Смотрите, кто вернулся. Борис Джонсон готовит нам сюрпризы

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Не поверите, но он возвращается. Борис Джонсон, один из самых худших министров иностранных дел в истории Великобритании, которого все уже считали "сбитым летчиком", снова на первых страницах тамошних газет и стремительно набирает популярность среди сторонников правящей Консервативной партии. Это притом что на тех самых первых страницах его в основном просто смешивают с грязью за… исламофобию.

Комментируя феномен Джонсона, Пол Гудман, редактор сайта ConservativeHome, практически являющегося идеологической онлайн-платформой тори, на страницах газеты The Times заявил: "Если неделя — это долгий срок в политике, то месяц — это эпоха". Да, еще месяц назад возрождение консерватора, провалившего британскую внешнюю политику и оскандалившегося на весь мир в деле Скрипалей, казалось многим невозможным. Опрос, проведенный тогда фирмой YouGov, показал, что Джонсон, некогда самый популярный в глазах сторонников Консервативной партии, проигрывал по популярности почти всем потенциальным кандидатам на пост лидера. Опрос на упомянутом выше сайте ConservativeHome, где постоянно голосует актив тори, выявил в начале июля, что министр-неудачник получил бы всего восемь процентов голосов в борьбе за лидерство, уступив трем ведущим кандидатам, включая двух действующих членов правительства.

И вот прошла та самая "эпоха длиною в месяц" — и новый опрос ConsevativeHome выявил, что Джонсон является абсолютным лидером во внутрипартийной гонке за популярностью. Теперь его поддерживает почти треть сторонников Консервативной партии и он солидно опережает ближайших конкурентов.

А ведь он ничего для этого не делал, удалившись в Италию на месяц в отпуск и не светясь в новостях. За него все делали премьер Тереза Мэй и ее правительство, погрязшее в нескончаемых склоках по поводу формулы грядущего Brexit.

И вот Джонсон возвращается домой и предстает перед прессой с еще более распущенными волосами (а он так делает обычно в период предвыборных кампаний). И тут же в газете The Daily Telegraph появляется колонка экс-министра, вызвавшая необычайный скандал и обвинения в исламофобии. Самое поразительное, что колонка была посвящена критике решения правительства Дании о запрете в стране паранджи, никаба и иных предметов одежды, полностью закрывающих лицо. То есть британский экс-министр заявил, что лично он считает "абсолютно постыдным тот факт, что люди вынуждены ходить, выглядя как почтовый ящик", но в то же время заявил, что женщина вправе сама решать, в какой одежде ей появляться на публике в свободное от работы время.

Сравнение женщин в мусульманских головных уборах с почтовыми ящиками и вызвало бурное возмущение. Джонсона начали требовать исключить из партии, лишить депутатского мандата, вынудить навсегда уйти из политики или, на худой конец, извиниться. Логично, что больше всех стараются СМИ, поддерживающие Лейбористскую партию (к примеру, The Guardian), которую, в свою очередь, консерваторы регулярно обвиняют в антисемитизме. Но свою лепту в требования наказания Джонсона внесли и отдельные консерваторы, поддерживающие Мэй, — видно, что стремительный рост популярности обиженного министра значительно напугал их.

И тут выявляется самое забавное: оказывается, первыми публично сравнили женщин в бурках с почтовыми ящиками именно колумнисты The Guardian, а не Джонсон, пусть даже в сатирической колонке. Из чего можно предположить, что Борис тщательно обдумал эту якобы "необдуманную фразу", сознательно пошел на данную провокацию с тем, чтобы вернуться на первые страниц газет, но в конечном итоге снова представ в роли жертвы неоправданных обвинений.

До тех же журналистов The Guardian это начало доходить — там уже появились статьи, где говорится о том, что заявление о бурках — это "расчетливый шаг Бориса в шествии на вершину". А когда Джонсон в минувшее воскресенье вышел в более чем забавном виде к репортерам, дежурившим у его дома, с подносом, на котором были расставлены заранее заготовленные чашки чая , стало понятно, что его кампания в борьбе за пост главы Консервативной партии (а соответственно, за пост лидера всея Британии) в разгаре.

И тактика Джонсона уже начинает работать: 53% опрошенных британцев заявили, что Джонсона нельзя наказывать за его высказывание о почтовых ящиках. Нет сомнений в том, что провокационные заявления Джонсона продолжатся и он будет делать все, чтобы оставаться на первых страницах газет.

Пока неясно, вступил ли бывший министр в контакт со своим давним приятелем, гуру британских политтехнологий сэром Линтоном Кросби, который тесно работал с Джонсоном во время успешной борьбы того за пост мэра Лондона (поговаривают, что именно Кросби сотворил знаменитую прическу Бориса). Но, судя по использованию тех же технологий (провокация, чай, вид полного фрика), которые применял Кросби в ходе предвыборных кампаний, исключать их нового союза нельзя.

И не удивляйтесь, если в ближайшее время Борис Джонсон, прославившийся своими резкими антироссийскими заявлениями в бытность его работы главой МИД, вдруг предстанет в роли самого "пророссийского" политика Британии. Да, сейчас такое предположение кажется смешным — еще памятны его призывы с трибуны парламента идти пикетировать посольство России или осуждение коллег за появление на российских каналах. Однако не надо забывать, что до того, как стать министром-лузером, успешный мэр Джонсон писал вполне прагматичные колонки с заголовками "Браво Асаду" или "Мы должны работать с Владимиром Путиным и Башаром аль-Асадом в Сирии".

В том-то и дело, что Джонсон — типичный популист, готовый подстраивать свои взгляды и убеждения под ситуацию, необходимую для восхождения во власть. Сейчас его цель (и он этого особо не скрывает) — уничтожить Терезу Мэй и занять ее кресло. Но для этого ему необходимо все время совершать эпатажные поступки и заявления. Чтобы не исчезнуть с первых полос газет. Так что ждите от него самых невероятных пиар-шагов.