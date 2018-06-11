Роберт де Ниро обматерил Дональда Трампа со сцены

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Актер Роберт де Ниро нецензурно выругался, говоря о президенте США Дональде Трампе, сообщает TMZ.

Инцидент произошел на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке. Актер поднялся на сцену, чтобы вручить статуэтку музыканту Брюсу Спрингстину.

Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world 😂😂😂



(Shoutout Australia for not censoring curse words on television)pic.twitter.com/pTla4xXeVM — Robbie Fox (@RobbieBarstool) 11 июня 2018 г.

​"Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп ***. Хватит говорить: "Долой Трампа", надо: "Не пошел бы он", — начал выступление де Ниро, после чего зал взорвался аплодисментами.

Зрители телеканала CBS, транслировавшего церемонию, не услышали нецензурную брань, так как ее заглушили.

В прошлом году рэпер Эминем заставил фанатов на концерте скандировать ругательства в адрес американского президента.