский экс-министр заявил, что лично он считает "абсолютно постыдным тот факт, что люди вынуждены ходить, выглядя как почтовый ящик", но в то же время заявил, что женщина вправе сама решать, в какой одежде ей появляться на публике в свободное от работы время.
И тут выявляется самое забавное: оказывается, первыми публично сравнили женщин в бурках с почтовыми ящиками именно колумнисты The Guardian, а не Джонсон, пусть даже в сатирической колонке. Из чего можно предположить, что Борис тщательно обдумал эту якобы "необдуманную фразу", сознательно пошел на данную провокацию с тем, чтобы вернуться на первые страниц газет, но в конечном итоге снова представ в роли жертвы неоправданных обвинений.The Guardian это начало доходить — там уже появились статьи, где говорится о том, что заявление о бурках — это "расчетливый шаг Бориса в шествии на вершину". А когда Джонсон в минувшее воскресенье вышел в более чем забавном виде к репортерам, дежурившим у его дома, с подносом, на котором были расставлены заранее заготовленные чашки чая, стало понятно, что его кампания в борьбе за пост главы Консервативной партии (а соответственно, за пост лидера всея Британии) в разгаре.
И тактика Джонсона уже начинает работать: 53% опрошенных британцев заявили, что Джонсона нельзя наказывать за его высказывание о почтовых ящиках. Нет сомнений в том, что провокационные заявления Джонсона продолжатся и он будет делать все, чтобы оставаться на первых страницах газет.
И не удивляйтесь, если в ближайшее время Борис Джонсон, прославившийся своими резкими антироссийскими заявлениями в бытность его работы главой МИД, вдруг предстанет в роли самого "пророссийского" политика Британии. Да, сейчас такое предположение кажется смешным — еще памятны его призывы с трибуны парламента идти пикетировать посольство России или осуждение коллег за появление на российских каналах. Однако не надо забывать, что до того, как стать министром-лузером, успешный мэр Джонсон писал вполне прагматичные колонки с заголовками "Браво Асаду" или "Мы должны работать с Владимиром Путиным и Башаром аль-Асадом в Сирии".
В том-то и дело, что Джонсон — типичный популист, готовый подстраивать свои взгляды и убеждения под ситуацию, необходимую для восхождения во власть. Сейчас его цель (и он этого особо не скрывает) — уничтожить Терезу Мэй и занять ее кресло. Но для этого ему необходимо все время совершать эпатажные поступки и заявления. Чтобы не исчезнуть с первых полос газет. Так что ждите от него самых невероятных пиар-шагов.