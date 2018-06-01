РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Италии новое правительство принесло присягу

17:4601.06.2018
(обновлено: 17:52 01.06.2018)
02990
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПлощадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме. Архивное фотоПлощадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк

РИМ, 1 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Новое правительство Италии во главе с юристом Джузеппе Конте в пятницу принесло присягу на верность республике в Квиринальском дворце в присутствии президента Серджо Маттареллы.

Назначенный премьер-министром Италии Джузеппе Конте смотрит, как президент Италии Серджо Маттарелла подписывает документы, Италия. 31 мая 2018
© REUTERS / Italian Presidential Press Office
Конте? Есть Конте. В Италии сформировано новое правительство

Министры и премьер поклялись служить на благо Италии и подписали соответствующую клятву. С момента принятия присяги правительство считается действующим. Прямую трансляцию торжественной церемонии вел телеканал RaiNews24.

После церемонии Конте отправится в правительственный дворец Киджи, чтобы принять полномочия у своего предшественника Паоло Джентилони. По традиции экс-премьер передаст ему колокольчик, при помощи которого глава кабинета открывает и закрывает заседания Совмина.

Ожидается, что обсуждение и голосование в парламенте по вопросу о доверии правительству Конте состоится в начале следующей недели.

Тернистый путь согласований

Ведущей партией по итогам прошедших 4 марта выборов стало "Движение 5 звезд", которая заручилась поддержкой почти трети избирателей. При этом коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии", набрала 37% голосов.

Италия. Архивное фото
© Fotolia / Iurii
Белый дом заявил, что США не вмешиваются в политический кризис в Италии

Сложилась патовая ситуация, при которой никому не удалось получить правящее большинство. После длительных переговоров лидеры Д5З и "Лиги" решили, что единственным возможным выходом из кризиса может стать формирование коалиционного кабинета на базе этих двух политических сил.

Маттарелла давал Конте мандат на формирование нового правительства дважды, но первую попытку юриста создать кабинет президент 27 мая заблокировал. Единственным препятствием стала кандидатура министра экономики. "Лига" настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, но Маттареллу не устроили его взгляды на общеевропейскую финансовую политику.

Спустя несколько дней лидер "Движения" Луиджи Ди Майо вышел с предложением внести изменения в список кандидатов, назначив на пост министра экономики претендента, который бы устроил Маттареллу.

Итальянский государственный и политический деятель Сильвио Берлускони. Архивное фото
© AFP 2018 / Tiziana Fabi
Берлускони заявил, что готов снова возглавить правительство Италии

Сильный импульс переговорам придало решение президента создать технический кабинет — сделать это он поручил бывшему сотруднику МВФ Карло Коттарелли, который, однако, не имея поддержки в парламенте, привел бы страну к внеочередным парламентским выборам уже осенью.

В минувший четверг вечером очередные переговоры лидеров Д5З и "Лиги" привели к выработке "условий для формирования политического правительства", согласно которым Савона перешел бы на менее заметную роль. После этого вызванный в президентский Квиринальский дворец Коттарелли отказался от мандата, а прибывший туда спустя несколько часов после него Конте согласился возглавить правительство и сразу представил свой состав своего Совмина.

В соответствии со статьей 92 Конституции Италии президент назначил Конте председателем Совета министров и по его предложению всех других членов правительства.

Состав "правительства перемен"

В полностью обновившийся состав правительства вошло девять представителей "Движения", шесть из партии "Лига" и трое беспартийных специалистов. Пять из 18 должностей заняли женщины.

Итальянский флаг. Архивное фото
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Италия взяла Европу в заложники и требует немедленно снять санкции с России

Пост главы МВД принял федеральный секретарь "Лиги" Маттео Сальвини, который, как ожидается, в этой должности займется борьбой с нелегальной миграцией. Ди Майо возглавит объединенное министерство труда и экономического развития (ранее это были два отдельных ведомства). Ему предстоит претворить в жизнь обещанное в правительственной программе введение безусловного базового дохода. Также вместе с Сальвини Ди Майо возьмет на себя обязанности вице-премьера.

МИД Италии будет руководить бывший министр по европейским делам Энцо Моаверо-Миланези, работавший в правительстве с 2011 по 2014 год. Местные наблюдатели расценивают его назначение как позитивный сигнал для отношений с Евросоюзом, несмотря на то что в программе правительства значит намерение "вновь обсудить Договоры Европейского союза" и "вместе с европейскими партнерами пересмотреть" основополагающие механизмы экономического управления ЕС.

Главой Минобороны станет представительница "Движения 5 звезд" Элизабетта Трента. В разное время она служила политическим советником МИД Италии в Ираке и советником Минобороны при миротворческой миссии ООН в Ливане, а также служила в Ливии, где занималась вопросами реинтеграции бывших участников гражданского конфликта.

Марин Ле Пен. Архивное фото
© AFP 2018 / Thomas Samson
Ле Пен назвала формирование правительства Италии победой демократии

Пост главы Минкультуры также отойдет представителю "Движения" — Минкультуры будет руководить Альберто Бонисоли, директор Миланской новой академии изящных искусств.

Министерство экономики и финансов Италии возглавит профессор политической экономии римского университета "Тор Вергата" Джованни Триа. Экономист Савона, назначение которого на пост главы минэкономики ранее заблокировал президент Италии Маттарелла, перешел на должность министра по делам Евросоюза.

54-летний Конте работает профессором частного права во Флорентийском университете и имеет крупную адвокатскую контору в Риме. В качестве главы правительства Конте намерен "защищать интересы всех итальянцев в любых европейских и международных инстанциях" и стать "адвокатом и защитником итальянского народа".

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена