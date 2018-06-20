РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Трамп бьет рекорды популярности: когда это закончится

08:2320.06.2018
(обновлено: 08:36 20.06.2018)
022753
© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп во время выступления на заседании Национального космического совета в Вашингтоне. Архивное фотоДональд Трамп во время выступления на заседании Национального космического совета в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

Ирина Алкснис

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Эксперты объяснили высокий рейтинг Трампа
Среди примет, по которым можно судить о масштабе происходящих в мире перемен, не последнее место занимает резкое убыстрение всех событий, а также — что еще показательнее — то, как быстро новые реалии начинают осознаваться людьми. Все-таки человеческая натура довольно инертна и долго цепляется за привычные установки, отмахиваясь от изменений, даже когда они уже стоят на пороге.

Западу, например, потребовалось несколько лет на осознание того, что "разорванная в клочья" российская экономика не более чем миф, который он создал и сам в него поверил. Однако этот миф до сих пор продолжает жить, пускай его ареал на страницах западной прессы и сокращается неуклонно.

Тем не менее все чаще появляются примеры того, что мир начинает быстрее адаптироваться к происходящим изменениям.

Полтора года назад избрание Дональда Трампа президентом стало потрясением для США — да и всего мира по большому счету.

Снимок с борта МКС урагана Харви у берегов Техаса, США. 25 августа 2017
© NASA
Звездная пыль, или Как Трамп решил стать Богом
Вдруг обнаружилось, что за громкоголосым либеральным и политкорректным мейнстримом скрывается молчаливая часть американского общества, которую настолько за последние годы привыкли игнорировать, что просто забыли о ее существовании. Результаты же выборов показали, что эта часть не только по-прежнему жива, но и составляет больше половины страны.

Однако после первого шока ситуация стала возвращаться в привычную колею, и либеральным мейнстримом была принята на вооружение новая логика — на деле перелицованная из старой. Согласно ей ничего принципиально не изменилось, мир тот же самый и дальнейшее триумфальное шествие либерального глобализма, его идей, идеалов и ценностей ничто не остановит, а Трамп лишь мелкое — и краткосрочное — препятствие на его пути.

Дональд Трамп во время выступления на заседании Национального космического совета в Вашингтоне. 18 июня 2018
© AP Photo / Susan Walsh
Мнение: Трамп все делает правильно для своего имиджа
"Это всего лишь четыре года, да и он, Трамп, возможно, не досидит до конца срока, а будет изгнан из Овального кабинета импичментом. А значит, надо продолжать борьбу и немного потерпеть — и очень скоро все вернется на круги своя", — именно эта идея прозрачно прослеживается в речах противников американского президента последние полтора года.

Следует признать, что их надежды были небезосновательны. Трамп въехал в Белый дом на обещании "осушить вашингтонское болото", однако очень быстро стало понятно, что пресловутое "глубинное государство" удушает президента и его инициативы. Привычными новостями стали бесконечные утечки и саботаж, причем не только в чиновной среде, но и в команде самого Трампа, среди, казалось бы, его ближайших сподвижников.

Ситуация усугублялась ничуть не снизившей своих оборотов антитрамповской кампанией в СМИ. Да и сам американский президент дает бесконечные поводы для негативных оценок своей эксцентричной до сумасбродности и крайне деструктивной политики.

Покупательская неспособность
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Покупательская неспособность

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп заявил, что "российское расследование" не смогло понизить его рейтинг
В результате за эти полтора года привычными стали новости о том, что рейтинг Трампа пробил очередной исторический минимум, да и вообще он является самым непопулярным президентом в истории США.

Это, в свою очередь, прибавило оптимизма противникам президента и усилило их надежды, что очень скоро "весь этот ужас закончится" и все станет "как было". Наглядным примером этого может служить недавний "перфоманс" знаменитого актера Роберта Де Ниро, который нецензурно высказался в адрес Трампа на церемонии вручения премии Tony, вызвав овацию зала.

Однако последние дни принесли новость, которая заметно меняет взгляд на ситуацию.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) в перерыве рабочего заседания лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Властные против рукопожатных: какие лидеры нужны России и миру
Аналитическое агентство Gallup poll провело исследование общественного мнения и получило сразу два рушащих привычную картину мира результата.

Во-первых, выяснилось, что рекордное за 12 лет количество американцев (38%) удовлетворено положением дел в стране. Лучше результат был только в 2005 году, когда этот показатель составил 39%.

А во-вторых, социологи обнаружили, что рейтинг Дональда Трампа рванул вверх и достиг рекордных для него значений в 45%. Безусловно, по обоим пунктам главный вклад внесли сторонники Республиканской партии, однако, поскольку они как раз и являются электоратом Трампа, то их мнение в данном случае и является главным.

Родителей в школу
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Родителей в школу

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Рейтинг Трампа достиг рекорда с начала его президентского срока
При этом прогнозы о грядущем позитивном сдвиге в общественном восприятии американского президента от наиболее прозорливых аналитиков появились уже некоторое время назад, когда статистика стала фиксировать положительные процессы в экономике США: от снижения безработицы до роста ряда экономических показателей.

В этом смысле опрос Gallup poll просто отразил реальность, которую вполне можно было ожидать.

Тут интереснее, скорее, другое. Президентская кампания 2016 года нанесла колоссальный ущерб репутациям самых уважаемых американских СМИ и социологических служб, поскольку результаты выборов продемонстрировали, что те и другие беспардонно подыгрывали Хиллари Клинтон, явно подтасовывая факты и прогнозируя ее безоговорочную победу.

В этом смысле предыдущим социологическим опросам, которые говорили о катастрофически низком президентском рейтинге Трампа, также веры не очень много. Сколько там квалифицированной работы социологов, а сколько антитрамповской пропаганды — знают только их создатели.

Ким Кардашьян и Канье Уэст
© AP Photo / Invision/Rob Latour
Достойная смена. Ким Кардашьян не прочь переехать в Белый дом
Зато тот факт, что Gallup вдруг неожиданно выдал позитивный для Трампа результат, можно рассматривать в том смысле, что агентство осознало, что в очередной раз игнорировать реальность может оказаться чревато.

Дональд Трамп, связанный по рукам и ногам вашингтонской бюрократией, обожающий покрасоваться в "Твиттере" и на глазах разносящий вдребезги всю мировую политико-экономическую систему, добивается тем не менее результатов, которые улучшают ситуацию в американской экономике, — и в конечном счете устраивают его избирателей.

В этих условиях, если так пойдет и дальше, второй президентский срок для него является вполне возможным развитием событий. А значит, идеологические шоры, которые вновь надели на себя его оппоненты, могут в очередной раз преподнести их обладателям неприятный сюрприз.

Собственно, опрос Gallup больше всего похож на звонок будильника для пребывающих в бескомпромиссной внутренней эмиграции антитрамповских сил в США, живущих в ожидании неминуемого и скорого ухода Трампа и "окончания всего этого".

Однако услышат ли они его — большой вопрос.

Ни себе ни людям
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ни себе ни людям
Комментировать
Мнение
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
20 июня 15:00
-
Португалия
-
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Чемпионат мира по футболу 2018
20 июня 15:00
-
Португалия
-
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена