Италия закрыла порты для судна с 600 мигрантами

РИМ, 10 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини распорядился закрыть итальянские порты для судна Aquarius, которое направлялось к берегам Сицилии с 629 мигрантами, спасенными в Средиземном море.
В воскресенье Сальвини в срочном письме предложил принять судно островному государству, назвав Мальту "более безопасным портом". Ее власти, как передает местное издание Malta Today, в ответ на ультиматум главы итальянского МВД заявили, что спасательные операции Aquarius прошли в ливийском районе поиска, а координировались спасательным центром в Риме.
В минувшую пятницу мальтийские власти отказались принять другое судно одной из действующих в районе НПО, которое перевозило 126 спасенных мигрантов. Несмотря на тяжелые погодные условия, ему была предложена только помощь в море без захода в порт. В итоге корабль принял сицилийский порт Поццалло.
"Мальта не может отворачиваться, когда речь идет о соблюдении международных договоров по спасению человеческих жизней", — заявили итальянские министры.
По данным Международной организации по миграции на 1 июня, число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу с начала 2018 года превысило 32 тысячи человек, за тот же период в 2017 году в Европу прибыло 70 тысяч.