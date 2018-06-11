Испания примет судно с мигрантами, которое не пустили другие страны

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Правительство Испании согласилось принять судно с несколькими сотнями нелегальных беженцев, для которого другие страны закрыли свои порты.
"По этой причине нашим долгом является помощь в стремлении избежать гуманитарной катастрофы и предложить "безопасный порт" этим людям, выполнив обязательства в сфере международного права", — говорится в заявлении правительства Испании.
Отмечается, что судно будет направлено в порт города Валенсии.
Корабль под флагом Гибралтара, принадлежащий неправительственной организации Sos Mediterranee, в последние дни принял участие в шести спасательных операциях, взяв на борт в том числе 123 несовершеннолетних и семь беременных женщин.