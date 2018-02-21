Турция воюет с курдами за единую Сирию

Ирина Алкснис , для РИА Новости

Новости вокруг сирийского Африна и турецкой операции "Оливковая ветвь" в нем последние дни весьма противоречивы и зачастую вызывают недоумение.

На днях СМИ сообщили о достижении договоренности между Дамаском и курдами о введении в город правительственных сил.

При этом Анкара, с одной стороны, не видит проблемы во вводе сирийской армии в Африн. Правда, по словам турецкого министра иностранных дел, с существенным условием — "если они войдут, чтобы очистить его от YPG (курдских отрядов народной самообороны)". С другой стороны, официальная турецкая риторика откровенно воинственна относительно возможной военной поддержки курдам. "Если сирийский режим войдет туда для поддержки YPG, это откроет дорогу катастрофе", — заявил турецкий вице-премьер.

Однако официальных подтверждений соглашения о вводе сирийских войск в Африн по-прежнему нет, а, по информации Рейтерс, курды и вовсе опровергли наличие такой договоренности. Да и турки назвали данные сообщения пропагандой

Москва, в свою очередь, готова поучаствовать в урегулировании ситуации. Африн обсуждался Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в их последнем телефонном разговоре, причем турецкий президент подчеркнул, что операция продолжится.

Эксперты крайне осторожны в оценках, но большинство сходится на том, что пока введение сирийской армии в Африн маловероятно, поскольку это создало бы слишком высокий риск прямого столкновения с турецкими войсками.

Это нагромождение разнонаправленных, а зачастую и прямо противоположных сообщений заставляет задаться вопросом: что же на самом деле происходит вокруг Африна?

Представляется, что все это на самом деле своего рода игра, роли в которой прописаны и тщательно исполняются главными игроками. Чтобы понять суть, имеет смысл отталкиваться от интересов, которыми руководствуются стороны.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Флаг курдских сил самообороны (YPG) на центральной улице города Африн, Сирия © РИА Новости / Михаил Алаеддин Флаг курдских сил самообороны (YPG) на центральной улице города Африн, Сирия

По-своему забавно, что в Африне интересы, казалось бы, непримиримых оппонентов — Дамаска и Анкары — во многом совпадают. И Сирия и Турция заинтересованы в ликвидации курдского протогосударственного и военно-политического образования на этой территории. Дамаск хочет вернуть ее под свой контроль, а Анкара — снять угрозу для себя и своей территориальной целостности, поскольку курдское государственное образование на ее границах стало бы источником поддержки курдского сепаратизма и постоянной дестабилизации в самой Турции.

Очень показательно, что Анкара раз за разом подчеркивает: операция "Оливковая ветвь" не угрожает территориальной целостности Сирии.

Да и сама военная операция для турецкой армии проходит весьма непросто, как, впрочем, и для курдов. Хотя обе стороны делают громкие оптимистичные заявления о масштабных потерях противника, а Эрдоган пообещал окружить город в "ближайшие дни", очевидно, что ситуация для всех далека от радужной.

Фактически обе стороны сошлись в изматывающем военном конфликте, где на курдов играет то, что они хорошие солдаты и доставляют массу неприятностей турецким войскам. Однако за последними стоит турецкое государство со всеми его ресурсами и возможностями, а значит, в конечном счете поражение курдов предопределено.

В этой ситуации Дамаск играет роль "хорошего полицейского" (на фоне "плохого полицейского" в виде Анкары), который просто ждет, когда курдское руководство созреет для договороспособной позиции, поскольку для курдов при неизбежном выборе между сирийцами и турками решение вполне очевидно. Учитывая нынешний пробный камень в виде вброшенного, но не подтвержденного слуха о вводе сирийских войск в Африн, ждать Дамаску, видимо, осталось недолго.

Вчера вечером, когда текст уже был готов к публикации, стало известно, что в Африн прибыли бойцы проправительственных сирийских народных сил. Ждать действительно пришлось недолго.