Тайная часть "кремлевского доклада"

Ирина Алкснис, для РИА Новости
Вся эта история наглядно показывает, как и почему Штаты теряют свой статус единственной глобальной сверхдержавы. А это интересно не меньше (может, даже больше), нежели реакция российской политической системы на новый вызов.
Следует признать, что замысел Вашингтона с "кремлевским докладом" изначально был абсолютно логичен и выглядел обладающим серьезным потенциалом в смысле эффективности: очертить круг членов российской элиты, к которым могут быть применены санкции на основе принципа экстерриториальности. Учитывая, что за последние годы похищения россиян американцами в формате "задержание практически в любой точке мира и передача в США с последующим получением длительных сроков заключения" стали привычными, угроза применения подобных методов к капиталам и активам выглядит тем более внушительной.заявление "Альфа-банка" о прекращении обслуживания предприятий российского ВПК из-за санкций, хотя банк и так их не обслуживал, поскольку не имел на это разрешения.
38.5%Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США
34.1%Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов
27.4%Москве не стоит поддаваться на эту провокацию
Безусловно, все это можно интерпретировать и в негативном смысле:
— широкий охват означает, что прессинг российской элиты пойдет по всему фронту и без разбора по конкретным личностям;
— все погрешности и недоработки исправят в дальнейшем, а список в любой момент можно расширить;
— составление списка — только первый шаг перед началом конкретных и болезненных ударов по перечисленным там людям
— и т.д.
Проблема, однако, в том, что в медиаполе доминирует иное мнение. А именно: опубликованный "кремлевский доклад" — просто отписка администрации Трампа и не повлечет никаких серьезных последствий для России и ее элит. Рынки отреагировали на публикацию списка очень вяло, эксперты не ждут никаких потрясений. Рейтинговое агентство Moody's полагает, что российская экономика в состоянии справиться с новым санкциями, и рейтинг России может быть повышен. В американском конгрессе рвут и мечут по поводу профанации, которой обернулась публикация. Бывший американский посол в России Майкл Макфол назвал его "смехотворно широким и бессмысленным".
В этой невнятности действий американских властей как раз и таится куда более серьезная для них проблема, нежели просто противостояние с Москвой.
Для России, ее властей и элит ситуация достаточно проста. Есть понимание, что конфронтация с Западом — и с США в частности — продолжится, давление на страну и санкционные ограничения усилятся. В этом смысле опубликованный "кремлевский доклад" дает повод скорее облегченно выдохнуть, поскольку он предоставляет очередную передышку, которую можно использовать для дальнейшего импортозамещения, возвращения капиталов в страну и так далее.
Опубликованный список стал частью закона, который был продавлен летом американским конгрессом, несмотря на сопротивление Трампа, в том числе и потому, что это было вторжением в президентские полномочия. В итоге Белый дом выполнил требования закона, но сделал это так, что вызвал обвинения едва ли не в саботаже.
А он таков, что в глазах всего мира в Вашингтоне правая рука не просто не знает, что делает левая, — это было бы еще полбеды. Все гораздо хуже: обе руки так интенсивно воюют друг с другом, что это наносит их стране на международной арене прямой ущерб — от имиджевых потерь до совершенно конкретных внешнеполитических провалов, будь то Ближний Восток, Корейский полуостров или политика в отношении России.