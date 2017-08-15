Как-то у него все одно к одному. Не складывается. Может, потому что анти-Мидас. Тот царь прикосновением руки все превращал в золото. Этот, даже если обладал таким же даром, оставил его в бизнесе. А вернуть – не получается.

С высоты Тауэра. Трамп Тауэра. Президент США обновил исторический минимум Your browser does not support HTML5 audio

Нью-Йорк. Трамп Тауэр. И словно не было переезда в Вашингтон. Он впервые после инаугурации чувствует себя дома. И лишь назойливая массовка где-то там внизу не позволяет полностью отдаться подзабытому блаженству. Он все-таки президент. И с этим надо что-то делать. Потому что рейтинг сопоставим с худшими моментами предвыборной кампании. А его низкая популярность – это уже так естественно, что на ее очередное падение можно не реагировать вовсе. Как не реагируют на неловкость инвалида, высокомерно отворачивая от него глаза вместо того, чтобы помочь.

У Дональда Трампа руки-ноги целы и голова на плечах, но это, видимо, и раздражает подавляющее число американцев. И оно становится еще больше. А показатели лидера Соединенных Штатов – соответственно меньше. Они обновили исторический минимум и опустились на отметку 34%. Это на пункт ниже, чем в самом отрицательном для него марте. Но примечательно совсем не это. Еще пару дней назад поддержка цеплялась за цифру 37. А в начале августа доходила и до 38. Поговаривали даже о преодолении негативной динамики. И вот, пожалуйста. Побит антирекорд.

И от этого, кажется, ему не спрятаться – не скрыться. Негде. Он лихорадочно мечется. Отзывает себя из отпуска. И лишь в Вашингтоне вспоминает, что ему здесь не место. Белый дом на ремонте. Летит в Нью-Йорк, но и Тауэр – теперь не крепость. Осаду протеста стены выдерживают, но крыша от такого давления может поехать. И вроде бы конгресс на каникулах, а легче не становится. Как-то у него все одно к одному. Не складывается. Может, потому что анти-Мидас. Тот царь прикосновением руки все превращал в золото. Этот, даже если обладал таким же даром, оставил его в бизнесе.

Сейчас за что ни возьмется, обязательно испортит. Подвел страну к грани реальной войны с Северной Кореей. Пригрозил вооруженным вмешательством Венесуэле, вызвав гнев даже ее противников. Вынудил Иран задуматься о выходе из ядерного соглашения. Отбросил отношения с Россией туда, откуда не возвращаются. Пошел на торговое и не только обострение с Китаем. Настроил против США Германию и фактически рассорился с ЕС. Вдобавок ко всему получил Шарлоттсвилль – буйство непуганых расистов.

Они-то и добили его рейтинг. Сразу же не осудил, как следует. То ли растерялся, то ли в гольф-клубе совсем расслабился – забыл, что в этой стране против него используют каждое его слово. В том числе и несказанное. Потом, конечно, обложил радикалов так, как от него требовали. Но, похоже, в результате настроил против себя еще и их. Так что этот его антирекорд вряд ли последний. Однако сегодня он в своей тарелке. И в своей постели. И в своем кабинете. И на своем месте. Посмотрит на все это и поймет, что ему и в Белом доме все-таки есть, к чему стремиться. Обратно.

Знал бы Блока, точно пришло бы на ум что-то из него.

Нью-Йорк, Трамп Тауэр. Аптека

Мне не нужна, ведь я есть свет.

Здесь проживу хоть четверть века.

Все будет. А у них же – нет.

Уйду – начну опять сначала

И повторится все, как встарь.

Нью-Йорк, Трамп Тауэр – не мало.

А им – ночь, улица, фонарь.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.