Испания примет судно с мигрантами, которое не пустили другие страны

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Правительство Испании согласилось принять судно с несколькими сотнями нелегальных беженцев, для которого другие страны закрыли свои порты.

На борту судна Aquarius в международных водах находятся свыше 600 мигрантов. Власти Италии ранее распорядились закрыть свои порты для судна, предложив принять его Мальте. Однако островное государство заявило, что не имеет отношения к ситуации с Aquarius и также отказалось давать ему причал.

"По этой причине нашим долгом является помощь в стремлении избежать гуманитарной катастрофы и предложить "безопасный порт" этим людям, выполнив обязательства в сфере международного права", — говорится в заявлении правительства Испании.

Отмечается, что судно будет направлено в порт города Валенсии.

Корабль под флагом Гибралтара, принадлежащий неправительственной организации Sos Mediterranee, в последние дни принял участие в шести спасательных операциях, взяв на борт в том числе 123 несовершеннолетних и семь беременных женщин.