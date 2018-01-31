Тайная часть "кремлевского доклада"

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Пока российские и американские официальные — и не очень — лица дают приличествующие поводу и соответствующие их позиции комментарии в связи с так называемым "кремлевским докладом", опубликованным Минфином США, одна тема остается в основном за границами внимания экспертов.

Вся эта история наглядно показывает, как и почему Штаты теряют свой статус единственной глобальной сверхдержавы. А это интересно не меньше (может, даже больше), нежели реакция российской политической системы на новый вызов.

Следует признать, что замысел Вашингтона с "кремлевским докладом" изначально был абсолютно логичен и выглядел обладающим серьезным потенциалом в смысле эффективности: очертить круг членов российской элиты, к которым могут быть применены санкции на основе принципа экстерриториальности. Учитывая, что за последние годы похищения россиян американцами в формате "задержание практически в любой точке мира и передача в США с последующим получением длительных сроков заключения" стали привычными, угроза применения подобных методов к капиталам и активам выглядит тем более внушительной.

Муссировавшиеся в прессе последние полгода слухи и инсайды говорили о том, что многие крупные российские бизнесмены обивают вашингтонские пороги в попытках выяснить, есть ли их имена в готовящемся списке и что нужно сделать, чтобы в него не попасть. Более того, некоторые вполне официальные шаги отдельных бизнес-структур были расценены как попытка отвести от себя дамоклов меч. Именно так выглядело, например, недавнее заявление "Альфа-банка" о прекращении обслуживания предприятий российского ВПК из-за санкций, хотя банк и так их не обслуживал , поскольку не имел на это разрешения.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям? Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов

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И вот "кремлевский доклад" наконец опубликован, и у значительной части экспертов вызвал почти замешательство. Во-первых, из-за своей всеохватности и объемности (в общей сложности 210 имен) он действительно стал сочетанием справочника госструктур и российского списка "Форбс". Во-вторых, он попросту небрежно составлен. В него попали некоторые лица, которым, в общем, в нем совсем не место, и в то же время списком забыты или проигнорированы совершенно очевидные претенденты. Яркий пример небрежности — включенный в список как глава "Россетей" Олег Бударгин, ушедший с поста в прошлом году, при том, что нынешнего главы компании Павла Ливинского в списке не нет. А в-третьих, список, по существу, оказался ни о чем, поскольку американским Минюстом было подчеркнуто, что сам по себе "кремлевский доклад" не несет никаких последствий для присутствующих в них лиц.

Безусловно, все это можно интерпретировать и в негативном смысле:

— широкий охват означает, что прессинг российской элиты пойдет по всему фронту и без разбора по конкретным личностям;

— все погрешности и недоработки исправят в дальнейшем, а список в любой момент можно расширить;

— составление списка — только первый шаг перед началом конкретных и болезненных ударов по перечисленным там людям

— и т.д.

Действительно, такая точка зрения имеет определенные основания.

Проблема, однако, в том, что в медиаполе доминирует иное мнение. А именно: опубликованный "кремлевский доклад" — просто отписка администрации Трампа и не повлечет никаких серьезных последствий для России и ее элит. Рынки отреагировали на публикацию списка очень вяло, эксперты не ждут никаких потрясений. Рейтинговое агентство Moody's полагает, что российская экономика в состоянии справиться с новым санкциями, и рейтинг России может быть повышен. В американском конгрессе рвут и мечут по поводу профанации, которой обернулась публикация. Бывший американский посол в России Майкл Макфол назвал его "смехотворно широким и бессмысленным".

В этой невнятности действий американских властей как раз и таится куда более серьезная для них проблема, нежели просто противостояние с Москвой.

Для России, ее властей и элит ситуация достаточно проста. Есть понимание, что конфронтация с Западом — и с США в частности — продолжится, давление на страну и санкционные ограничения усилятся. В этом смысле опубликованный "кремлевский доклад" дает повод скорее облегченно выдохнуть, поскольку он предоставляет очередную передышку, которую можно использовать для дальнейшего импортозамещения, возвращения капиталов в страну и так далее.

Но для всего мира комбинация с "кремлевским докладом" показывает, что внутриполитические проблемы США все сильнее влияют на их внешнюю политику.

Опубликованный список стал частью закона, который был продавлен летом американским конгрессом, несмотря на сопротивление Трампа, в том числе и потому, что это было вторжением в президентские полномочия. В итоге Белый дом выполнил требования закона, но сделал это так, что вызвал обвинения едва ли не в саботаже.

И не так уж важно, чем руководствовалась администрация Трампа — желанием поставить на место зарвавшихся конгрессменов или собственным видением российско-американских отношений, которым, по мнению американского президента, вредит агрессивная русофобия. В данном случае важен результат.

А он таков, что в глазах всего мира в Вашингтоне правая рука не просто не знает, что делает левая, — это было бы еще полбеды. Все гораздо хуже: обе руки так интенсивно воюют друг с другом, что это наносит их стране на международной арене прямой ущерб — от имиджевых потерь до совершенно конкретных внешнеполитических провалов, будь то Ближний Восток, Корейский полуостров или политика в отношении России.