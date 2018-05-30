В Раде рассказали о массовом бегстве работников АЭС с Украины

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Массовый отток кадров с украинских атомных электростанций стал одной из ключевых проблем отрасли. Об этом сообщила депутат Верховной рады Виктория Войцицкая в Facebook.

"Один из ключевых вызовов, по словам руководителей, массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков, инженеров управления реакторами и другого высокотехнологичного и профессионального персонала", — написала парламентарий.

По ее словам, сотрудники предприятий уезжают работать в Россию, Белоруссию и Турцию. Причиной подобного оттока кадров Войцицкая назвала недостаточное финансирование украинской атомной промышленности.

На Украине действуют четыре АЭС — Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая. Суммарно они производят более половины всей электроэнергии в стране.