Суд над кондитером, отказавшимся печь гей-торт, расколол американцев

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Да вы, скорее всего, тоже слышали об этой истории — как кондитер из штата Колорадо отказался делать торт для свадьбы двух геев и что с ним после этого произошло. А сейчас это дело начал рассматривать Верховный суд США, и первым и непосредственным результатом процесса уже сегодня можно считать непоправимый распад американской нации на две непримиримые части еще и по этому вопросу: вот такой торт получился.

Джек и крокодилы

Для начала: это было пять лет назад и заняло 20 секунд. Два гея зашли в знаменитую кондитерскую, гордо носящую имя "Шедевр", чтобы заказать торт на свою свадьбу. Хозяин им ответил: "Извините, ребята, мы не делаем торты для однополых пар".

Он тогда даже не уточнял, что его христианские убеждения не позволяют ему принять такой заказ. Зачем лишние слова, город большой, можно пойти в любую кондитерскую.

Собственно, это все, если не считать того, что суд штата Колорадо после этого обложил кондитера штрафами и санкциями, которые изгнали его из производства тортов на заказ и уменьшили весь бизнес на 40 процентов, рабочих пришлось уволить — странно, что он вообще уцелел.

Лично для меня самое интересное в этой истории то, что у кондитера вообще-то есть имя — Джек Филипс. У него также появилось лицо. В том смысле, что это лицо знает уже вся Америка, и не только она. И вот смотришь на него — густая шапка седеющих волос (Джеку 61 год), голубые глаза… ну, кондитер. Не ковбой и не охотник за крокодилами. Но посмотрите еще раз на эти глаза и боксерский нос, и вы поймете, что крокодилам лучше остерегаться переходить какую-то черту.

Кстати, вот мы сейчас обижаемся на Америку, и есть за что. Но Джек или его знаменитая адвокатесса Кристин Вэгонер (рядом с ним на многих фото) — они ведь тоже Америка, но как-то я не вижу, за что их не любить. Живут у себя в глубинке, делают торты или выступают на процессах, доказывают свою правоту…

Итак, то был 2012 год. За эти пять лет произошло многое. Процесс взялся вести "Альянс защиты свобод", и с его помощью кондитер дошел до Верховного суда, где дело стало предметом общенационального спора. За ним следят, среди прочих, десятки кондитерских и цветочных магазинов, где также отказывались обслуживать однополые пары. Но следят, понятно, и в движении ЛБГТ.

Теперь важное: апелляцию в Верховный суд подала администрация президента США. В том числе потому, что Трамп — о чем в России мало знают — активно и успешно снимает тысячи запретов и ограничений для частного предпринимательства, которыми обложили бизнес демократы. Индексы в результате идут вверх, с экономикой стало лучше.

То есть дело четко вписалось в эпическую битву двух Америк — условно, клинтоновской и трамповской.

Кстати, на момент, когда я пишу эти строки, решение еще не принято, зато уже известно, что суд раскололся — четверо судей за, четверо против и решать все девятому из них, чья позиция пока неясна. А это означает, что, по крайней мере для нас (не для кондитера), главное уже прояснилось, и называется это главное словом "раскол". Раскол суда и всей нации.

У каждого своя правда — давайте посмотрим на аргументацию сторон. Она известна хотя бы потому, что первые слушания были открытыми, адвокаты обозначили позиции, судьи что-то говорили… Это важно, касается нас всех, пусть даже речь о чисто американском судебном процессе.

Ну вот, например — вроде бы частный бизнес, не хочу — не беру заказ. Но законы штата Колорадо четко говорят, что если твой бизнес — оказание услуг, то ты не можешь подвергать кого-то дискриминации на основании сексуальной ориентации. По этому закону Джек и пострадал.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Дэйв Маллинс и Чарли Крей, получившие отказ в изготовлении свадебного торта от кондитера из Колорадо © AP Photo / Jacquelyn Martin Дэйв Маллинс и Чарли Крей, получившие отказ в изготовлении свадебного торта от кондитера из Колорадо

Стенка на стенку

Вот перед нами редакционная статья — по сути манифест. Начинается так: "Существует ли конституционное право на дискриминацию?.. В Америке президента Трампа этот вопрос будет разбираться в Верховном суде". А заканчивается этак: "Позволить бизнесу отвергать людей ЛГБТ, даже только применительно к свадьбам, значит ставить на дискриминацию правительственную печать. Верховный суд должен решить, повернуть ли вспять часы или продолжить прогресс нации в сторону признания того, что ЛГБТ — люди".

Кроме того, религиозные убеждения (а речь все время шла о них) — они разные бывают. Вот в заповедные 1960-е плохие люди в расистской Южной Каролине не обслуживали черных, заявляя, что расовая интеграция противоречит их религии. Но суд их не поддержал. А что, хороший аргумент.

С другой же стороны, Джек и его команда строят свой процесс на первой поправке к Конституции США. Она, вопреки массовым убеждениям, не совсем о свободе слова, а о свободе религии — и слова. Аргумент такой: как можно иметь право на религиозные убеждения, не имея возможности их высказать? И вообще, как можно заставить, допустим, кондитера делать то, что он не хочет?

И ведь не то чтобы Филипс был каким-то агрессивным персонажем. Он также отказывается делать торты для Хэллоуина и для развода. Но когда к нему пришли какие-то люди и попросили торт с надписями против геев, он и им отказал. Он не против геев, он только против того, чтобы их союзы назывались браками.

В ходе первых слушаний один из судей высказал замечательную мысль: предмет процесса — терпимость, но терпимость не имеет смысла, если она не взаимна.

При этом у здания суда стоят демонстранты с плакатами, с двух сторон, стенка на стенку, и так по всей стране. Герои одной стороны — полные уроды для другой.

© AFP 2017 / Brendan Smialowski Демонстрации у здания суда, где проходят слушания по делу кондитера из Колорадо Джека Филипса © AFP 2017 / Brendan Smialowski Демонстрации у здания суда, где проходят слушания по делу кондитера из Колорадо Джека Филипса

…И в виде послесловия. Хочу дать несколько советов тем, кто мечтает развалить свою нацию пополам, на две непримиримые части, и сделать жизнь в своей стране невыносимой. Для начала вам потребуется найти какую-то беспредельно благородную цель. Чтобы дело касалось детей, инвалидов, угнетенных и страдающих, чтобы вы меняли мир и вели его в светлое будущее, когда все люди благодаря вам станут вести себя по-другому. Им же самим будет хорошо.

Далее надо, чтобы вами восхищалась ваша команда: вот же, вы создаете новый прекрасный мир, не боясь косного большинства. Затем вы обязательно должны начать всячески уничтожать вот этих косных, не желающих меняться людей, — в судебном или внесудебном порядке, чтобы от вас все шарахались. Для этого их надо называть нацистами и врагами человечества. Наконец, следует заставить государство или какую-то его часть принять законы и правила, охраняющие ваших подзащитных и не дающие миллионам несогласных с вами даже голос поднять — например, сказать: "Что же эти гады творят, а как насчет наших прав и свобод?"

Но они эти слова рано или поздно скажут, и мало не покажется, и будет стенка на стенку. Вот тогда у вас будет все в порядке, вы добьетесь своего.