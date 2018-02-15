Курды и Дамаск договорились о вводе сирийских войск в Африн, сообщили СМИ

БЕЙРУТ, 15 фев — РИА Новости. Сирийское правительство и курдские силы самообороны договорились о вводе армии САР в Африн для защиты кантона, сообщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственный осведомленный источник.

"Сирийское руководство и курдские силы самообороны достигли договоренности о вводе сирийской армии в Африн",- цитирует телеканал.

По словам источника, данное решение принято в первую очередь для отражение атак Турции и союзных ей формирований на Африн.

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