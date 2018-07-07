СБУ объявила о предотвращении техногенной катастрофы на АЭС

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины блокировалаи использования некачественного кабеля электропитания на предприятии "Южно-Украинской АЭС", сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, должностные лица предприятия закупили некачественное оборудование, чем создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

"Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас оборудование демонтируют.

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