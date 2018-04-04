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Западные СМИ: самым страшным русским ядом отравлены тысячи наших граждан

08:0004.04.2018
(обновлено: 08:01 04.04.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВид на Вестминстерский дворец в ЛондонеВид на Вестминстерский дворец в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

У стран — инициаторов высылки российских дипломатов (известной в западных СМИ как Большая Внешнеполитическая Победа Великобритании) возникла проблема. Дальнейший "ответ России" забуксовал.

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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США высылают российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле

Присоединившиеся (по мнению американских СМИ, вяло и неохотно) к пиар-акции европейские страны сочли на этом свой братский долг выполненным. Некоторые даже цинично на следующий день после символического обмена дипломатами одобрили русский газопровод. А главное — не торопятся переводить наказание России из символической плоскости в реальную.

В связи с этим непонятно: куда и как наступать дальше, чтобы могучий антироссийский фронт не распался. Ведь если Великобритания и США бросятся в атаку, а подавляющее большинство союзников останутся на месте, — получится некрасиво.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте. 14 марта 2018
© REUTERS / Parliament TV
Британия высылает российских дипломатов

На этот счет есть разные соображения. Например, влиятельный Блумберг предлагает бросок на российскую территорию. То есть "предпринять усилия для борьбы с внутренней пропагандой, используемой Путиным для увеличения своей популярности и создания антизападных настроений. Обращаясь к русским в больших городах, где несогласие существует и может быть вдохновлено, США и их союзники должны убеждать их, что недовольство вызывает не Россия в целом, а Путин и его подельники" (просто отметим логику. Когда Россия обращается к гражданам западных стран с критикой их властей — это пропаганда и попытка повлиять. А когда наоборот — это борьба с внутренней пропагандой и несение в Россию правды).

Британская "Гардиан" в редакционной колонке предлагает обратить внимание на внутренний фронт. И устроить общенациональную информационную охоту на Путинских Троллей. Кстати, в тексте открытым текстом признается, что среди этих внутренних врагов могут быть вполне реальные собственные граждане западных государств. Враги они потому, что думают и пишут неправильные вещи — те же, что ядовитая русская пропаганда. "Имейте в виду, что аккаунт или хештег могут быть не российского производства. Они могут быть настоящими. Но высказываемые ими эмоции созвучны целям троллей и льют воду на их мельницу".

Посольство РФ в Тбилиси
© AP Photo / Shakh Aivazov
Политолог: Грузия высылает российского дипломата в надежде на бонус

Поэтому, считает издание, западные СМИ должны взять на себя функции Министерства Правды — выявлять как русских троллей, так и отравленных их пропагандой. Выводить их на чистую воду. И разъяснять отравленным, что их мнение — неправильное, потому что оно созвучно мнению враждебных русских.

Что тут самое интересное. Как легко заметить, в обоих процитированных (и многочисленных иных) текстах главным ядом объявляется некая мистическая Русская Ложь. Именно она, как "Новичок" гречку, превращает обычное информационное влияние в пропаганду чудовищной разрушительной силы. Именно ее нужно нещадно давить в умах западных граждан. И, не останавливаясь на этом, душить в зародыше в самой России.

Какие страны высылают российских дипломатов
© РИА Новости, Инфографика
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Высылка российских дипломатов и ответные шаги

Внимание, вопрос. В чем эта самая Русская Ложь состоит? Что делает ее такой опасной?

Об этом, как ни странно, пишется крайне мало. Всюду — от статей в престижных изданиях до британских "разоблачительных презентаций" — мы наталкиваемся на одну и ту же формулировку ни о чем: Россия стремится разрушить единство Запада, посеять недоверие и подстегнуть конфликты.

Впрочем, можно найти и более откровенные признания. В свежей колонке "Нью-Йорк Таймс", без затей озаглавленной "Владимир Путин, самый влиятельный человек в мире", сообщается вот что.

"Во времена неуверенности и недоверия куда проще обращаться к ясной и централизованной власти, чем к власти аморфной и распыленной.

Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Жириновский: Западу нужен враг в лице России, чтобы удержать от распада ЕС

Во времена неуверенности и недоверия гораздо легче сплотить людей вокруг человека, чем вокруг абстракции — а либеральная демократия строится на доверии абстракции (конституции, вере, пачке демократических норм).

Наконец, либеральная демократия строится на вере в то, что люди сами лучше знают, как им жить, и что их индивидуальные выборы могут быть вплетены в общую ткань жизни. Путинизм же основан на цинизме: люди, по выражению Макиавелли, лгут и не знают благодарности, избегают угроз и стремятся к наживе. Конкуренция неизбежна, все подозрительно, всякий человек или институция, претендующие на объективность и на "парение над схваткой", — лгут. Все есть пиар, и чем бесстыднее манипуляция, тем охотнее люди верят тому, во что хотят верить.

Путинизм базируется на идее, что непохожие на вас люди несут культурный хаос, что они подрывают ваш образ жизни.

Во времена неуверенности и недоверия цинизм продается куда лучше, чем идеализм".

Президент РФ Владимир Путин на форуме Россия – страна возможностей. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Эта страшная русская молодежь. "Поколение Путина" добивает Запад

В переводе с пафосного на человеческий это означает очень простую вещь. Путин и его ядовитая пропаганда опасны потому, что нам, либералам и демократам, больше не верит наше собственное западное общество.

Наше общество не верит тому, что "непохожие на нас" никак не подрывают наш образ жизни.

Наше общество не верит тому, что "непохожие на нас" не несут хаос.

Наше общество не верит тому, что "распыленная и аморфная власть" лучше и честнее всяких там вертикалей.

И злобные Русские Тролли — настойчиво говорят про все, что выбивается из распространяемой нами Настоящей Правды. Про "жертв гомофобии", пустивших по миру отказавшую им многодетную семью. Про теракты, устраиваемые адептами организации, возникшей на развалинах уничтоженной Западом страны. Про европейских политиков (на совесть аморфных и распыленных), которые берут миллионные взятки с целью кроваво кинуть взяткодателей, а иногда просто врут как дышат о кровавых планах Путина.

Логотип НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Холодная война 2.0": НАТО воюет с ветряными мельницами

Если так пойдет дальше, наши граждане перестанут верить даже в то, что это точно Россия отравила шпиона Скрипаля. Хотя мы об этом столько твердили.

Иными словами, Русская Ложь — это такая правда, которая разрушает изнутри западную "правду высшего уровня".

А ведь эта Западная Правда и так переживает не лучшие времена: ей перестают верить, потому что она слишком завралась.

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