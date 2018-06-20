Трамп бьет рекорды популярности: когда это закончится

Ирина Алкснис

Среди примет, по которым можно судить о масштабе происходящих в мире перемен, не последнее место занимает резкое убыстрение всех событий, а также — что еще показательнее — то, как быстро новые реалии начинают осознаваться людьми. Все-таки человеческая натура довольно инертна и долго цепляется за привычные установки, отмахиваясь от изменений, даже когда они уже стоят на пороге.

Западу, например, потребовалось несколько лет на осознание того, что "разорванная в клочья" российская экономика не более чем миф, который он создал и сам в него поверил. Однако этот миф до сих пор продолжает жить, пускай его ареал на страницах западной прессы и сокращается неуклонно.

Тем не менее все чаще появляются примеры того, что мир начинает быстрее адаптироваться к происходящим изменениям.

Полтора года назад избрание Дональда Трампа президентом стало потрясением для США — да и всего мира по большому счету.

Вдруг обнаружилось, что за громкоголосым либеральным и политкорректным мейнстримом скрывается молчаливая часть американского общества, которую настолько за последние годы привыкли игнорировать, что просто забыли о ее существовании. Результаты же выборов показали, что эта часть не только по-прежнему жива, но и составляет больше половины страны.

Однако после первого шока ситуация стала возвращаться в привычную колею, и либеральным мейнстримом была принята на вооружение новая логика — на деле перелицованная из старой. Согласно ей ничего принципиально не изменилось, мир тот же самый и дальнейшее триумфальное шествие либерального глобализма, его идей, идеалов и ценностей ничто не остановит, а Трамп лишь мелкое — и краткосрочное — препятствие на его пути.

"Это всего лишь четыре года, да и он, Трамп, возможно, не досидит до конца срока, а будет изгнан из Овального кабинета импичментом. А значит, надо продолжать борьбу и немного потерпеть — и очень скоро все вернется на круги своя", — именно эта идея прозрачно прослеживается в речах противников американского президента последние полтора года.

Следует признать, что их надежды были небезосновательны. Трамп въехал в Белый дом на обещании "осушить вашингтонское болото", однако очень быстро стало понятно, что пресловутое "глубинное государство" удушает президента и его инициативы. Привычными новостями стали бесконечные утечки и саботаж, причем не только в чиновной среде, но и в команде самого Трампа, среди, казалось бы, его ближайших сподвижников.

Ситуация усугублялась ничуть не снизившей своих оборотов антитрамповской кампанией в СМИ. Да и сам американский президент дает бесконечные поводы для негативных оценок своей эксцентричной до сумасбродности и крайне деструктивной политики.

В результате за эти полтора года привычными стали новости о том, что рейтинг Трампа пробил очередной исторический минимум, да и вообще он является самым непопулярным президентом в истории США.

Это, в свою очередь, прибавило оптимизма противникам президента и усилило их надежды, что очень скоро "весь этот ужас закончится" и все станет "как было". Наглядным примером этого может служить недавний "перфоманс" знаменитого актера Роберта Де Ниро, который нецензурно высказался в адрес Трампа на церемонии вручения премии Tony, вызвав овацию зала.

Однако последние дни принесли новость, которая заметно меняет взгляд на ситуацию.

Аналитическое агентство Gallup poll провело исследование общественного мнения и получило сразу два рушащих привычную картину мира результата.

Во-первых, выяснилось, что рекордное за 12 лет количество американцев (38%) удовлетворено положением дел в стране. Лучше результат был только в 2005 году, когда этот показатель составил 39%.

А во-вторых, социологи обнаружили, что рейтинг Дональда Трампа рванул вверх и достиг рекордных для него значений в 45%. Безусловно, по обоим пунктам главный вклад внесли сторонники Республиканской партии, однако, поскольку они как раз и являются электоратом Трампа, то их мнение в данном случае и является главным.

При этом прогнозы о грядущем позитивном сдвиге в общественном восприятии американского президента от наиболее прозорливых аналитиков появились уже некоторое время назад, когда статистика стала фиксировать положительные процессы в экономике США: от снижения безработицы до роста ряда экономических показателей.

В этом смысле опрос Gallup poll просто отразил реальность, которую вполне можно было ожидать.

Тут интереснее, скорее, другое. Президентская кампания 2016 года нанесла колоссальный ущерб репутациям самых уважаемых американских СМИ и социологических служб, поскольку результаты выборов продемонстрировали, что те и другие беспардонно подыгрывали Хиллари Клинтон, явно подтасовывая факты и прогнозируя ее безоговорочную победу.

В этом смысле предыдущим социологическим опросам, которые говорили о катастрофически низком президентском рейтинге Трампа, также веры не очень много. Сколько там квалифицированной работы социологов, а сколько антитрамповской пропаганды — знают только их создатели.

Зато тот факт, что Gallup вдруг неожиданно выдал позитивный для Трампа результат, можно рассматривать в том смысле, что агентство осознало, что в очередной раз игнорировать реальность может оказаться чревато.

Дональд Трамп, связанный по рукам и ногам вашингтонской бюрократией, обожающий покрасоваться в "Твиттере" и на глазах разносящий вдребезги всю мировую политико-экономическую систему, добивается тем не менее результатов, которые улучшают ситуацию в американской экономике, — и в конечном счете устраивают его избирателей.

В этих условиях, если так пойдет и дальше, второй президентский срок для него является вполне возможным развитием событий. А значит, идеологические шоры, которые вновь надели на себя его оппоненты, могут в очередной раз преподнести их обладателям неприятный сюрприз.

Собственно, опрос Gallup больше всего похож на звонок будильника для пребывающих в бескомпромиссной внутренней эмиграции антитрамповских сил в США, живущих в ожидании неминуемого и скорого ухода Трампа и "окончания всего этого".

Однако услышат ли они его — большой вопрос.