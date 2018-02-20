Источник сообщил о прибытии в Африн отрядов сирийских ополченцев

ДАМАСК, 20 фев — РИА Новости. Сирийские ополченцы вошли в город Африн, операцию вокруг которого проводит турецкая армия, сообщил РИА Новости источник в ополчении.

Собеседник агентства отметил, что их цель — "отразить турецкую агрессию", направленную против курдов.

При этом источник отказался раскрыть информацию о численности ополченцев. "У нас достаточно желания отразить агрессию и не дать Турции оккупировать ни пяди сирийской территории. Имеющееся у нас оружие и бойцы позволят защитить наш народ в Африне", — подчеркнул собеседник агентства.

Информацию о прибытии ополченцев также подтвердили курдские отряды самообороны (YPG).

"Сирийское правительство откликнулось на наш призыв… и направило военные отряды сегодня, 20 февраля, чтобы сосредоточить их на границах и совместно защищать сирийскую территорию и ее границы", — говорится в заявлении пресс-службы.

Позднее турецкое агентство Anadolu сообщило, что ополчение отступило от Африна после того, как ВС Турции открыли по нему предупредительный огонь.

Ранее СМИ писали, что по согласованию сирийской армии и YPG правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом Африне. В понедельник официальное сирийское агентство САНА сообщило, что бойцы сирийских народных сил (СНС) уже в ближайшие часы могут войти в город.

Позже в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сирийская правительственная армия накануне прекратила продвижение к Африну.

Турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что Турция пока не имеет официальных подтверждений, что сирийские правительственные силы войдут в Африн.

Турция проводит операцию против формирований курдов в Африне с 20 января. Дамаск действия Анкары осуждает. Москва призвала стороны конфликта к сдержанности.

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