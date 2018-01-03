"Альфа-банк" не будет сотрудничать с оборонными предприятиями из-за санкций

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Один из крупнейших российских банков "Альфа-банк" уведомил оборонные предприятия, что перестает обслуживать их из-за санкций, сообщил "Эху Москвы" первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев.

"Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски", — добавил он.

По словам Сысуева, российский оборонные предприятия составляли значительную часть кредитного портфеля "Альфы".

Ранее основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман подтвердил Forbes, что из-за западных санкций банк перестает обслуживать российские оборонные предприятия. "Ну что делать. Конечно, мы оттуда ушли", — сказал он.

При этом Фридман добавил, что "оборонные предприятия в основном финансировало государство".