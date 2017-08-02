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В мире

Трамп заявил, что закон о санкциях содержит "неконституционные меры"

Сюжет:
Новые санкции США против России (164)
18:1902.08.2017
(обновлено: 19:18 02.08.2017)
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© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Jonathan Ernst

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанный им законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР содержит неконституционные нормы, но администрация будет его исполнять — впрочем, исходя из собственных представлений о полномочиях президента.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Косачев не ждет потрясений между ЕС и США из-за санкций против России
Трамп подписал в понедельник пакет санкций против трех стран, который ранее подавляющим большинством голосов одобрили сенат и палата представителей. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, поэтому тот был вынужден подписать законопроект.

"Принимая закон в спешке, конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении главы государства.

В частности, некоторые положения "нарушают исключительные конституционные полномочия президента по признанию иностранных правительств", считает Трамп. Другие положения, "дают конгрессу возможность менять закон в обход процесса, требуемого конституцией". Президент также недоволен тем, что конгресс намерен заранее изучать любые его решения по изменению или отмене санкций.

Президент США Дональ Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп: закон о санкциях может иметь негативные последствия для друзей США
Еще одно положение накладывает на исполнительную власть обязательства, которые "противоречат исключительному конституционному праву президента определять время, масштаб и задачи международных переговоров". Эти положения закона, по словам президента США, нарушают ряд решений Верховного суда.

"Администрация ожидает, что конгресс воздержится от того, чтобы использовать этот неудачный закон, чтобы помешать нашей важной работе с европейскими коллегами по разрешению конфликта на Украине", — заявил Трамп. По его словам, Белому дому может понадобиться принять меры, если закон будет иметь "нежелательные последствия для американского бизнеса, друзей и союзников США".

"Моя администрация внимательно и уважительно рассмотрит предпочтения конгресса… и будет реализовывать их в соответствии с конституционными полномочиями президента по иностранным делам", — заключил Трамп.

Смысл санкций без пропаганды
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Смысл санкций без пропаганды. Эксклюзивный фельетон из центра событий
Новый пакет санкций стал самым масштабным с начала 2014 года. Он расширяет секторальные санкции против российской экономики и вводит ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе.

Ранее в Кремле законопроект оценили "крайне негативно". После его одобрения в конгрессе Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий в России.

Также документ раскритиковали в Евросоюзе. Как заявили в немецком МИД, с помощью санкций Вашингтон пытается освободить место для поставки американского газа в ЕС.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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