Отец Бориса Джонсона был гостем одной из передач RT, напомнила Захарова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что отец действующего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона — Стэнли Джонсон — в октябре принимал участие в одной из программ российского телеканала RT.

"В прошлом месяце в программе "Going underground" на Russia Today принял участие не кто-нибудь, а родной отец Бориса Джонсона – Стэнли Джонсон. Он рассказывал о своей книге "Компромат". Какая, интересно, будет реакция Бориса Джонсона на то, что папа туда ходит?", — заявила Захарова на брифинге в четверг.

Ранее один из популярных в Великобритании политических блогов подсчитал, что за прошедшие два года оппоненты партии Бориса Джонсона лейбористы более 40 раз появлялись в программах телеканала RT. Когда на прошлой неделе Джонсона попросили прокомментировать этот факт, он назвал это скандалом. Комментируя это заявление, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что Джонсон "облил помоями" собственных коллег, которые пользуются правом на свободу слова.

"Неудивителен тот факт, что британский министр иностранных дел в свойственной для его коллег по западному лагерю манере абсолютно передергивает факты и комбинирует так, как выгодно ему", — указала Захарова.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

В последнее время максимально осложнить работу телеканалу RT пытаются в США, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора канала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.