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С высоты Тауэра. Трамп Тауэра. Президент США обновил исторический минимум

18:1315.08.2017
(обновлено: 18:17 15.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВид на Трамп-тауэр в Нью-ЙоркеВид на Трамп-тауэр в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Как-то у него все одно к одному. Не складывается. Может, потому что анти-Мидас. Тот царь прикосновением руки все превращал в золото. Этот, даже если обладал таким же даром, оставил его в бизнесе. А вернуть – не получается.

С высоты Тауэра. Трамп Тауэра. Президент США обновил исторический минимум
Нью-Йорк. Трамп Тауэр. И словно не было переезда в Вашингтон. Он впервые после инаугурации чувствует себя дома. И лишь назойливая массовка где-то там внизу не позволяет полностью отдаться подзабытому блаженству. Он все-таки президент. И с этим надо что-то делать. Потому что рейтинг сопоставим с худшими моментами предвыборной кампании. А его низкая популярность – это уже так естественно, что на ее очередное падение можно не реагировать вовсе. Как не реагируют на неловкость инвалида, высокомерно отворачивая от него глаза вместо того, чтобы помочь.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Политолог: помимо угрозы импичмента у Трампа есть более серьезная проблема
У Дональда Трампа руки-ноги целы и голова на плечах, но это, видимо, и раздражает подавляющее число американцев. И оно становится еще больше. А показатели лидера Соединенных Штатов – соответственно меньше. Они обновили исторический минимум и опустились на отметку 34%. Это на пункт ниже, чем в самом отрицательном для него марте. Но примечательно совсем не это. Еще пару дней назад поддержка цеплялась за цифру 37. А в начале августа доходила и до 38. Поговаривали даже о преодолении негативной динамики. И вот, пожалуйста. Побит антирекорд.

И от этого, кажется, ему не спрятаться – не скрыться. Негде. Он лихорадочно мечется. Отзывает себя из отпуска. И лишь в Вашингтоне вспоминает, что ему здесь не место. Белый дом на ремонте. Летит в Нью-Йорк, но и Тауэр – теперь не крепость. Осаду протеста стены выдерживают, но крыша от такого давления может поехать. И вроде бы конгресс на каникулах, а легче не становится. Как-то у него все одно к одному. Не складывается. Может, потому что анти-Мидас. Тот царь прикосновением руки все превращал в золото. Этот, даже если обладал таким же даром, оставил его в бизнесе.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
И года не пройдет: Трампу готовят замену?
Сейчас за что ни возьмется, обязательно испортит. Подвел страну к грани реальной войны с Северной Кореей. Пригрозил вооруженным вмешательством Венесуэле, вызвав гнев даже ее противников. Вынудил Иран задуматься о выходе из ядерного соглашения. Отбросил отношения с Россией туда, откуда не возвращаются. Пошел на торговое и не только обострение с Китаем. Настроил против США Германию и фактически рассорился с ЕС. Вдобавок ко всему получил Шарлоттсвилль – буйство непуганых расистов.

Они-то и добили его рейтинг. Сразу же не осудил, как следует. То ли растерялся, то ли в гольф-клубе совсем расслабился – забыл, что в этой стране против него используют каждое его слово. В том числе и несказанное. Потом, конечно, обложил радикалов так, как от него требовали. Но, похоже, в результате настроил против себя еще и их. Так что этот его антирекорд вряд ли последний. Однако сегодня он в своей тарелке. И в своей постели. И в своем кабинете. И на своем месте. Посмотрит на все это и поймет, что ему и в Белом доме все-таки есть, к чему стремиться. Обратно.

Знал бы Блока, точно пришло бы на ум что-то из него.

Нью-Йорк, Трамп Тауэр. Аптека

Мне не нужна, ведь я есть свет.

Здесь проживу хоть четверть века.

Все будет. А у них же – нет.

Уйду – начну опять сначала

И повторится все, как встарь.

Нью-Йорк, Трамп Тауэр – не мало.

 

А им – ночь, улица, фонарь.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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