В Италии новое правительство принесло присягу

РИМ, 1 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Новое правительство Италии во главе с юристом Джузеппе Конте в пятницу принесло присягу на верность республике в Квиринальском дворце в присутствии президента Серджо Маттареллы.

Министры и премьер поклялись служить на благо Италии и подписали соответствующую клятву. С момента принятия присяги правительство считается действующим. Прямую трансляцию торжественной церемонии вел телеканал RaiNews24.

После церемонии Конте отправится в правительственный дворец Киджи, чтобы принять полномочия у своего предшественника Паоло Джентилони. По традиции экс-премьер передаст ему колокольчик, при помощи которого глава кабинета открывает и закрывает заседания Совмина.

Ожидается, что обсуждение и голосование в парламенте по вопросу о доверии правительству Конте состоится в начале следующей недели.

Тернистый путь согласований

Ведущей партией по итогам прошедших 4 марта выборов стало "Движение 5 звезд", которая заручилась поддержкой почти трети избирателей. При этом коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии", набрала 37% голосов.

Сложилась патовая ситуация, при которой никому не удалось получить правящее большинство. После длительных переговоров лидеры Д5З и "Лиги" решили, что единственным возможным выходом из кризиса может стать формирование коалиционного кабинета на базе этих двух политических сил.

Маттарелла давал Конте мандат на формирование нового правительства дважды, но первую попытку юриста создать кабинет президент 27 мая заблокировал. Единственным препятствием стала кандидатура министра экономики. "Лига" настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, но Маттареллу не устроили его взгляды на общеевропейскую финансовую политику.

Спустя несколько дней лидер "Движения" Луиджи Ди Майо вышел с предложением внести изменения в список кандидатов, назначив на пост министра экономики претендента, который бы устроил Маттареллу.

Сильный импульс переговорам придало решение президента создать технический кабинет — сделать это он поручил бывшему сотруднику МВФ Карло Коттарелли, который, однако, не имея поддержки в парламенте, привел бы страну к внеочередным парламентским выборам уже осенью.

В минувший четверг вечером очередные переговоры лидеров Д5З и "Лиги" привели к выработке "условий для формирования политического правительства", согласно которым Савона перешел бы на менее заметную роль. После этого вызванный в президентский Квиринальский дворец Коттарелли отказался от мандата, а прибывший туда спустя несколько часов после него Конте согласился возглавить правительство и сразу представил свой состав своего Совмина.

В соответствии со статьей 92 Конституции Италии президент назначил Конте председателем Совета министров и по его предложению всех других членов правительства.

Состав "правительства перемен"

В полностью обновившийся состав правительства вошло девять представителей "Движения", шесть из партии "Лига" и трое беспартийных специалистов. Пять из 18 должностей заняли женщины.

Пост главы МВД принял федеральный секретарь "Лиги" Маттео Сальвини, который, как ожидается, в этой должности займется борьбой с нелегальной миграцией. Ди Майо возглавит объединенное министерство труда и экономического развития (ранее это были два отдельных ведомства). Ему предстоит претворить в жизнь обещанное в правительственной программе введение безусловного базового дохода. Также вместе с Сальвини Ди Майо возьмет на себя обязанности вице-премьера.

МИД Италии будет руководить бывший министр по европейским делам Энцо Моаверо-Миланези, работавший в правительстве с 2011 по 2014 год. Местные наблюдатели расценивают его назначение как позитивный сигнал для отношений с Евросоюзом, несмотря на то что в программе правительства значит намерение "вновь обсудить Договоры Европейского союза" и "вместе с европейскими партнерами пересмотреть" основополагающие механизмы экономического управления ЕС.

Главой Минобороны станет представительница "Движения 5 звезд" Элизабетта Трента. В разное время она служила политическим советником МИД Италии в Ираке и советником Минобороны при миротворческой миссии ООН в Ливане, а также служила в Ливии, где занималась вопросами реинтеграции бывших участников гражданского конфликта.

Пост главы Минкультуры также отойдет представителю "Движения" — Минкультуры будет руководить Альберто Бонисоли, директор Миланской новой академии изящных искусств.

Министерство экономики и финансов Италии возглавит профессор политической экономии римского университета "Тор Вергата" Джованни Триа. Экономист Савона, назначение которого на пост главы минэкономики ранее заблокировал президент Италии Маттарелла, перешел на должность министра по делам Евросоюза.

54-летний Конте работает профессором частного права во Флорентийском университете и имеет крупную адвокатскую контору в Риме. В качестве главы правительства Конте намерен "защищать интересы всех итальянцев в любых европейских и международных инстанциях" и стать "адвокатом и защитником итальянского народа".