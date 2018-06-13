Ирина Алкснис

Спустя всего десять дней после принесения присяги новое правительство Италии дало основания думать, что связанные с ним радужные (или мрачные — в зависимости от занимаемой позиции) ожидания имеют серьезные основания сбыться.

Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини распорядился закрыть итальянские порты для судна Aquarius, которое направлялось к берегам Сицилии с 629 мигрантами, спасенными им в Средиземном море.

Корабль под флагом Гибралтара, принадлежащий неправительственной организации SOS Mediterranee, в последние дни принял участие в шести спасательных операциях, взяв на борт в том числе "123 несовершеннолетних, 11 детей и семь беременных женщин".

Итальянцы попытались спихнуть миссию принятия мигрантов на Мальту "как более безопасный порт", но та также категорически отказалась от предложенной чести.

После суточного выяснения отношений итальянцев и мальтийцев о своей готовности принять судно с мигрантами заявило правительство Испании: "Нашим долгом является помощь в стремлении избежать гуманитарной катастрофы и готовность предложить "безопасный порт" этим людям, выполнив обязательства в сфере международного права". Можно только предполагать, кто конкретно и какими аргументами убедил испанцев взвалить на себя данную миссию, но с большой вероятностью Мадрид действовал в добровольно-принудительном порядке, а за его инициативой маячит тень Брюсселя.

Однако главные результаты нынешнего "бунта на корабле", устроенного Италией, еще только предстоит увидеть и осмыслить, и простираться они будут куда дальше миграционной политики Евросоюза.

При этом надо отдать должное правительству Джузеппе Конте, которое выбрало крайне удачную тему для первого шага с целью прощупывания отношений с ЕС и их трансформации.

Большинство государств — членов Европейского союза находятся в двойственном положении.

С одной стороны, евроскептические настроения по всей Европе нарастают год от года, что находит свое отражение в результатах плебисцитов во все большем количестве стран. Претензии к Брюсселю (и доминирующим в ЕС государствам, в первую очередь к Германии) обширны и затрагивают очень широкий спектр вопросов, в которых страны вынуждены поступаться национальными интересами в угоду навязываемым им сверху директивам: от той же миграционной политики до вопроса антироссийских санкций, не говоря уже о многочисленных квотах, распределении субсидий и прочем.

С другой стороны, европейские страны уже настолько глубоко, многообразно и прочно вовлечены в общую систему, что попытки вырваться или даже просто не подчиниться общим правилам для большинства чреваты весьма неприятными последствиями. Прямо в данный момент Брюссель преподает наглядный урок всем на примере переговоров о выходе с Великобританией, крайне тяжелых и даже унизительных для Лондона. А до этого была Греция, которую просто раздавили, а результаты национального референдума буквально через два дня после голосования были отправлены в корзину греческим же (протестным) руководством.

"Праздник непослушания" могут себе позволить лишь очень немногие страны, обладающие теми или иными особенностями, которые позволяют им сохранять высокую степень суверенитета и возможность не оглядываться на Брюссель. Таковой является, например, Венгрия под руководством Виктора Орбана. Зато польской "вольнице" похоже, приходит конец: Брюссель твердо вознамерился урезать финансирование Варшавы.

Италия же до недавнего времени являла собой типичный пример лояльности — член ЕС самой первой волны, весьма крупная экономика (пусть и с серьезными системными проблемами), многократные попытки возвысить голос и донести альтернативную Брюсселю позицию по множеству вопросов. Однако когда дело доходило до принятия решений, Рим раз за разом послушно присоединялся к доминирующему мейнстриму, даже если он откровенно противоречил национальным интересам страны.

Разворачивающаяся история с судном Aquarius интересна тем, что она продемонстрировала: новое правительство представляет собой не просто компанию популистов-евроскептиков, а изощренных политиков.

Если бы Рим попытался "поднять бунт" по вопросу антироссийских санкций, нет сомнения, тот был бы подавлен в зародыше. Официальная консолидированная политика Европы по этому вопросу слишком важна для ключевых игроков (даже если они, уже не скрываясь, сами активно возобновляют сотрудничество с Россией), чтобы они позволили настолько вопиющий шаг.

Если бы итальянские власти попытались полностью официально отказаться от политики ЕС в отношении мигрантов (как это сделала, например, та же Венгрия), эта инициатива также наверняка бы закончилась постыдным провалом. ЕС бы не потерпел подобного ренегатства в своих рядах. Но Рим ограничился — во всяком случае, пока — одним-единственным инцидентом: отказом принять конкретное судно.

Оказывалось ли на итальянские власти давление из других европейских столиц с целью изменить их решение, можно только догадываться. Как бы то ни было, итог остался неизменным.

Европа получила реально новый прецедент открытого отстаивания национальных интересов страной, которая раньше, несмотря на регулярно высказываемое недовольство, все-таки послушно следовала в русле общеевропейской политики. Причем это повод не только порадоваться для рядовых итальянцев, которые получили первую демонстрацию работы выбранной ими власти, но и причина задуматься, например, для испанцев, которые во всей этой ситуации фактически оказались крайними в очереди, потому что их правительство не смогло сделать то, что получилось у итальянского.

Можно ли из ситуации с Aquarius делать далекоидущие выводы? И нет и да.

Нет, потому что это пока один случай — а станет ли он первым или окажется в итоге единственным, покажет только будущее.

И да, потому что демарш итальянских властей стал еще одним примером, причем не самым заметным и крупным, полномасштабной перестройки всей политической системы мира. На фоне провала саммита G7 и встречи Трампа с Ким Чен Ыном маленький европейский скандал вокруг судна с мигрантами едва заметен. Но тем не менее он лежит ровно в той же логике глобальной и региональной трансформации, а значит, тенденции исторического процесса играют на руку новому итальянскому правительству и его планам.