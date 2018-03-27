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Он взял деньги, а расплатился бомбами. Наследники Каддафи обвиняют Саркози

08:0027.03.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЭкс-президент Франции Николя СаркозиЭкс-президент Франции Николя Саркози
© РИА Новости / Алексей Витвицкий

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Во Франции продолжается расследование по делу бывшего президента страны Николя Саркози, подозреваемого во взятках. По версии обвинения, в 2006 году он получил от представителей ливийского лидера Муаммара Каддафи 50 миллионов евро на предвыборную кампанию. В эксклюзивном интервью РИА Новости сторонники сына Каддафи Саифа аль-Ислама рассказали, как заключалась тайная сделка, при помощи которой лидер Ливийской Джамахирии рассчитывал прорвать экономическую блокаду вокруг страны.

Саркози убивает Каддафи

Муаммар Каддафи и Николя Саркози
© REUTERS / Patrick Hertzog/Pool/File Photo
Саркози за решеткой: Каддафи отомстил французскому президенту из могилы
После задержания Николя Саркози на 48 часов по делу о нелегальном финансировании предвыборной кампании Саиф аль-Ислам Каддафи, скрывающийся в Ливии, заявил, что располагает документальными подтверждениями этой сделки. Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь каддафистов Франк Пуччарелли, речь идет об аудио- и видеозаписях осени 2006 года, когда представители Саркози прибыли в Триполи для предварительных переговоров. Записи были тайно сделаны ливийскими спецслужбами.

© AFP 2018 / Dario Lopez-Mills / Pool Саиф аль-Ислам Каддафи
© AFP 2018 / Dario Lopez-Mills / Pool
Саиф аль-Ислам Каддафи

"Саркози не рассказывает об этом правду. Обычно он утверждает, что Каддафи сам искал сближения с ним. На деле все было наоборот. Это он, Саркози, нуждался в финансовом партнере — ведь планировал избираться в президенты. А ливийское государство славилось своей щедростью", — говорит Пуччарелли. По его словам, Каддафи охотно включился в игру, но потребовал снятия санкций. Лидер джамахирии настаивал на отзыве ордера Интерпола на арест своего приближенного и родственника Абдаллы Сенусси и прекращении экономических ограничений против государства в целом.

Саркози согласился со всеми условиями. Первые годы его правления действительно ознаменовались сближением Франции и Ливии. Каддафи дважды посетил Париж, ему позволили разбить бедуинскую палатку около Версаля. Все изменилось в 2011 году. В ответ на подавление массовых волнений в Ливии Франция выступила за военное вмешательство НАТО. Париж включился в интервенцию активнее прочих, и это стоило Каддафи жизни. Повстанцы расправились с бывшим диктатором после того, как в его бронированный кортеж попала французская ракета.

Тайный план США

Саиф-аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
© AP Photo / Ben Curtis, File
Сын Каддафи заявил о готовности дать показания против Саркози
"Я убежден, что Саркози выполнял план, разработанный американцами, — говорит Пуччарелли. — Они собирались перестроить Большой Ближний Восток. Под удар попали светские режимы — Египет, Тунис и Ливия. Эти государства раздражали США, потому что располагали потенциалом роста. Саркози принял участие в американской игре. Это неудивительно, ведь он же вернул Францию в военное командование блока НАТО".

© AP Photo / Francois MoriНиколя Саркози и Муаммар Каддафи
© AP Photo / Francois Mori
Николя Саркози и Муаммар Каддафи

Однако результат войны против Ливии устроил не всех в Европе. Дестабилизация североафриканской страны открыла дорогу миграции с Черного континента. С 2007 года больше двух миллионов африканцев осели в странах Евросоюза, зачастую — на нелегальном положении. При Каддафи это было бы невозможно: ливийские власти делали все от них зависевшее, чтобы сдержать поток переселенцев.

Сторонники Каддафи считают: Саркози заслуживает суда за то, что из-за него в Ливии погибли люди. "Он финансировал исламистские и джихадистские группировки, участвовавшие в восстании. Эти формирования действуют по сей день. На них ответственность за преследование тысяч бывших чиновников режима Каддафи, за убийство десятков тысяч человек, за пытки", — говорит Пуччарелли. 

И предупреждает: исламисты, в том числе умеренные, поддержанные Западом, и радикалы достигли взаимопонимания, что очень опасно. "Сторонники ИГ* присутствуют в Ливии именно в зонах, контролируемых (местным) ополчением, которое в 2011 году финансировалось Саркози", — заключает каддафист.

Саркози будет защищаться до конца

Брюссель. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С замороженных счетов мертвого Каддафи пропали миллиарды евро
Николя Саркози отрицает все обвинения. Он ссылается на то, что свидетельские показания против него дают родственники и приближенные Каддафи, а у них есть основания для мести. Бывший глава государства напоминает, как много он сделал для смены власти в Ливии. По его мнению, это доказывает: о взятке со стороны Каддафи не могло быть и речи.

Другой аргумент Саркози — отсутствие прямого финансового перевода. Деньги, возможно, поступившие от Каддафи, так и не были отслежены полицией. Саркози ссылается на отсутствие реакции самого диктатора. В 2011 году, во время бомбардировок, тот предпочел обойти молчанием тему, бросавшую тень на агрессора.

© AP Photo / Darko BandicСторонники Муаммара Каддафи на центральной площади Триполи. 19 мая 2011
© AP Photo / Darko Bandic
Сторонники Муаммара Каддафи на центральной площади Триполи. 19 мая 2011

Многих эти доводы не убеждают. Допрошенный по ливийскому делу миллиардер Зияд Такиеддин сообщил, что лично перевез от Каддафи к Саркози пять миллионов евро — наличными в чемодане. Значит, часть взятки могла быть передана купюрами, чтобы не привлекать внимание финансовой полиции.
В разговоре с РИА Новости член бюро партии "Республиканцы" в Москве (к ней принадлежит сам Саркози) Кантан Вэркруисс предложил не спешить с выводами. "Думаю, президент не должен быть выше закона, но и ниже его тоже. В отношении Саркози нарушаются важные принципы права: тайна следствия, презумпция невиновности. К настоящему времени его еще ни разу ни по одному из дел не осудили, и потому давайте подождем, что скажет суд", — отметил он.

По мнению эксперта по Ливии Али Шандаба, за комментарием к которому обратился Sputnik Arabic, "сторонники покойного Муаммара Каддафи, его бывшие единомышленники радуются новостям из Франции". Востоковед считает: "Каддафи поддержал Саркози на выборах, чтобы повлиять на политику ЕС и всего мира. Саркози сначала отрицал, что получал финансовую поддержку от Ливии, но имеется много доказательств обратного".

 *Террористическая группировка, запрещенная в России.

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