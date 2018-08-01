Запрет на закрывающие лицо головные уборы вступает в силу в Дании

СТОКГОЛЬМ, 1 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Запрет на ношение в общественных местах закрывающие лицо головные уборы вступает в силу в Дании 1 августа, сообщается на сайте министерства юстиции страны.

Соответствующие изменения в закон были внесены после одобрения поправок парламентом страны в конце мая этого года.

В качестве примеров головных уборов, полностью закрывающих лица, называются, в частности, никаб, покрывало бурка, а также балаклавы, оставляющие открытыми лишь глаза и рот. Нарушение запрета в первый раз предлагается наказывать штрафом в одну тысячу датских крон (134 евро), максимальный штраф может быть до 10 тысяч крон (1 342 евро) при повторном нарушении. Среди исключений, не попадающих под запрет, названы маскарадные, рабочие маски, а также головные уборы, защищающие лица в холодную погоду.

Закон вызвал интенсивные дебаты среди политиков Дании и даже расхождения среди членов правительства. Одобренные парламентом поправки вызвали критику и датской организации Amnesty International. В комментарии организации, опубликованном сразу же после голосования депутатов, запрет был назван "ненужным и серьезным вмешательством в право на частную жизнь и свободу религии", а также противоречащим датской традиции.