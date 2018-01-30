МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Конгрессмен Элиот Энгел от Демократической партии США возмутился тем, что администрация президента Дональда Трампа не приняла в понедельник новые санкции против России, говорится в его заявлении, опубликованном на сайте комитета палаты представителей по иностранным делам.
"Администрация Трампа должна была принять решение, будут ли она следовать закону и принимать жесткие меры в отношении тех, кто ответственен за нападение на американскую демократию в 2016 году. Вместо этого они позволили России снова снять с себя ответственность. Государственный департамент заявляет, что сама угроза санкций сдержит агрессивное поведение России?" — заявил Энгел.
Конгрессмен добавил, что не хочет больше ждать, когда "эта администрация защитит нашу страну и наши выборы". "Сейчас они показали, что не собираются действовать, поэтому наступило время для конгресса делать больше", — отмечает Энгел.
Ранее конгресс принял закон "О противостоянии противникам США через санкции", который требует от администрации отчитываться о различных аспектах санкционной политики. В частности, до 29 января администрация должна была представить конгрессу "кремлевский доклад" о близких к российским властям бизнесменах, против которых в теории могут быть введены санкции. Однако публично этот доклад обнародован не был. Кроме того, США ранее опубликовали список российских оборонных компаний и учреждений, которые в теории могут подпасть под секторальные санкции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что публикация "кремлевского доклада" "ничего не означает". При этом он отметил, что в Москве считают этот документ прямой и очевидной попыткой повлиять на предвыборную кампанию в России.