СБУ объявила о предотвращении техногенной катастрофы на АЭС

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины блокировалаи использования некачественного кабеля электропитания на предприятии "Южно-Украинской АЭС", сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
"Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности", — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас оборудование демонтируют.
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