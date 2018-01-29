Westinghouse продлил контракт с Украиной на поставки ядерного топлива

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Американская энергетическая компания Westinghouse Electric Company и украинское государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" продлили договор о поставках ядерного топлива. Новое соглашение предусматривает расширение сотрудничества и срока действия договора до 2025 года, сообщила украинская компания.

Киев и Westinghouse в конце 2014 года договорились о поставках ядерного топлива до 2020 года. В российском МИД заявили, что смена поставщика ядерного топлива угрожает здоровью жителей Украины и всей Европы и что эта сделка показывает неприемлемую спешку и игнорирование соображений ядерной безопасности.

Отмечается, что американская компания выступает поставщиком топлива для Украины начиная с 2005 года, когда первые шесть сборок загрузили в третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.

Согласно договору поставка начнется в начале 2021 года, сразу после завершения действующего соглашения.

Также, по данным пресс-службы, поставляемое топливо в своем составе будет содержать компоненты как изготовителя в Колумбии (Южная Каролина, США), так и украинского производителя компонентов. Производство и сборка будут осуществляться на предприятии Westinghouse в Вестеросе (Швеция), где есть выделенные технологические линии исключительно для производства топлива для реакторов ВВЭР-1000.

"Продление срока действия договора укрепляет роль компании Westinghouse как стратегического партнера "Энергоатома" и демонстрирует нашу способность поддерживать Украину в энергетической диверсификации. Тот факт, что согласно условиям договора мы будем получать некоторые компоненты топлива от украинского производителя, еще больше укрепит отношения между компанией Westinghouse и Украиной", — заявил президент и главный исполнительный директор Westinghouse Хосе Гутьеррес.