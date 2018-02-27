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В мире

"Он оскорбил русских, пусть извинится": скандал в Нидерландах

08:0027.02.2018
(обновлено: 08:15 27.02.2018)
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© AFP 2018 / Emmanuel DunandМинистр иностранных дел Нидерландов Халбе ЗейлстраМинистр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Игорь Гашков. Выходцы из России, проживающие в Нидерландах, организовали кампанию в социальных сетях против главы парламентской фракции D-66 Александра Пехтольда. Все началось с заявления министра иностранных дел Халбе Зейлстра, который приписал Владимиру Путину слова о желании "создать Великую Россию за счет постсоветских стран". Министр якобы услышал их в резиденции российского лидера. После этого Зейлстра подал в отставку. Пехтольд выступил в его защиту: "Я еще не встречал ни одного русского, который покаялся бы и исправил свои ошибки, как Халбе". В русскоязычной общине Нидерландов уверены: высказаться в таком духе о мусульманских мигрантах Пехтольд ни за что не осмелился бы — и подают на политика в суд.

"Чем мы хуже марокканцев?"

Опрошенные РИА Новости россияне, проживающие в королевстве, отмечают, что в политическом классе этой страны преобладают антироссийские настроения. Местные медиа обвиняют Россию и ДНР в катастрофе Boeing-777 в 2014 году. На полках с политологической литературой в местных магазинах доминируют сочинения, осуждающие Кремль.

© Фото : со страницы Никиты Ананьева в социальной сети FacebookНикита Ананьев
© Фото : со страницы Никиты Ананьева в социальной сети Facebook
Никита Ананьев

"Атмосфера русофобии утвердилась на государственном уровне, — говорит Никита Ананьев, студент университета в Твееде. — Радует, что многие голландцы ее не поддерживают". По словам Ананьева, не только выходцы из России, но и местные жители присоединились к кампании против Пехтольда.

Идея подать иск против экс-министра пришла нашему соотечественнику по аналогии с делом правого политика Герта Вилдерса, которого судили за оскорбление выходцев из Марокко. Те сочли себя задетыми, когда Вилдерс предложил резко снизить прием переселенцев на основании того, что тех стало "слишком много". Члены общины подали тысячи исков против Вилдерса, заставив его оправдываться в суде. Слова "нидерландам нужно меньше марокканцев" были восприняты в обществе как проявление расизма.

Резонансный случай Вилдерса навел Ананьева и других представителей русской общины на мысль о том, что уроженцы России могли бы защищать свои права не менее эффективно. Иски против Пехтольда, осудившего русских, стали популярной темой в социальных сетях.

"Мешали подать заявление в полицию"

Женщина у памятной доски В память о соотечественниках, вынужденных покинуть Родину в 1920 году на Графской пристани в Севастополе
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Наша соотечественница Воронцова включилась в кампанию против бывшего члена кабинета министров одной из первых. Более всего в происходящем ее возмущает применение двойного стандарта. "Если ты оскорбишь темнокожего, ты расист, если мусульманина — то националист, а русского — значит, хороший человек. Считаем, что нам нужно резко реагировать на подобные вещи", — говорит Воронцова.

© Фото : из личного архива Натальи Воронцовой Наталья Воронцова – российская соотечественница в Нидерландах
© Фото : из личного архива Натальи Воронцовой
Наталья Воронцова – российская соотечественница в Нидерландах

По словам общественной активистки, в частном порядке голландцы соглашаются с ее точкой зрения, однако государственные органы смотрят на попытку осудить Пехтольда без одобрения. "Женщина в полицейском управлении пробовала вступить со мной в дискуссию. Пыталась убедить меня, что политик не имел в виду ничего предосудительного, а мои усилия назвала тратой времени. В ответ я указала на свое право подать заявление и на их обязанность его принять", — рассказывает Воронцова.

Автомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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О трудностях в подаче иска сообщила РИА Новости другая участница кампании, Елена Плотникова. "У меня уже была договоренность о подаче заявления, но через час мне позвонили из местного отделения и попытались отговорить, ссылаясь на занятость, отсутствие времени, на то, что все равно ничего с этим делать не будут. Полицейский даже сказал, что если я приду в его дежурство, то откажет мне в праве подачи! Притом что на сайте полиции четко написано: полиция обязана регистрировать заявления", — возмущается Плотникова. В конечном счете, Елена все же подала заявление.

"Учиться защищать себя"

Участники акции Бессмертный полк в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Для многих наших соотечественников в Нидерландах дело Пехтольда — возможность заявить о своих правах и получить опыт в отстаивании их. "Если бояться, что не получишь тех же прав, что и коренные жители, и бездействовать, то этих прав у тебя никогда и не будет", — говорит Плотникова.

"Русская история" выявила изъяны в отправлении правосудия. "Когда судили Вилдерса, оскорбившего марокканцев, в некоторых отделениях подготовили заранее заполненные формуляры заявлений, чтобы процесс шел как можно эффективнее", — вспоминает уроженка России. По делу Пехтольда реакция нидерландских властей оказалась более сдержанной, но русская община надеется довести дело до суда.

"Мы нашли хорошего адвоката", — рассказал РИА Новости Никита Ананьев. Пока правоохранительные органы решают, принять ли дело к рассмотрению, русские готовят петицию, чтобы инцидент с экс-министром не сходил с повестки дня.

Тем временем социальные сети королевства наводнили карикатуры на министра-придумщика Халбе Зейлстру, изображающие его подслушивающим в местах, где он никогда не был и ни за что бы не смог оказаться: на Ялтинской конференции 1945 года, в машине с Джоном Кеннеди, на одной беговой дорожке с Усэйном Болтом. Появятся ли карикатуры и на Александра Пехтольда?

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Ананасов
"Учиться защищать себя" - это все, что нам остается, когда наши дипломаты заботятся только о том, чтобы не потерять недвижимость и сбережения в забугорных банках.
08:45
27.02.2018
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