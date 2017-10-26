Отец Бориса Джонсона был гостем одной из передач RT, напомнила Захарова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что отец действующего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона — Стэнли Джонсон — в октябре принимал участие в одной из программ российского телеканала RT.
Ранее один из популярных в Великобритании политических блогов подсчитал, что за прошедшие два года оппоненты партии Бориса Джонсона лейбористы более 40 раз появлялись в программах телеканала RT. Когда на прошлой неделе Джонсона попросили прокомментировать этот факт, он назвал это скандалом. Комментируя это заявление, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что Джонсон "облил помоями" собственных коллег, которые пользуются правом на свободу слова.
"Неудивителен тот факт, что британский министр иностранных дел в свойственной для его коллег по западному лагерю манере абсолютно передергивает факты и комбинирует так, как выгодно ему", — указала Захарова.
В последнее время максимально осложнить работу телеканалу RT пытаются в США, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора канала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.