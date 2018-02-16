Косачев рассказал, к чему приведет ввод сирийских войск в Африн

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Введение подразделений сирийской правительственной армии в Африн привело бы к риску прямых столкновений Сирии и Турции, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
По его словам, в целом интерес курдов вполне очевиден: они имеют дело с "антитеррористической операцией" Турции, отразить которую у них не хватит сил. "Для Дамаска это возможность расширить территорию под своим контролем. Однако, конечно же, при этом возрос бы риск прямых столкновений Сирии и Турции, что в нынешней ситуации, мягко говоря, некстати", — добавил Косачев.
По мнению политика, необходимо исходить из того, что в сирийский запутанный узел втянуты самые различные силы и государства – помимо Дамаска, Анкары и курдов, это и США, активно поддерживающие курдов, но формально являющиеся союзниками Турции по НАТО, Израиль и, конечно же, Россия и Иран, "причем последний волнует Америку больше, чем кто-либо". "И было бы неправильно думать, что в данном регионе кто-то на 100% контролирует кого-то – каждый действует, исходя из своих интересов и своей логики", — подчеркнул он.
"Но это не значит, что нашу примиренческую активность нужно сворачивать или считать неэффективной – напротив, именно Россия выступает как фактор стабильности и как одна из немногих держав, имеющая доверие большинства стран даже с противоположными интересами, и как объективно самая эффективная сила в регионе за последние годы", — заключил Косачев.
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