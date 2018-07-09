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Украина получила ядерное оружие для шантажа России и Европы

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© РИА Новости / POOL/ Сергей СтаростенкоПерейти в фотобанкБрошенные кукла и противогаз на подоконнике в бывшем детском саду города ПрипятьБрошенные кукла и противогаз на подоконнике в бывшем детском саду города Припять
© РИА Новости / POOL/ Сергей Старостенко
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Ирина Алкснис

Блочный щит управления второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции. Архивное фото
© Фото : Хмельницька АЕС
Энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключен из-за неполадок‍
Новость о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила возможную техногенную катастрофу на Южно-Украинской АЭС, являет собой квинтэссенцию процессов, протекающих на юго-западной границе России.

Дополнительную пикантность ситуации придает вопрос, у кого репутация хуже — у СБУ или украинской атомной энергетики.

С одной стороны, СБУ за последние годы на международном уровне успешно создало себе имидж, в котором сочетаются два элемента: карательный орган и фейкомет.

Следует признать, что подобное сочетание является уникальным украинским ноу-хау.

В истории абсолютно любой спецслужбы есть эпизоды, которыми ей не приходится гордиться. В то же время случавшиеся "перегибы" ("охоты на ведьм", репрессии и т.д.) в глазах общества компенсируются тем, что нацбезопасность в целом все-таки стоит на страже интересов страны и государства, а ее сотрудники делают важное и нужное дело, зачастую с риском для жизни.

Кабаны на территории зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС
© Фото : Валерий Юрко
Или радиоактивные кабаны, или Россия: третьего не дано
Однако СБУ за последние годы столько раз ловили на лжи и скандальных подтасовках (апофеозом чего стало недавнее дело с "убийством" Аркадия Бабченко), что даже относительно неполитизированные новости от них (вроде приведенной выше) вызывают в первую очередь настороженное недоверие.

С другой стороны, нельзя не признать, что информация от украинской спецслужбы полностью укладывается в образ — также откровенно негативный — атомно-энергетической отрасли этой страны.

Как за СБУ за последние годы прочно закрепилась репутация структуры, которая занимается пытками, внесудебными расправами и преследованием инакомыслящих в сочетании с надуванием щек в самом позорном исполнении, так и украинские АЭС за тот же период стали символом огромной потенциальной опасности (как для самой Украины, так и для ее соседей).

Деградационные процессы в украинской атомной энергетике приобрели такой размах, что стали очевидны даже для непосвященной публики. Постоянные аварийные и формально плановые отключения энергоблоков, опасные эксперименты с американскими ТВЭЛами, массовый исход квалифицированных кадров регулярно становятся темами новостей.

Саркофаг на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции
© РИА Новости / Стрингер
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Ученый: во время аварии на ЧАЭС произошел настоящий ядерный взрыв
А учитывая коррупционные особенности Украины, вся эта история приобретает дополнительные краски и глубину, в результате чего любые интерпретации произошедшего становятся гаданием на кофейной гуще. На самом ли деле на АЭС было закуплено контрафактное оборудование или же СБУ устроило очередную постановку в целях, известных только организаторам? А может быть, это просто очередной "конфликт хозяйствующих субъектов", где в полном соответствии с привычной на Украине практикой одной из сторон были задействованы спецслужбы?

О реальном положении дело можно исключительно догадываться, и только надежда на дальнейшее развитие событий дает шанс, что правда будет в итоге приоткрыта для широкой общественности.

Но это, в общем, и не важно. Из привычного ряда приевшихся за последние годы украинских реалий эту историю выделяет и привлекает острое внимание только один момент — то, что речь идет об АЭС.

Именно тут лежит едва ли не главная причина того, по которой текущая цивилизационная деградация Украины, так или иначе, происходит "под присмотром" международной общественности. Потеря, причем ускоренными темпами, еще совсем недавно высокоразвитой индустриальной страной своих компетенций в продвинутых отраслях может нести масштабные угрозы, и атомная энергетика, безусловно, первой приходит на ум в этой связи.

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По чужим счетам: как Украина потеряла половину экономики
Если уход Украины из авиа-, авто- и судостроения, а также из ряда других высокотехнологических сфер просто расчищает поле для ее конкурентов, то "оптимизация" и "эксперименты" на АЭС — при оттоке квалифицированных профессионалов, в полной мере осознающих риски подобной деятельности — дают повод для серьезной тревоги.

В этом смысле Украине удалось удивить и Европу, и Россию, которые ныне вынуждены с опаской наблюдать, как их ближайшая соседка ускоренными темпами скатывается в цивилизационный упадок. Однако поскольку прогнозы подобного хода событий для развитой страны с образованным населением всерьез никем не принимались, заранее купировать угрозы, исходящие от "мирного атома" Украины, никто не догадался.

В итоге остается только надеяться на то, что украинские атомщики и власти не доиграются до еще одной Чернобыльской катастрофы, ну а также на то, что этот вопрос держат под контролем более надежные специальные службы, нежели СБУ.

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