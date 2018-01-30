МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Конгрессмен Элиот Энгел от Демократической партии США возмутился тем, что администрация президента Дональда Трампа не приняла в понедельник новые санкции против России, говорится в его заявлении, опубликованном на сайте комитета палаты представителей по иностранным делам.

"Администрация Трампа должна была принять решение, будут ли она следовать закону и принимать жесткие меры в отношении тех, кто ответственен за нападение на американскую демократию в 2016 году. Вместо этого они позволили России снова снять с себя ответственность. Государственный департамент заявляет, что сама угроза санкций сдержит агрессивное поведение России?" — заявил Энгел.

Конгрессмен добавил, что не хочет больше ждать, когда "эта администрация защитит нашу страну и наши выборы". "Сейчас они показали, что не собираются действовать, поэтому наступило время для конгресса делать больше", — отмечает Энгел.

Госдепартамент США в понедельник направил в конгресс секретный доклад об эффективности антироссийских санкций, его составители утверждают, что потери Москвы от незаключенных экспортных контрактов на поставки оружия составили миллиарды долларов.

Ранее конгресс принял закон "О противостоянии противникам США через санкции", который требует от администрации отчитываться о различных аспектах санкционной политики. В частности, до 29 января администрация должна была представить конгрессу "кремлевский доклад" о близких к российским властям бизнесменах, против которых в теории могут быть введены санкции. Однако публично этот доклад обнародован не был. Кроме того, США ранее опубликовали список российских оборонных компаний и учреждений, которые в теории могут подпасть под секторальные санкции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что публикация "кремлевского доклада" "ничего не означает". При этом он отметил, что в Москве считают этот документ прямой и очевидной попыткой повлиять на предвыборную кампанию в России.